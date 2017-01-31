Android 7.1.2 sürümü geliyor

Bildiğiniz üzere Android’in son sürümü Nougat, ülkemizde henüz yeni yeni yayılmaya başlandı.

Techradar’ın haberine göre Android 7.1.2’nin beta sürümü önümüzdeki pazartesi günü piyasaya çıkacağı belirtildi.Android’in bu sürümü bakım sürümü olarak nitelendiriliyor.Google, bu güncelleme ile mevcut Nougat sürümlerinin hatalarını giderilmesi ve optimasyonuna yönelik olarak söylenmektedir.Beta sürümü ise ilk olarak Android beta programına kayıtlı uygun cihazlar için sunulacak.

Android beta programına kayıtlı kullanıcılardan sonra ilk olarak Google Pixel ve Pixel XL modellerine gelebilir.Ayrıca Pixel ve Pixel XL, Nexus 5X, Nexus Player ve Pixel C cihazları da dahil olmak üzere Android Beta Programında kayıtlı uygun cihazlara yönelik gelecek.Nexus 6 ve Nexus 9 modelleri Android beta güncellemesine giremiyeceği ve bu iki modelin Android 7.1.2 Nougat sürümü alamıyacağıda belirtildi.

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