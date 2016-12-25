Android 4.5G nasıl kapatılır ve 3G’ye nasıl dönülür?

4.5G kapatmak istiyorsanız ve bunu nasıl yapabilirim diye merak ediyorsanız sizlere güzel bir yazı hazırlamak istedik.

Günümüz internet teknolojisi olarak 4.5G kullanıyoruz.Bu teknoloji internet gezinme ve indirme hızını aşırı derecede artırdı.Tabi 4.5G’nin bazı yan etkileri bulunuyor.Bunlar neler diye merak ediyorsanız kısıtlı internet kotası olanlar etkilenmektedir.Örneğin youtube.com’da uzun süreli HD kaliteli bir videoyu açtığınızda 4.5G ile bu videoyu tamamen yüklemesi saniyeler almaktadır.Bu indirme sürecinde kotanız çabuk dolacaktır.Genellikle 4.5G kullanan kişilerin kotaları en az 2 GB olmaktadır.Daha düşük kotalı olanlar 4.5G yerine 3G kullanmayı tercih etmektedir.Teknoscrool.com olarak 4.5G nasıl kapatılır ve 3G’ye nasıl dönülür konusunda sizlere yardımcı olmak istiyoruz.

4.5G nasıl kapatılır anlatımını Türk Telekom Honor 7 modeline göre anlatacağız.Modellere göre bu adımlar farklılık gösterebilir.Ama hemen hemen aynı olduğunu belirtmek isteriz.İlk olarak telefonunuzdan Ayarlar-Diğer sekmesine giriş yapınız.Daha sonra Cep telefonu ağı sekmesine tıklayınız.Açılan seçeneklerden Tercih edilen ağ türü sekmesinden 4.5G’yi kapatabilirsiniz.

Not: Eğer marka ve modelinizi belirtirseniz 4.5G kapatma işleminizi anlatabilirsiniz.

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