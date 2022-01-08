Bilim ve Teknoloji

Amiral gemisi: Realme GT 2 Pro özellikleri

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Ocak 2022
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Realme, ülkemizde de oldukça ilgi gören bir markadır. Fiyat/Performans modelleri ile her bütçeye hitap etmektedir. Realme, amiral gemisi modeli Realme GT2 Pro tanıtıldı.

Realme GT 2 Pro ilk olarak Çin’de satışına başlanacak. Daha sonra Global olarak piyasaya ne zaman geçeceği konusunda ise net bilgi bulunmuyor.

Realme GT 2 Pro teknik özelliklerine kısaca bakalım;

6.7 inçlik 526 PPı Piksel yoğunluğunda AMOLED ekran teknolojisi bulunmaktadır. 120 Hz ekran yenileme özelliği de bulunmaktadır. Bu modeli 5000 mAh’lık 65 W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Amiral gemisi modelin kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 50 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Bu kamerada optik görüntü sabitleyici yer almaktadır. İkinci arka kamera 50 MP ve üçüncü arka kamera 2 MP’dir. Üçüncü arka kamera ile 40X zoom özelliği gelmektedir.

Realme GT 2 Pro’da 3.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset teknolojisi bulunuyor. 8 GB RAM ve 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor.

5G, NFC ve parmak izi okuyucusu ile tam bir amiral gemisi modelidir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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