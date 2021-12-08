Amazfit GTS 2 ile Amazfit GTS 3 arasındaki farklar

2020 yılında tanıtılan Amazfit GTS 2 ile 2021 yılında tanıtılan Amazfit GTS 3 akıll saat arasındaki farkları merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. GTS 2 modeli 1699 TL, GTS 3 ise 1999 TL civarında satılmaktadır. aralarındaki 300 TL fark acaba değer mi kısaca bakalım.

Amazfit GTS 2 modelinde 1.65 inçlik 341 PPI Piksel yoğunluğunda AMOLED ekranı bulunuyor. GTS 3 modelinde ise 1.75 inçlik 341 PPI Piksellik AMOLED ekranı bulunuyor. Aralarında 0.10 inçlik bir boyut fark bulunmaktadır.

Amazfit GTS 2 modelinde hoparlör ve bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapma özelliği bulunuyor. GTS 3 modelinde ise bu özellik mevcut değil.

Batarya olarak ise Amazfit GTS 2’de 246 mAh’lık, diğer modelde ise 250 mAh’lık batarya yer almaktadır. Bizim dikkatimiz çeken önemli farkları sizlere yazdık. Diğer özellikler ise hemen hemen aynıdır.