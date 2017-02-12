Altyazi planetdp.org ile geri dönüş yapıyor

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde altyazi.org’un kapandığı açıklanmıştı.

Film tutkunlarının uğrak noktası olan bu kadar popüler bir sitenin kapanmasına kimse anlam veremişti.Sosyal medya üzerinden oldukça kapanmasına karşın tepkiler gösterilmişti.

Son çıkan haberlere göre altyazi.org sitesi artık planetdp.org adıyla döneceği söyleniyor.Bu haber ise sitenin kapandığını açıklayan altyazi’nin kendi twitter hesabından yapıldı.Planetdp.org adresi ile yoluna devam edecek olan ekip son hızla çalışmalarına başladığını eksisözlük’ten açıkladı.Malesef forum bölümündeki üyeliklerin silindiğini ve herkesin tekrardan kayıt yaptırması gerektiğini yazmıştır.

Bakalım yeni ismi ile mevcut potansiyeli toplayıp eski günlerini bulabilecek mi?

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