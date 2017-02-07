Altyazi.org neden kapandı?

Film tutkunları şu kısa hayatta kesinlikle en az bir kere Altyazi.org sitesine uğramıştır.Eski adıyla Divxplanet, uzun zamandır altyazi.org olarak hizmetlerini devam ettiriyordu.

Geniş arşivi ile hemen hemen her filmin altyazılarına ulaşabiliyordunuz.Başarılı çevirmeleri bulunan Altyazi.org sitesi artık açılmıyor.Twitter hesaplarından yaptıkları duyuru ile faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladılar.

Platformun resmi Twitter hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı;

Altyazi.org (divxplanet) faaliyetlerini durdurmuştur.Bugüne kadar emek veren herkese teşekkürler.Kamuoyunun bilgisine.

Ekşisözlük’te ise Altyazi.org’un kapanma sebebi olarak ekonomik nedenler öne çıkıyor.Uzun bir süredir reklam geliri olmadığı için sitenin devam etmesi gereken ücretleri sahipleri ceplerinden karşılıyormuş.

Altyazi’nin kapanması ile film dünyasının omirlilik kemiği gitti diyebiliriz.Bakalım ilerleyen günlerde değişiklik olur mu göreceğiz.

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