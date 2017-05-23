Alınabilecek ucuz Bluetooth kulaklıklar

Akıllı telefon, tablet ya da laptop, hangisi için olursa olsun artık Bluetooth kulaklıklar zaruri hâle gelmeye başladılar. Maalesef fiyat olarak hala biraz yüksekte olsalar da, hem kaliteli, hem de nispeten ucuz Bluetooth kulaklıklar bulmanız mümkün.

Bluetooth kulaklıkta neye dikkat edilmeli?

Bu kulaklıklarda dikkat edilmesi gereken bazı özellikler var, örneğin 360 derece ses özelliği bunlardan birisi. Bir diğeri ise batarya ömrü. Kısa bir süre önce Bluetooth kulaklıkların tamamı en fazla 5 saat batarya imkanı tanırken, artık teknoloji ilerledi ve bu süre 10 saate kadar çıktı. Dolayısıyla daha az batarya ömrü sunan bir kulaklık almanızı önermeyiz.

Bazı Bluetooth kulaklıklar Wi-Fi özellikleri de sunmaya başladı. Kimisi 10 metreye kadar bağlantı saklarken, kimisinde bu oran daha da yükselebiliyor. Bu da daha çok sizin ihtiyaçlarınıza bağlı bir durum. Tabii Bluetooth kulaklık seçimi yaparken, suya ve toza karşı dayanıklılığına da önem göstermelisiniz.

Denon Envaya Mini

Kendi fiyat bandındaki Bluetooth kulaklıkların çok daha üstünde olan Denon Envaya Mini’yi duymamış olabilirsiniz ama gerek premium tasarımıyla, gerek teknik özellikleriyle neredeyse tam puan almayı başarıyor. 360 derece ses desteği olmasa bile, ses kalitesi olarak kesinlikle harika iş çıkarıyor.

Sumvision Psyc Monic

Denon Envaya’ya nispeten daha ucuz bir kulaklık olan Sumvision Psyc Monic’i kendi fiyat aralığında ses kalitesi olarak geçebilen model yok. Sub bass performansıyla dikkat çeken cihaz, Bluetooth 4.0 ya da Aux 3.5mm jack ile bağlantı sağlayabiliyor.

Lava BrightSounds 2

Daha önceki sürümüne göre oldukça geliştirilen Lava BrightSounds 2, 36 saate kadar süren batarya ömrüyle şaşırtmayı başarıyor, aynı zamanda akıllı telefon veya tabletler için powerbank olarak da kullanılabiliyor. Fiyatına göre ele aldığımızda, tasarımı ve malzeme kalitesi oldukça iyi.

Creative Nuno

Creative zaten ses konusunda hep en üst sıralara oynayan bir firmaydı ve bu üründe de durum değişmiyor. Oldukça hafif, şık ve nispeten uygun fiyatlı bir Bluetooth kulaklık olan Creative Nuno, ses konusunda genel anlamda çok başarılı. Tek eksiği ise çok kısık veya çok yüksek seslerde bazen sorun yaşatabiliyor.

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