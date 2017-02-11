Alcatel Shine Lite özellikleri ve yorum

Alcatel Shine Lite teknik özellikleri hakkında ve bu model hakkında yorum arıyorsanız sizlere bir platform açmak istedik.

Akıllı telefon almak isteyenler malesef o kadar çok fazla model arasında kararsız kalmaktadır.Her bütçeye uygun onlarca telefon olunca haliyle seçme işlemide çok zor olmaktadır.Teknoscrool olarak bugün size Alcatel Shine Lite modelinin özelliklerinden bahsedeceğiz.İlk olarak 5 inçlik bir 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahipt IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Batarya kapasitesi olarak ise 2460 mAh’lık bir değiştirelemez bataryası bulunmaktadır.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.İşlemci olarak ise 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli bir MediaTek MT6737 yonga seti bulunmaktadır.

2 GB RAM, 16 GB dahili depolama hafızası ve ekstradan takılabilen microSD hafıza kartı bulunmaktadır.4.5G olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.

Parmak izi okuyucusu özelliğide bulunan Alcatel Shine Lite 999 TL‘den satılmaktadır.

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