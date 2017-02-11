web stats


Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Alcatel Shine Lite özellikleri ve yorum

Alcatel Shine Lite özellikleri ve yorum

tarafından 11 Şubat 2017 Tarihinde eklendi

Alcatel Shine Lite teknik özellikleri hakkında ve bu model hakkında yorum arıyorsanız sizlere bir platform açmak istedik.

alcatel shine lite

Akıllı telefon almak isteyenler malesef o kadar çok fazla model arasında kararsız kalmaktadır.Her bütçeye uygun onlarca telefon olunca haliyle seçme işlemide çok zor olmaktadır.Teknoscrool olarak bugün size Alcatel Shine Lite modelinin özelliklerinden bahsedeceğiz.İlk olarak 5 inçlik bir 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahipt IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Batarya kapasitesi olarak ise 2460 mAh’lık bir değiştirelemez bataryası bulunmaktadır.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.İşlemci olarak ise 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli bir MediaTek MT6737 yonga seti bulunmaktadır.

2 GB RAM, 16 GB dahili depolama hafızası ve ekstradan takılabilen microSD hafıza kartı bulunmaktadır.4.5G olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.

Parmak izi okuyucusu özelliğide bulunan Alcatel Shine Lite 999 TL‘den satılmaktadır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...Loading...
Teknoloji
Bilim ve Teknoloji Haberleri
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pendik escort
kartal escort