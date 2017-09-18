Alcatel IDOL 5 akıllı telefon incelemesi

Henüz ülkemizde satışa sunulmayan ancak yakın zamanda piyasalarda yerini alacak olan Alcatel IDOL 5 telefonunun merak edilen teknik özelliklerine ve telefonun fiyatına buradan bir göz atmak istiyoruz.

Akıllı telefon pazarının her geçen gün giderek büyümesine bağlı olarak bu alanda lider firmalardan yer kapmaya çalışan Alcatel firmasının amiral gemi sınıfında karşımıza çıkan bu telefonu başarılı özellikleri ile dikkatleri üzerine çekme başarısı gösterecek gibi duruyor. Özellikle son zamanlarda geliştirdiği yeni ürünleri ile telefon pazarında adından söz ettirtmeye başlayan firma bu telefonun da üst düzey bir performans sunmaktadır.

Alcatel IDOL 5 ekran özellikleri

5.2 inç ekran boyutu tercih eden firmanın ekran çözünürlüğünde de FULL HD ekran tercih ettiği görüyoruz. 424 PPI ekran yoğunluğu yer alan telefonda kullanılan ekran teknolojisi ise IPS LCD ekrandır. Ekran dayanıklılığı olarak Dragontrail özelliğe sahip olan bu telefonda “ Kapasitif Ekran “ tercih edilmektedir.

Alcatel IDOL 5 Temel özellikleri

1.3 GHZ kapasitesinde işlemcisi bulunan telefonda CPU çekirdek sayısı ise 8’dir. 3 GB bellek kapasitesi bulunan telefonun 16 GB dahili depolama alanı yeterli denecek seviyede karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu dahili depolama konusunda sıkıntı çeken müşterileri için SD kart desteğini de geliştiren Alcatel IDOL 5 telefonu 128 GB’ a kadar artan hafıza ile karşımıza çıkmaktadır. Telefon da işletim sistemi olarak ise Android 7.1 işletim sistemi mevcut olarak bulunmaktadır.

Alcatel IDOL 5 Batarya Özellikleri

2800 Mah kapasitesinde aslında yetersiz sayılacak bir batarya ile gelen telefonun bataryasında değişim söz konusu değildir. Özellikle akıllı telefonlarda en çok merak edilen bu batarya değişimine firma izin vermemektedir. Micro USB ile şar olan telefonun tam şarj olması için gerekli olan süre 210 dakika olarak çok uzundur. Bu demek oluyor ki telefonda hızlı şarj özelliği bulunmamaktadır.

Alcatel IDOL 5 Kamera özellikleri

Arka kamerada 13 MP çözünürlük tercih eden firmanın ön kamerasında ise 5 MP çözünürlüğe sahip olan kamerası mevcut olarak bulunmaktadır. Firmanın kamera konusunda müşterilerini tatmin etmediğini ancak fiyatına göre de yine başarılı bir telefon olduğunun altını çizmek istiyoruz.

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