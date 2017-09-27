Alcatel A3 özellikleri

Alcatel A3 modeli fiyatı ve teknik özellikleri ile incelenmesi gereken modeller arasında yer alıyor.1000 TL altı alınabilecek parmak izi okuyucusu olan modeller arasında yer alan Alcatel A3 teknik özelliklerine isterseniz kısaca bakalım;

İlk olarak 5 inçlik oldukça ideal boyutta 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunuyor.Akıllı telefonlarda genellikle 5 inçten yukarıda olan telefonu oldukça taşıması zordur.Alcatel bu boyutu ile rahat taşımayı hedefliyor diyebiliriz.

Batarya kapasitesi olarak ise 2460 mAh gücünde bir değiştirelemez bataryası yer almaktadır.13 megapiksellik arka ve 5 megapiksel çözünürlüğüne sahip kamerası mevcuttur.İşlemci performasına baktığımızda da 1.25 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTEK MT6737 yonga seti bulunuyor.16 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan hafıza kartı takarak kapasiteyi 32 GB’a çıkartabilirsiniz.Bu arada 1.5 GB RAM olduğunu hatırlatalım.135 Gram ağırlığına sahip olan Alcatel A3, Android’in 6.0 marshmallow sürümü ile yüklü gelecektir.Nougat sürümüne geçip geçmeyeceği konusunda ise herhangi bir netlik bulunmamaktadır.4.5G desteği olarak ise CAT 4 yer alıyor.İnternet hızı oldukça sizi tatmin edecektir.Parmak izi okuyucusu ile eşdeğerlerine göre 1 adım önde olduğunu hatırlatalım.

Alcatel A3 alınır mı?

Bu telefondan çok çok iyi performans beklemeyiniz.Fakat sosyal medya uygulamaları olsun, internette sörf yapmak,WhatsAppi,Facebook v.s. bu tür uygulamaları sorunsuz olacak hizmet verir.Grafiği yüksek oyunlarda ise yavaşlama söz konusu olur.Sonuç olarak 1000 TL altında parmak izi okuyucusu ve microSD hafıza kartı desteği olan telefonları bir arada bulmak zor olduğu için Alcatel A3 modeli 890 TL’lik fiyatı ile incelenmesi gereken bir model olduğunu yorumluyoruz.

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