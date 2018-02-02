Akıllı telefonu USB ile bilgisayara bağlama (Casper VIA F2)

Akıllı telefon kullanıcıları zamanı geldiği zaman fotoğrafları ve videolarını bilgisayara kopyalamak istemektedir.

Telefonların kamera çözünürlükle yüksek olduğu için dosya büyüklükleride fazla olmaktadır.Bilgisayara aktarmanın en pratik yöntemi ise USB kablosudur.Casper VIA F2 modelini USB kablo ile bilgisayara bağlamak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Bu ayarlar sadece Casper VIA F2 değil, diğer tüm akıllı telefonlarda da geçerli olmaktadır.

1. Bir USB kablosu ile telefonu bilgisayarınıza bağlayın.

2. USB bağlantısını açmak için Bildirim merkezinde bu cihazı şarj eden USB (USB charging this device) tıklayın.

3. USB opsiyonunu seçin.

Sadece Şarj (Charge only), şarj etmek için USB olarak bağlanır.

Dosyaları kopyala (Copy files), Müzik, video, belge ve diğer dokümanların (MTP) transferi.

Fotoğrafları gözden geçir (View photos), DCIM ve Fotoğraflar dosya klasörü (PTP) içerisindeki fotoğraflara göz atma.

Not: Dosya aktarımı sırasında USB kablosunu telefondan çıkarmayın. Aksi takdirde veri kaybına veya telefonun zarar görmesine sebep olabilir.

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