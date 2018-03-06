Akıllı Telefon Satışlarında Uzun Zamandan Sonra İlk Kez Düşüş Görüldü

Ünlü bir araştırma şirketi olan Gartner tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyada akıllı telefon satışları 2017’nin son diliminde düşüş gösterdi.

Böylece satışlar son 10 yıldan beri ilk kez düşüş görüldü.

2018 model üst düzey telefonların ve diğer modellerin çoğu daha ortaya çıkmadı. Bazı uzmanlar ise yeni çıkacak olan telefonlarla birlikte akıllı telefon pazarında hareketlenme olacağını düşünüyor bazıları ise aksini idda ediyor. Araştırma şirketi Gartner ise yeni yayınladığı raporla akıllı telefon pazarındaki son durumu ortaya koydu.

Şirket tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya genelindeki akıllı telefon satışları 2017’nin sonunda düşüş gösterdi. İlk beş içerisinde yer alan markalardan satış artıranlar ise Çinli üreticiler Huawei ve Xiaomi oldu. Huawei’nin satışlarında önceki yılın aynı dönemine göre artış gözlenirken, diğer bir yükselişteki Xiaomi’nin satış artışı yüzde 79 oldu.

Peki Samsung ile Apple arasındaki rekabet ne durumda?

Samsung ise liderliğini devam ettirmekte iddalı .Samsung dünya genelindeki satışlardaki liderliğini bu dönemde de devam ettirdi ve yükselişe geçti. Satışlarının ufak bir düşüşüne karşın, Apple’ın satışlarından yüzde 5 düşünce Samsung’un pazar payı daha da yükseldi ve rakip şirkete göz kırptı.

Gelecek zamanlarda bu iki teknoloji devinin arasındaki rekabetin dahada alevlenmesi bekleniyor Samsungun yeni gelecek sürümleri ise kullanıcıları heyecanlandırmakla birlikte satışlarında yükseliş göstermesi bekleniyor .

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