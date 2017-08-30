Akıllı telefon bataryası uzun yıllar kullanmanın püf noktaları

Herkes akıllı telefon kullansa da, maalesef şarj ederken genellikle yanlış ve gelenekselleşmiş yöntemler kullanılıyor. Bu konuda pek çok şehir efsanesi de yer alırken, doğruları anlatacağız.

Telefon bataryası nasıl şarj edilmeli?

Telefon bataryaları genellikle 1000 şarj sonrası verimliliklerini kaybetse de, daha öncesinde alabileceğiniz önlemler var. Bunun için telefon şarjının 0’a düşmemesine, dibe vurmamasına dikkat edin. İdeal şarj zamanı yüzde 40-50 seviyeleridir. Tabii aynı zamanda batarya doluyken şarjda bırakmak da iyidi değil. Bu hem batarya verimliliğini azaltır, hem de cihazın fazla ısınmasına neden olur. Dolayısıyla bataryanızı doluyken de şarjda tutmayın, çok düşük miktarlara düşmesine de izin vermeyin.

Gece şarj etmeyin

En sık yapılan hatalardan birisi de telefonu gece şarj etmek, hatta yatağın yanında bırakmak. Bunun hem riskleri vardır, hem de saatler boyunca yüzde 100 şarjda kalan batarya verimliliğini kaybedecektir. Tavsiyemiz, telefonu gün içinde şarj etmenizdir.

Hızlı şarj

Birçok yeni nesil akıllı telefonda Quick Charge, yani hızlı şarj teknolojileri yer alıyor. Sıkıntılı, acil anlarda faydalı bir teknoloji olsa da, aslında devamlı kullanmak bataryanıza zarar verebilir. Hızlı şarj ile akım yerine gerilim yükselirken, cihaza zarar verme riski de meydana geliyor. Dolayısıyla mecbur kalmadıkça Quick Charge özelliğini kullanmanızı tavsiye etmeyiz.

Son olarak, şarj ederken mutlaka orijinal aksesuarları tercih edin.

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