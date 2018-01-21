Akıllı Taşınabilir Sabit Disk Lacie DJI Copilot

Lacie DJI Copilot adını taşıyan, 2 TB depolama kapasitesi ve sunduğu harika özelliklerle gezginler ve drone kullanıcıları için harika bir depolama deneyimi sunan ürünün detayları haberimizde.

Basit bir taşınabilir depolama çözümü olmasının haricinde DJI Copilot; USB Hub, harici batarya ve hafıza kartı okuyucu görevlerini yerine getiriyor. Zorlu koşullarda, düşme ve darbelere karşı dayanıklılık sunan kauçuk kenar paneli açılınca USB-C, USB, micro USB ve SD kart bölmesi kullanılabilir hale gelen ürüne USB bellek veya hafıza kartı takıldığında bir bilgisayara gerek duymadan otomatik yedekleme işlemi yapılabiliyor.

Ürünün bir yüzünde tek renkli ekran bulunuyor. Bu ekran üzerinden depolama alanınızı ve yapılan işlemlerin ilerleyiş sürecini gözlemlemeniz mümkün oluyor. Copilot sayesinde herhangi bir bilgisayar kullanmadan çekimlerinizi yedekleyebiliyorsunuz. Buna ek olarak micro USB ve Lightning kablolarını kullanarak akıllı cihazlarınızdan yaptığınız çekimleri düzenleyebiliyorsunuz. Bu esnada akıllı telefon veya tabletinizde şarj oluyor.

Lacie DJI Copilot’u bilgisayarınıza taktığınızda harici bir sürücüyü de Copilot’a bağlayarak tüm içeriklerinizi fazladan port kullanmadan inceleyebiliyorsunuz. 534 gram ağırlığa ve 136 x 111 x 36 milimetre ölçülerine sahip olan cihazın 349 dolar fiyat etiketiyle ilkbahar aylarında satışa sunulması bekleniyor.

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