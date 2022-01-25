Akıllı robot süpürge şarj ömrünü artırma

Akıllı robot süpürgeler de batarya ömrünü nasıl uzun tutabilirim diye araştırma yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Bu teknolojik cihazlar sonuçta bir batarya ile çalışmaktadır. Düzgün şarj edilmediğinde ya da şarj etme kurallarına bağlı kalınmadığın da batarya ömrü kısalır ve kullanım süresi dakikası çok düşmektedir. Tabi çekiş gücü de düşmektedir. Bataryayı değiştirmek içinde hem bütçenize zarar verirsiniz hem de vaktinizden gidecektir.

Genel olarak bütün akıllı robot süpürge markalarının kullanım kılavuzlarına baktığımızda hemen hemen hepsi aynı talimatları yazmaktadır.