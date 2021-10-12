AirWatch N6+ Pro Sport yorumları

Bu yazımızda ilgimizi çeken bir akıllı saatten bahsetmek istiyoruz. AirWatch N6+ Pro Sport E-Ticaret sitelerinde 499 TL civarlarında satılmaktadır. Teknik özelliklerine baktığımızda oldukça kapsamlı bir akıllı saat olduğunu görüyoruz.

Özellikle telefon görüşmesi yapması, ateş ölçmesi gibi farklı özellikleri bulunuyor.

AirWatch N6+ Pro Sport diğer özellikleri şöyle

Telefon Görüşmesi, Çift Arayüz, Arama Geçmişi, Telefon Rehberi, SMS, Bildirimler, Egzersiz Modları, Kalp Atış Hızı, EKG, Vücut Isısı, GPRS, Takvim, Uyku Modu, Bluetooth Kamera, Kronometre, Hesap Makinesi, Alarm, Bluetooth Müzik, Adım Sayıcı, Dinlenme Modu, Bilek Sensörü, Uzun Pil Ömrü, Hatırlatıcı, Çift Kullanıcı Arayüz

AirWatch N6+ Pro Sport kullanıcı yorumları

Bu akıllı saati kullanan varsa ve görüşlerini bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz.