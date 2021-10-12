Bilim ve Teknoloji

AirWatch N6+ Pro Sport yorumları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 12 Ekim 2021
0 3 Bir dakikadan az

Bu yazımızda ilgimizi çeken bir akıllı saatten bahsetmek istiyoruz. AirWatch N6+ Pro Sport E-Ticaret sitelerinde 499 TL civarlarında satılmaktadır. Teknik özelliklerine baktığımızda oldukça kapsamlı bir akıllı saat olduğunu görüyoruz.

Özellikle telefon görüşmesi yapması, ateş ölçmesi gibi farklı özellikleri bulunuyor.

AirWatch N6+ Pro Sport diğer özellikleri şöyle

Telefon Görüşmesi, Çift Arayüz, Arama Geçmişi, Telefon Rehberi, SMS, Bildirimler, Egzersiz Modları, Kalp Atış Hızı, EKG, Vücut Isısı, GPRS, Takvim, Uyku Modu, Bluetooth Kamera, Kronometre, Hesap Makinesi, Alarm, Bluetooth Müzik, Adım Sayıcı, Dinlenme Modu, Bilek Sensörü, Uzun Pil Ömrü, Hatırlatıcı, Çift Kullanıcı Arayüz

AirWatch N6+ Pro Sport kullanıcı yorumları

Bu akıllı saati kullanan varsa ve görüşlerini bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz.

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 12 Ekim 2021
0 3 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Samsung Z Fold 3 ve Z Flip 3 sağlamlık testi

12 Ekim 2021

Tecno Phantom X Arka kamera özellikleri nasıl?

11 Ekim 2021

Tecno Phantom X ekran özellikleri çok başarılı

11 Ekim 2021

Formula-1 Türkiye yarış sonuçları

10 Ekim 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu