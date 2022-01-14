Bilim ve Teknoloji

AirPods’u Mac görmüyor!

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ocak 2022
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Bu yazımızda sizlere AirPods cihazını Mac ile nasıl eşleştirebileceğiniz konusunda bilgi vermek istiyoruz. AirPods, kablosuz olarak kullanılabiliyor. Çok güzel bir cihaz olduğu için fiyatları da el yakmaktadır. Örnek vermek gerekirse 2.nesil AirPods cihazı 1.729 TL civarlarındadır.

Gelelim AirPods’u Mac ile eşleştirmeye

AirPods’unuz içindeyken kutusunu açın, sonra kutuyu Mac’inize yaklaştırın.

Durum ışığı beyaz yanıp sönünceye kadar AirPods kutusunun arkasındaki ayarlama düğmesini basılı tutun. iPhone resmi internet sitesinden güzel bir fotoğrafı aşağıya ekledik.

Mac’inizde Elma menüsü > Sistem Tercihleri’ni seçin, sonra Bluetooth’u tıklayın.

Aygıtlar listesinde AirPods’u seçin.

İşlemler bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ocak 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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