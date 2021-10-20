Aden E59S 3 batarya ile 40 dakika uçuş sergiliyor

Gelişen teknoloji ile Drone’lara ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere 500 Gram ağırlığı üzerindeki drone’ları kayıt ettirmeniz gerekiyor. Bu prosedür ile uğraşmak istemeyenler 500 Gram altı drone’ları tercih ediyor. Eğer daha önce drone tecrübeniz yoksa Aden E59S modeli ile bu serüvene başlayabilirsiniz.

Aden E59S modeli Combo olarak satılıyor. Kutu içerisinde 3 adet ekstra batarya çıkmaktadır. Bir adet batarya ile orta bir performans ile 13-14 dakika civarında uçuş sergileyebiliyorsunuz. 3 adet batarya ile çok rahat 40 dakika civarında bir uçuş yapabilirsiniz. Drone’larda genel sıkıntı şarj sürelerinin çok az gitmesidir. Bir bataryanın şarj olması 45 dakika ile 1 saat aralığında olunca yedek bataryalı Drone’lar seviliyor.

Aden E59S modeli combo olarak 799 TL civarlarında satılmaktadır.

Not: Bir batarya ile uçuşu tamamladıktan sonra en az 10 dakika drone’u soğumaya bırakınız. Arka arkaya uçuşlarda cihaza hasar verebilirsiniz.