Adaptif Far Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır?

Gece yolculuğu çoğu insanın kabusu olmuştur. Bitmeyen virajlar, zifiri karanlık yollar her sürücünün gözünü korkutmuştur çoğu zaman.

Dağlarda ışık kaynağının bulunmaması, farların yeterli derecede ışık vermemesi kazaya davet çıkarıyor. Yaşanan ölümcül kazaların çoğu gece yaşanıyor.

Sıradan farlar araç hangi yöne giderse gitsin sabit durarak sürücülere zorluk çıkarıyor. Tepe çıkarken, virajları dönerken işlevsiz kaldıkları için sürücünün görüş açısını engelliyor.

Adaptif far sistemi direksiyonun hareketini, aracın hızını tespit ederek yolu aydınlatır. Standart farlar sabit olduklarından dolayı yoldaki sürücülerin kamaşmasına neden olurken, Adaptif far sistemi yola yönlendirilmesiyle diğer sürücülere rahatsızlık vermiyor. Araçların sağa dönüşlerinde sağa dönerek, sola dönüşlerinde sola dönerek sürücünün görüş alanını aydınlatarak güvenli yol ortamı sağlıyor.

Adaptif Far Sistemi Nedir?

Adaptif; adaptasyon veya uyumlu anlamına geliyor.

Adaptif far sistemi yolculuk sırasında dağlarda, virajlarda, yaşanan düşük ışık koşullarında ortamı aydınlatarak sürücü güvenliğini sağlayan teknolojidir.

Nasıl Çalışır?

Uyarlama far sistemleri bir elektronik ünitesi (CPU) tarafından izlenen ve kontrol edilen birkaç alt birimden oluşur.

Alt birimler şunlardır;

1- Her bit tekerleğin dönme hızını izleyen tekerlek izleme sensörü

2- Bir ara yüzü, Bir köşeyi döndürürken yan yana hareketini izleyen bir “yaw” sensörü

3- Direksiyon simidinin açısını izleyen bir direksiyon giriş sensörü ve her fareye bağlı küçük motorlar

Sensörlerden gelen veriler ECU tarafından yorumlanır, daha sonra aracın hızını ve eğim açısını ve uzunluğunu belirler. ECU ışını, ECU tarafından belirtilen dereceye kadar hareket ettirmek için her bir fareye bağlı motorları yönlendiriyor.

ECU’ ya aracın konumu hakkında, özellikle öne veya geriye doğru eğimli olup olmadığına dair bilgi veren bir seviye sensörü bulunur. Farlar daha sonra aracın konumlandırılmasını düzeltmek için yukarı veya aşağıya hareket ettiriyor.

Adaptif Far Sisteminin Faydaları

1- Gece karanlığında yol kenarında ki canlıları görme olanağı sağlıyor.

2- Olası kazaları önlüyor.

3- Viraj dönüşlerinde gereksiz ışığı önleyerek gözlerin kamaşmasını önüne geçiyor.

Gelecekte Far Sistemi Nasıl Olacak?

Tasarımcılar yeni nesil otomobillerde far teknolojisine birçok yenilik geliştiriyor. Çift far yerine aracın önüne yayılan tek far, Fiber optik ışıklar, daha güçlü ışıklar olacak gibi görünüyor.

