ACR otomatik görüşme kaydetme uygulaması sorunlu çalışıyor

Uzun bir aradan sonra sizlerden gelen destek maillerine tekrardan cevap vermeye devam ediyoruz.Bir ziyaretçimiz telefon görüşmelerini otomatik olarak kaydeden ACR uygulamasını kurduğunu, uygulamayı aktif ettikten sonra otomatik kayıt özelliğinin bir süre sonra devre dışı kaldığını yazmıştır.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların en güzel taraflarından bir tanesi ise istediğiniz uygulamayı bulabiliyorsunuz.Piyasada otomatik telefon görüşmelerini çift taraflı olarak kaydeden sağlam bir uygulama pek bulunmamaktadır.ACR uygulamasını denedik ve aralarında ne başarılı olan uygulama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Teknoscrool.com olarak ACR uygulamasını iki farklı telefonda denedik ve görüşlerimizi size yazmak istedik.Bu sayede soruyu soran takipçimizinde sorusu yanıtlanmış olacaktır.

İlk olarak ACR uygulamasını Samsung Galaxy Note 4 modelinde ücretsiz sürümünü denedik.Uygulamayı aktif ettiğimizde herhangi bir şekilde sorunsuz olarak görüşmeleri kaydettiğini gördük.Uygulama kendi kendine kapanma göstermedi ve diğer uygulama seçenekleride sorunsuz olarak çalıştı.

Fakat Huawei Honor 7 modelinde denediğimizde aynı çalışma kararlığını göremedik.Galaxy Note 4’e göre kıyasladığımızda diğer özellikleri malesef sağlıklı çalışmadı.Örnek vermek gerekirse uygulamayı aktif ettiğimizde ilk 10 dakika sıkıntı olmadan çalışmaktadır.Belli bir zaman sonrasında ise uygulama otomatik olarak kapanıyor ve bu sebepten dolayıda görüşmeleri kaydedemedik.Uygulama otomatik kapandıktan sonra birisi arayınca telefonu cevaplamdan önce telefondan uygulamayı aktif ettikten sonra görüşme yaptığımızda herhangi bir sorun ile karşılaşmadık.Bizim düşüncemiz ACR uygulaması telefon modellerine göre performansının değiştiğiniz görmekteyiz.

Siz değerli okuyucularımızda istediğimiz bu uygulamayı hangi model telefonda kullanıyorsanız görüşlerinizi bize iletebilirseniz çok memnun oluruz.

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