Acer swift 3 uzun şarj süresi sunuyor

Acer Swift 3 modeli uzun şarj süresi ile notebook alacakların dikkatini çekti. Notebook alacaklar genelde şarj sürelerine önem vermektedir.

Acer Swift 3‘de 14 inçlik FHD IPS ekran bulunmaktadır. % 85.73’lük bir ekran gövde oranına sahiptir. Windows 10 işletim sistemi ile gelen bu notebook, 16 GB RAM‘e kadar artırabilirsiniz. 1.2 Kg ağırlığında ve tam şarj ile ortalama 12.5 saatte kadar şarjı gidebiliyor. Eğer tam şarj için vaktiniz çok yoksa 30 dakikalık şarj ile 4 saat kadar kullanabiliyorsunuz.

Yukarıda yazan şarj sürelerini Acer resmi internet sitesinde de yazmaktadır. Daha fazla bilgi için Acer web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Güvenlik konusunda da cihazda bulunan dahili parmak izi okuyucusu sayesinde belgelerinizi koruyabilirsiniz.