Abisi ile arasında fark yok: Omix X300 detaylı kamera özellikleri

Fiyat performans ürünü olan Omix X300 modeli oldukça dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle bütçesi kısıtlı olanların imdadına yetişen bir model oldu. Bu yazımızda sizlere Omix X300 kamera özelliklerine detaylı olarak bakmak istiyoruz.

Arka ana kamerası 16 MP çözünürlüğüne sahiptir. Optik görüntü sabitleyici özelliği bulunmuyor. Arka ana kamera ile 1080p video kaydı yapabiliyorsunuz.

Portre Modu (Bokeh)

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Panorama

Otomatik odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Dahili QR Kod Okuyucu

Makro (Macro) Çekim (4 cm)

Zamanlayıcı

Arka kamera ile çekebileceğiniz özellikler şöyle;

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Time-lapse Video Kayıt

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

İkinci arka kameraya geçtiğimizde ise 5 MP çözünürlüğündedir. Bu kamera sayesinde Ekstra geniş açı özelliği gelmektedir.

Üçüncü arka kamera ise 2 MP’dir. Bu kamera sayesinde makro çekim özelliği gelmektedir.

Dördüncü arka kamera ise 2 MP‘dir. Bu kamera ile derinlik algısı özelliği gelmektedir.

Selfie kamerası ise 16 MP‘dir. Ön kamera ile 1080p Full HD video kayıt yapabilirsiniz. Ön kamera ile aşağıdaki özellikleri kullanabiliriniz.

Portre Modu

Sanal Flaş

Zamanlayıcı (self-timer)

Genel olarak baktığınızda bu modelin bir üst versiyonu olan OMİX X500 ile arasında kamera farkının olmadığını göreceksiniz. Peki Omix X300 ile Omix X500 arasında farklar neler diye merak ediyorsanız buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.