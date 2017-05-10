ABD’nin meşhur Javelin Anti-Tank füzesi

Son zamanlarda haberlerde duyduğunuz Javelin Anti-Tank füzesi hakkında bahsetmek istiyoruz.

ABD yapımı olan FGM-128 Javelin Anti-Tank füzesi dünyanın önde gelen taşınabilir anti-tank füze sistemidir.Çok pahalı olduğu için kullanım oranı oldukça düşüktür.Kızılötesi lazer güdümlü olan bu füze,Irak,Afganistan e Suriye’de kullanılarak kendisini kanıtlamıştır.Javelin füzesi üst seviyede korunun zırhlı tankları bile parçalamaktadır.Hafif bir sistem olduğu için füzeyi ateşleyecek kişi zorlanmamaktadır.

Javelin füzesi 4X optik zoom,4x yeşil ışıklı termal kamera ve hedefleme için 12x dar görüş modlarına sahiptir.Füzede bulunan termal kamera sistemi 30 saniye çalıştıktan sonra soğuması için tekrar kapatılması gerekmektedir.Bu füze sistemi yaklaşık 50 kg’lık bir ağırlığa sahiptir.Bu ağırlığı bu seviye çıkartan size füzedir.Füze ilk ateşlediğinde 150 metre yükseliğe çıkıp tankın en zayıf tarafı olan üstünden vurmaktadır.Son olarak Javelin anti-tank füzesi 2.5 KM menzile sahiptir.

Not: Bu bilgiler yabancı internet kaynaklarından alınmıştır. (Nationalinterest)

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