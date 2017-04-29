ABD’nin Kuzey Kore’ye göz dağı verdiği USS Carl Vinson uçak gemisi

Son zamanlarda haberlerde bolca okuduğunuz üzere Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında büyük bir gerginlik yaşanmaktadır.Peki USS Carl Vinson’un bazı teknik özellikleri nelerdir?

Kuzey Kore lideri nükleer füze testlerine devam ediyor,ABD dur diyor ama Kuzey Kore’nin susmaya niyeti yok gibi durmaktadır.Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore’ye gözdağı vermek için savaş gemilerini pasifik denizine yönlendirdi.Bu savaş gemileri arasında en dikkat çekeni ise USS Carl Vinson uçak gemisidir.Bildiğiniz üzere ABD’nin savaş gemileri çok güçlü ve çok etkilidir.Teknoscrool.com olarak USS Carl Vinson uçak gemisi hakkında sizlere bazı bilgiler vermek istedik.

USS Carl Vinson uçak gemisi Nimitz sınıfı bir gemidir.Bu gemi 1980 yılında hizmete girdi ve 1983 yılında ilk seyirine çıktı.Tabi bu gemi 1980 yapımı olmasına rağmen hemen hemen 5 yılda bir yeni silah sistemleri,yeni radarlar,yeni uçak tipleri için modifiye edildi.USS Carl Vinson 113.500 kilo ağırlığında,333 metre uzunluğunda ve wikipedia’da yazan bilgiye göre 6062 personel görev yapmaktadır.Uçak gemisinin saatteki hızı 56 km‘yi bulmaktadır.Uçak sayısı hakkında tam resmi bir bilgi bulunmuyor fakat 90 adet uçak ve helikopter olduğu yazmaktadır.Uçak tipleri olarak ise V22 Osprey,F-18 ve Harrier modelleri yer alıyor.Daha fazla çeşit olabilir fakat resmi bilgi olmadığı için mecburen gayri resmi bilgileri yazıyoruz.

Yakıt ikmali yapmadan yıllarca seyir yapabilme kapasitesine sahip olan Carl Vinson uçak gemisi tek başına bir ülkeye kafa tutacak güçte olduğunu belirtelim.Savunma sistemleri gizli tutuluyor.Bazı yabancı kaynaklarda bu gemiyi batırabilecek başka bir gemi bulunmadığı yazmaktadır.

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