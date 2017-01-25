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A2 D-Smart’ta kaçıncı kanalda

tarafından 25 Ocak 2017 Tarihinde eklendi

D-Smart’ta A2 nerede diye arama yapıyorsanız işte bu sorunun cevabı?

d smart a2 kaçıncı kanalda

Bir takipçimiz yeni D-Smart üyeliği aldığını ve kanalları bulmakta çok zorlandığını belirtmiştir.Yeni çıkan A2 kanalının D-Smart’ta bulamadığını ve nasıl bulabileceği konusunda destek istemiştir.Bildiğiniz üzere A2 kanalı yeni hizmete girdi ve kısa sürede büyük ilgi gören bir kanal olmuştur.D-Smart, alt yapısı sayesinde yeni kanalları bulmak için ekstradan frekans girmeye gerek kalmamaktadır.Uydu alıcısını kapatıp açtığınızda otomatik olarak kanal ve yazılım güncellemesi yaparak sizi büyük bir zahmetten kurtarmaktadır.

A2 kanalı D-Smart’ta 277 kanalda bulunmaktadır.Eğer yinede kanalı bulamıyorsanız D-Smart yeni kanal ekleme konumuza bakarak A2 kanalını girebilirsiniz.A2 kanalının frekans bilgilerinide aşağıda belirttik.Eğer bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

A2 kanalı frekans bilgileri

– Digiturk’te 35 nolu kanal
– Kablo TV’de 37 nolu kanal
– Turkcell TV’de 29 nolu kanal
– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve
– TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)

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