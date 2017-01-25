A2 D-Smart’ta kaçıncı kanalda

D-Smart’ta A2 nerede diye arama yapıyorsanız işte bu sorunun cevabı?

Bir takipçimiz yeni D-Smart üyeliği aldığını ve kanalları bulmakta çok zorlandığını belirtmiştir.Yeni çıkan A2 kanalının D-Smart’ta bulamadığını ve nasıl bulabileceği konusunda destek istemiştir.Bildiğiniz üzere A2 kanalı yeni hizmete girdi ve kısa sürede büyük ilgi gören bir kanal olmuştur.D-Smart, alt yapısı sayesinde yeni kanalları bulmak için ekstradan frekans girmeye gerek kalmamaktadır.Uydu alıcısını kapatıp açtığınızda otomatik olarak kanal ve yazılım güncellemesi yaparak sizi büyük bir zahmetten kurtarmaktadır.

A2 kanalı D-Smart’ta 277 kanalda bulunmaktadır.Eğer yinede kanalı bulamıyorsanız D-Smart yeni kanal ekleme konumuza bakarak A2 kanalını girebilirsiniz.A2 kanalının frekans bilgilerinide aşağıda belirttik.Eğer bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

A2 kanalı frekans bilgileri

– Digiturk’te 35 nolu kanal

– Kablo TV’de 37 nolu kanal

– Turkcell TV’de 29 nolu kanal

– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve

– TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)