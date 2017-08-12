A101 Samsung 40JU6470 fiyatı nasıl? Yorumumuz

A101’e 17 Ağustos 2017 tarihinde Samsung 40JU6470 Smart LED TV gelecektir.Bir ziyaretçimiz bu televizyonun özelliklerini ve fiyat konusunda bizden görüşümüzü istemiştir.

İsterseniz ilk önce bu televizyonun özelliklerine bakalım

40 İnçlik ekran boyutu 102 CM’ye denk gelmektedir.Çözünürlüğü ise Ultra HD (4K) olduğu için oldukça sizi tatmin edecektir.3840×2160 ekran çözünürlüğünde olduğunuda hatırlatalım.Ses gücüne baktığımızda da 20 Waat çıkış görüyoruz.Bu çıkış gücü oldukça iyi diyebiliriz.Birçok televizyonda çıkış gücü 20 Waat değildir.Diğer güzel bir özelliği ise içinde HD uydu alıcısı olmasıdır.Bu sayede recevier derdiniz olmayacaktır.Smart TV özelliğine geldiğimizde de internette yaptığımız araştırmada oldukça hızlı bir arayüzü olduğu söylenmektedir.Rahatlıkla internette gezebiliyor ve rahatlıkla film izleyebiliyorsunuz.

Dahili Wİ-Fİ özelliğine ekstradan takabileceğiniz Ethernet kartı ilede internete giriş yapabilirsiniz.Genellikle birçok televizyonda USB 3.0 girişi bulunmuyor.Bu modelde 2 adet USB 2.0 girişi ve 1 adet USB 3.0 girişi yer almaktadır.USB 3.0 girişi ile dosya aktarımı artık çok hızlı olarak gerçekleşmektedir.

4 adet HDMI girişi ile sıkıntı yaşamıyacaksınız.

Ses ile televizyonu kontrol edebilme özelliği ile kumandaya ihtiyacanız olmayabilir.

Fiyat konusuna geldiğimizde ise geçen sene bile 2299 TL civarlarında satılan bu modele A101 aracılığıyla 2099 TL’ye almak sizin faydanıza olacaktır.Bu aralar televizyon almayı düşünüyorsanız kaçırmamanız gereken ve incelemeniz gereken bir modeldir.

Samsung 40JU6470 kullananlarda yorumlar bekliyoruz.

(1 votes, average: 2,00 out of 5)

votes, average:out of 5)