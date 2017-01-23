750-850 TL arasında alınabilecek performanslı telefon modelleri

Akıllı telefon dünyasına son sürat yeni modeller katılmaya devam ediyor.Artık teknolojiyi yakalamak için yüksek fiyat verip üst segment telefon almaya gerek kalmadı.

Piyasada modeller çoğaldıkça fiyat politikasında değişiklikler yaşanıyor.Üst segment bir telefonu artık uygun fiyatla alabiliyorsunuz.

Ülkemizde kısa süre önce iyi bir akıllı telefona sahip olmak için 2000-3000 tl verilmesi gerekiyordu. Bugünlerde neyse ki bu değişti ve artık daha uygun fiyatlara da kaliteli telefonlar alabilmekteyiz. Artık tatmin edici özelliklere sahip bir telefon almak için aylarca faturalara bağımlı olmayı gerektirmeyen akıllı telefonlar da var. Bu yazıda piyasada bulunan ve fiyat performans olarak uygun birkaç akıllı telefona göz atalım.

Düşük fiyatlı fikri biraz öznel olmakla beraber, üst sınırı 850 tl olan ürünlere göz atacağız. Aynı zamanda telefonun fiyatına göre değer olup olmadığını göz önünde bulunduracağız. Göz atacağımız ürünlerin tamamen resmi ve Distribütör garantili olması da diğer bir kriterdir.

Umi Touch (789 tl)

Umi markasının Touch modeli şuan ülkemizde garantili olarak 789 tl gibi düşük ve indirimli bir fiyat etiketine sahip olarak satılmakta. Telefon düşük fiyat etiketi, tatmin edici özellikleri ve sevdiğimiz full metal kasa tasarımı sayesinde pazarda dikkat çekmektedir. Telefonun öne çıkan özellikleri 4000 mAh batarya, hızlı bir parmak izi okuyucu, 5.5 inç FULL HD ekranı ve metal kasasıdır.

Özellikler

5inch FHD LTPS, 2.5D Arc Ekran, 1920×1080 piksel

CPU:MTK6753 OctaCore, 1.3GHz

Android 6.0Marshmallow OS, 3 GB RAM + 16 GB ROM

Çift micro sim kart veya 1 micro sim + 1 Mikro hafıza kart

13 MP Sony IMX328 arka kamera, 5 MP ön kamera (flaşlı)

SONY 4000mAh Yerleşik Batarya

FULL Metal Kasa

Ulefone Vienna (835tl)

Böyle bir zamanda, böyle bir telefonu, böyle bir fiyata (835 TL) görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor ve umutlandırıyor!

Uygun bir telefondan bekleyeceğinizher şeyden daha fazlasına sahip olan telefon Ulefone Vienna. Mükemmel renkleriyle bilinen Sharp5.5FullHD Ekran, 3GB Ram, 32 GB Hafıza, Hi-fi ses çipi, parmak izi okuyucu ve 3250 mah Sony pili ile rakiplerinden fark oluşturduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. En güzel kısım ise ülkemizde 835 tl’ye bu telefona sahip olabilmektir.

Özellikler

5G, HiFiAudio, 109db

5” FullHD SHARP 2.5D Ekran

3 GB RAM, 32GB ROM

Android Marshmallow6.0’a yükseltilmiş

13 MP+5 MP Kamera

3250mAh Sony Li-Polymer Batarya

Bu telefonların www.techyolu.com gibi güvenilir alışveriş sitelerinden alınabiliyor olması da diğer bir avantajdır. İşte, sizi Android’in sunduğu en iyi bütçe telefonlarından ikisinden haberdar ettik.Yeni bütçe telefonları paylaşımlarında görüşmek üzere.

Ulefone Vienna ve Umi Touch yorumlarınızı bekliyoruz.

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