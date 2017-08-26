750-1000 TL arası akülü arabalar (6V ve 12V)

Akülü arabalar 3-6 yaş aralığındaki çocukların büyük ilgisini çekerken, hepsi de bir araç sahibi olmak istiyor. Piyasada 12V motorlu pek çok akülü araba bulunurken, bunların 750-1000 TL aralığında olanlarını sıralayacağız.

Sunny Baby BMW i8 – 1050 TL

Sevilen BMW modeli i8 şeklinde tasarlanan Sunny Baby aracı, 12V motora sahip olduğu gibi kapıları da yana değil yukarı doğru açılıyor. Farları hareket hâlindeyken yanan, aynı zamanda endişeli ebeveynlerin uzaktan kumandayla da kontrol edebileceği bir araç olan Sunny Baby BMW i8, ileri geri gidebiliyor, emniyet kemeriyle de güvenliği sağlıyor. Akülü arabada aynı zamanda LED ışıklı bir kontrol paneliyle, ses efektleri olan direksiyon da mevcut.

Kraft Audi TT RS – 900 TL

Beyaz, kırmızı ve sarı renk seçenekleriyle gelen Kraft lisanslı Audi TT RS imitasyonu akülü araba, hem iç hem de tış tasarımıyla gerçeğine oldukça yakın. 3 farklı hız ayarı yani 3 vitesi olan 12V çift motorlu araba, aynı zamanda geriye de gidebiliyor.

Hem pedalle, hem de uzaktan kumandayla kullanılabilen ve 2-4 yaş arasına uygun olan Audi TT RS modeline MP3 çalar bağlayıp müzik açmak da mümkün.

Baby2Go 6504 – 800 TL

Siyah renk seçeneğiyle gelen ve 12 voltluk şarj edilebilir aküsü olan Baby2Go 6504 modeli ergonomik bir tasarıma sahip. 6 voltla da kullanılabilen araçta ileri ve geri vitesler yer alırken, aynı zamanda uzaktan kumandayla yönetmek de mümkün.

2-6 yaş arasına uygun olan model 30kg kadar taşıma kapasitesine sahipken, oldukça rahat bir oturma koltuğu da var.

Rastar Ferrari F12 6 V – 800 TL

Ferrari F12 Berlinetta modelinden uyarlanarak yapılan bu akülü araba, sportif bir görünüme sahip ve çocuklara hitap ediyor. Kırmızı renkteki Rastar üretimi araç 12 ay garantiyle satılırken, özel boyasıyla da parlak bir görünüm sunuyor.

Sunny Baby W486qht Beetle – 900 TL

Volkswagen’in efsane modeli Beetle’dan uyarlanan Sunny Baby akülü arabası, beyaz ve yeşil renk seçeneklerine sahip. 2-6 yaş arası çocukların kullanabileceği 12 V çift motorlu araçta açılabilir tek kapı yer alırken, aynı zamanda uzaktan kumandayla kontrol sağlamak da mümkün.

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