750-1000 TL Arası (4 adet) Telefonlar ve Özellikleri

Ziyaretçilerimizden genellikle 750 ile 1000 TL arasındaki hangi telefonları almalıyım diye sorular gelmektedir.Bizde sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmak adına 4 adet model önermek istedik.

Türk Telekom TT175 (800 TL)

Kısmen ‘yerli malı’ da diyebileceğimiz Türk Telekom TT175, 1000 TL altı telefonlar arasında tercih edilebilecek bir model. Phablet tip olan cihazda 5.5 inç full HD ekran mevcut. 13 MP ana kamerası, 16 GB depolama alanı ve 2 GB RAM’i olan cihazda, sekiz çekirdekli MTK 6753 bulunuyor. Pil olarak 3000 mAh batarya varken, uygun fiyatlı telefon olarak tercih edilebilir.

Huawei P8 Lite (900 TL)

P8’in düşük sürümü olarak dikkat çekse de, Huawei P8 Lite kaliteli bir fiyat-performans telefonu. 2015 yılında satışa çıkan cihazda çift SIM kart desteği, IPS LCD HD 5 inç ekran paneli mevcut. Corning Gorilla Glass 3 ekran koruması kullanılırken, ürünü Android 6.0 Marshmallow’a güncellemek de mümkün. İşlemci çipseti olarak Kirin 620, grafik birimi olarak da Mali-450MP4 kullanılmış.

16 GB dahili hafıza, 2GB RAM, 13MP arka kamera ve 5MP da ön kamera mevcut.

Asus Zenfone 6 (800 TL)

Asus Zenfone 6, bu fiyata alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesi. 6 inçlik dev ekranla gelen, IPS LCD HD panele sahip cihazda Intel Atom Z2580 işlemci çipseti mevcut. 16 GB dahili hafızası microSD kartla 64GB’a kada yükseltiliyor. 2GB RAM, 13MP arka kamera ve 2MP ön kamera diğer özellikler.

Her ne kadar kutudan Android Jelly Bean ile çıkan Asus Zenfone 6’yı Android 5.0.2 Lollipop’a güncellemek de mümkün.

Lenovo Moto G4 (800 TL)

Geçtiğimiz yılın sonlarında çıkan Lenovo Moto G4, şüphesiz şu anda piyasada bulunan en iyi fiyat performans telefonu. İnanılmaz derecede uygun fiyatla satılan phablet telefon, IPS LCD 5.5 inç ekrana, Full HD ekran çözünürlüğüne ve Corning Gorilla Glass 3 ekran korumasına sahip. Üstelik piksel derinliği de 401 gibi üst düzey bir rakam. Kutudan Android 6 Marshmallow ile çıkan telefon, ileride Android Nougat 7 işletim sistemi de alacak.

Lenovo Moto G4’te Qualcomm Snapdragon 617 çipset kullanılırken, grafik birimi ise Adreno 405. 16GB dahili hafızasını microSD kartla 256GB’a kadar yükseltmek mümkün, ana kamerası da eskiye oranla epey geliştirilmiş. Cihazda 13MP ve 5MP olmak üzere iki tane kamera kullanılmış. 2 GB RAM, çift LED flaş, hızlı şarj ve 3000mAh batarya da diğer özellikler.

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