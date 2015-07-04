6V ile 12V Akülü Arabalar arasındaki farklar

Çocuklarına akülü araba alacaklar 6V ile 12V arasında kararsız kalmaktadır. Teknoscrool.com olarak size kendimizce ufakta olsa fikirler vermek istiyoruz.

İlk önce şunu söyleyelim; 6V-12V arasında fiyat farkı bulunmaktadır.Fiyat farkı önemli değil diyorsanız çocuğunuz 1.5 – 2.5 yaş aralığında ise uzaktan kumandalı akülü araba ile çocuğunuzu 6V ile gezdirebilirsiniz.Fakat çocuğunuz 3 yaşında büyük ise kesinlikle bir zaman sonra hızlı gitmek isteyecek ve 12V arayacaktır.6V akülü araba alıp daha sonra (1 yıl – 2 yıl) 12V’luk akülü araba alanlar çoktur.

Şunu unutmayınız: 12V’luk arabaları çift hız kademesinde kullanabilirsiniz. Hem 6V hem 12V kullanabileceğiniz için eğer fiyat farkı sizi etkilemiyorsa kesinlikle 12V’luk akülü araba alınız. En düşük 12V’luk uzaktan kumandalı araba fiyatı 400 TL’den başlamaktadır (Marka modeli isteyenler lütfen yorum yazsınlar, reklam olmaması için mail atılacaktır)

Sonuç olarak Fiyat konusunda bir sıkıntınız yoksa kesinlikle 12V akülü araba alınız.Çocuğunuz küçükse 6V modu ile kullanır,sürüşü geliştikten sonra 12V olarakta kullanırsınız.

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