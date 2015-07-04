6V ile 12V Akülü Arabalar arasındaki farklar
Çocuklarına akülü araba alacaklar 6V ile 12V arasında kararsız kalmaktadır. Teknoscrool.com olarak size kendimizce ufakta olsa fikirler vermek istiyoruz.
İlk önce şunu söyleyelim; 6V-12V arasında fiyat farkı bulunmaktadır.Fiyat farkı önemli değil diyorsanız çocuğunuz 1.5 – 2.5 yaş aralığında ise uzaktan kumandalı akülü araba ile çocuğunuzu 6V ile gezdirebilirsiniz.Fakat çocuğunuz 3 yaşında büyük ise kesinlikle bir zaman sonra hızlı gitmek isteyecek ve 12V arayacaktır.6V akülü araba alıp daha sonra (1 yıl – 2 yıl) 12V’luk akülü araba alanlar çoktur.
Şunu unutmayınız: 12V’luk arabaları çift hız kademesinde kullanabilirsiniz. Hem 6V hem 12V kullanabileceğiniz için eğer fiyat farkı sizi etkilemiyorsa kesinlikle 12V’luk akülü araba alınız. En düşük 12V’luk uzaktan kumandalı araba fiyatı 400 TL’den başlamaktadır (Marka modeli isteyenler lütfen yorum yazsınlar, reklam olmaması için mail atılacaktır)
Sonuç olarak Fiyat konusunda bir sıkıntınız yoksa kesinlikle 12V akülü araba alınız.Çocuğunuz küçükse 6V modu ile kullanır,sürüşü geliştikten sonra 12V olarakta kullanırsınız.
Güvenç DÖLEK
20 Temmuz 2015 at 16:01
Merhaba oğlum 4 yaşında hangi marka ve modeli önerirsiniz?
Teknoloji
20 Temmuz 2015 at 18:28
Güvenç Bey merhabalar,
Marka model önerimiz size mail atılmıştır.
Ekmel bardakci
11 Ağustos 2015 at 00:08
Kizim 2.5 yasinda. Hangi araci onerirsiniz? Mumkunse kumandali
Teknoloji
11 Ağustos 2015 at 13:19
Mail atılmıştır.
burak oral
5 Eylül 2015 at 15:39
oğlum 2 yaşında şimdilik kumanda ile gezdirmek istiyorum ama daha sonra tekrar yenisini almamak için hangi marka önerirsiniz
Teknoloji
5 Eylül 2015 at 16:35
Mail atılmıştır
Sema gül
18 Eylül 2015 at 21:43
Yegenlerim 8 yaşında onlar için hangi marka ve modeli onerirsiniz
Teknoloji
19 Eylül 2015 at 10:51
Merhabalar Sema hanım,
8 yaşında kilosu ne kadar acaba?
Genellikle akülü arabalar en fazla 5.5 yaşına kadar yapılıyor.
Sema gül
30 Eylül 2015 at 17:14
Hangi modeli önerifsiniz
yunus emre
7 Aralık 2015 at 09:29
oğlum 1,5 yasında akülü araba arayışına girdim yaza ancak kullanırız ve 2 yasında olur o zamana. Benim size sorum 6v ile 12 v arasındaki farktı fakat gayet açık anlatmışsınız sağolun ayrıca formula marka akülü araba tavsiye edermisiniz yada farklı bir marka öneriniz olurmu.750-1500 tl arası bütçem var
Teknoloji
7 Aralık 2015 at 20:32
Merhabalar Yunus Emre bey,
Bence 750 TL vermeyin.Sonuçta ikiside aynı hızda ve güçtedir.Görsellik olarak istiyorsanız dediğiniz marka güzel.2 yaşında çocuğunuz için koltuğu ayarlanabilir modellere bakmanız gerekiyor.Ayağının tam olarak yetişip yetişmeyeceği önemli…
C C
20 Aralık 2015 at 01:13
Merhabalar,
Kızım 1.5 yaşında. Önerdiğiniz marka ve model bilgilerini paylaşabilir misiniz?
Uzaktan kumandalı olması önemlidir.
Bütçe: 500-700 TL arası.
Teşekkürler
Teknoloji
21 Aralık 2015 at 13:08
Cavit bey mail atılmıştır.
Adem eskigün
7 Ocak 2016 at 21:08
Çocuğum 2.5 yaşında hem şimdi hem ileride kullanacağı aynı zamanda hem evde hemde parkta kullanacağı akülü araba istiyoruz tavsiyenizi bekliyorum
Teknoloji
8 Ocak 2016 at 18:47
Size mail attım kontrol edebilir misiniz?
Eğer gelmediyse tekrardan mail atayım.
Meltem
28 Ocak 2016 at 16:16
merhaba,
oğlum 2.5 yaşına girecek, akülü araba almak istiyorum ama emniyet kemeri ve ayarlanabilir koltuğu olması ve taşınabilir aküsü olmasını istiyorum. 12V daha iyi gibi düşünüyorum… Bana marka model önerebilir misiniz. Bütcem 500-600 TL ye kadar verebilirim.
Teknoloji
28 Ocak 2016 at 18:36
Merhabalar Meltem hanım,
500-600 TL arasında malesef emniyet kemerli ve ayarlanabilir koltuklu akülü araba hiç bulamadım.En düşük fiyatlı olanı ise 800 TL’den başlıyor.Limitinizi artırmanızı öneririm.
emir
5 Şubat 2016 at 21:07
Kumandalı 12 volt hangi aracı önerirsiniz
Özlem
12 Şubat 2016 at 17:32
Mrb bebegım 2 yasında göz önünde bulundurulması gereken bütün özelliklere sahip akülü araba model ve marka ismi rica ediyorum teşekkürler.
Teknoloji
12 Şubat 2016 at 20:31
Özlem hanım;
Belirttiğiniz mail adresinize cevap gönderilmiştir.
Teknoloji
12 Şubat 2016 at 20:32
Emir bey mail atılmıştır.Eğer mail ulaşmadıysa lütfen bize tekrar bildiriniz.
Harun ÖZ
24 Şubat 2016 at 16:40
Merhaba çocuğum 21 aylık. 12 volt ve kumandalı hangi marka aracı önerirsiniz. şimdiden teşekkürler.
Teknoloji
25 Şubat 2016 at 18:53
harun bey mail atıldı.Kontrol edebilir misiniz?
Ferudun
27 Şubat 2016 at 17:37
Merhabalar oğlum 5 yasinda bende bir akulu arac almak istiyorum sizin sitenizi yeni gordum nerdeyse 6 voltluk bir arac aliyirdum. Iyiki bu siteyi buldum cok fazla fiyatli modeller degilde normal kalitede biseyler onerebilirmsiniz. Şimdiden teşekkürler.
Teknoloji
27 Şubat 2016 at 18:12
Merhabalar feridun bey,
İlginiz için çok teşekkür ederim. Size mail attık.
Kahraman Atalay
28 Şubat 2016 at 21:38
Selamun aleykum oncelikle Allah razi olsun bi aydir araba arastiyorum een temiz bilgiyi burda gordum benim oglum 3.5 yasinda ve hareketli bana sportif emniyetli ve en onemlisi akusu cok dayanikli bi arac onerir misiniz ? fiyat 1000 -1700 arasi
Teknoloji
29 Şubat 2016 at 01:12
Merhabalar Kahraman Bey
Akülü araba konusunda bize yorum yazdığınız için teşekkürler.Bütçeniz geniş olduğu için bir çok seçenek mevcuttur.
Öneride bulunduğumuz akülü arabaları size mail olarak attık.
Kolay gelsin.
ömer tankut
15 Mart 2016 at 15:42
Merhabalar, öncelikle çok teşekkür ediyorum en net bilgi burada…
Bir kaç gün içinde oğluma akülü araba alacağız kısmetse, oğlum 3,5 yaşında 15kg ne önerirsiniz acaba marka ve model?
Kumandalı mı olsun? jeep tarzı birşey mi yoksa spor araba mı? 12v olacak ona sizinde yorumunuz sayesinde karar verdik, marka model olayına çok uzağız çünkü çok model var.. ilgilenip cevap verirseniz sevinirim, kolay gelsin…
selcuk huseyin
15 Mart 2016 at 16:12
3 yaşındaki oğluma akülü araba almak istiyorum ama 12V mu 6V mu almalıyım ayrıca kaç ah olmalı Bana marka model önerebilir misiniz.
Teknoloji
15 Mart 2016 at 17:59
Merhabalar Hüseyin Bey,
Mail atıldı.Kontrol edebilirmisiniz.Eğer gelmediyse tekrardan gönderelim.
Teknoloji
15 Mart 2016 at 18:05
Merhabalar Ömer bey
Akülü araba konusunda yorum yazarak destek istemişsiniz.
Oğlunuz 3.5 yaşında olduğu için kumandalı olmasına bence gerek yoktur.Çünkü oğlan çocukların genlerinde var ve çok çabuk öğreniyorlar.
Araba mı yoksa Jeep mi konusunda kararsız kalmışssınız.
Spor araba tipi modeller bagaja sığmaktadır.Jeep modellerini bilmiyorum fakat jeep almak istediğinizde fiyat artıyor.Çok fazla bir para vermek istemiyorum diyorsanız size gönderdiğimiz marka modele bakabilirsiniz.
İyi günler.
Ömer tankut
16 Mart 2016 at 10:07
Cok tesekkurler ilginiz icin…
Mehmet Muratoğlu
16 Mart 2016 at 15:42
Merhaba, Oğlum yaza 2 yaşında olacak. Pilsan Nevada jeep sipariş verdim ama büyük gibi. Uzun yıllar kullanım için önerebileceğiniz 600-700 tl civarı 12 volt araç ne olur?
Teknoloji
16 Mart 2016 at 18:22
Mehmet Bey mail atıldı kontrol edebilirmisiniz.Eğer gelmediyse lütfen tekrar bizimle iletişim kurunuz.
Teknoloji
16 Mart 2016 at 18:23
Biz teşekkür ederiz Ömer bey
YÜKSEL BULUT
20 Mart 2016 at 18:38
Merhaba 4 yaşında oğlum için 400-450 lira arası 12 volt araç öneriniz nedir.
Rica ederim.
Teknoloji
23 Mart 2016 at 10:28
Merhaba Yüksel Bey mail attık.Kontrol edebilirmisiniz?
Eğer gelmediyse tekrar size mail atalım
Ali
27 Mart 2016 at 00:31
2.5 yasinda oglum icin akülü araba öneriniz nedir? 500-750 tl arasi 7 yasina kadar kullanabilsin istiyoruz
Teknoloji
27 Mart 2016 at 19:26
Ali Bey size mail attık kontrol edebilir misiniz?
Umut PAMUKÇU
31 Mart 2016 at 19:33
Merhabalar.. Oğlum 4 yaşına bastı ve ısrarla arkadaşlarının akülü arabaları peşinde koşturuyor.. Artık bir akülü araba almakta bize farz oldu.. Fiyatı 800 Tl.yi geçmeyecek ve aküsü 12V olan bir araba tavsiyesi verebilir misiniz?.. Jeep tarzı olursa sevinirim.. Teşekkür ederim.
Teknoloji
1 Nisan 2016 at 18:09
Umut Bey mail attık kontrol edebilir misiniz?
Barış
3 Nisan 2016 at 22:25
Merhaba oğlum şu anda 18 aylık ve 13-14 kilo civarında. Kaliteli ve sağlam, büyüyünce de binebileceği, jeep tarzında akülü araba marka ve modeli tavsiyesi verebilir misiniz?
Pilsan’ın modellerini görünüş olarak beğenmediğimden düşünmüyorum acaba hata mı yapıyorum?
12 V ile 2x6V aynı şey mi?
Teknoloji
4 Nisan 2016 at 11:09
Merhabalar Barış bey,
Akülü arabalar görünüş tabikide önemli.Fakat servis hizmeti ve parçaların yedekleri konusunda tanıdık markadan almak her zaman avantajlıdır.Örneğin PİLSAN’ın müşteri hizmeti desteği bir harika.Her türlü sorunlarda size yardımcı oluyor.
Barış
5 Nisan 2016 at 21:54
Peki 1000 tl civarında jeep tarzı 12 V akülü araba tavsiye edebilir misiniz? Teşekkürler..
Mehmet obuz
9 Nisan 2016 at 00:07
Merhaba bilgiler için tesekkur ederim gayet anlaşılır bir dil..Benim oğlum 20 aylik. Bu yazıdan sonra kesinlikle 12v alacağim fakat marka begenemedim.Tabiki ayarlanır koltuk,emniyet kemeri vs olmasını insan istiyor fakat bütçe çok değil.Marka model tavsiyenizi bekliyorum..Şimdiden tesekkur ederim
pelin
9 Nisan 2016 at 22:50
Merhaba. Verdiginiz bilgiler icin tesekkürler Oğlum 18 aylik. Yaz icin akülü araba almak istiyoruz ancak cok zormus secim yapmak. Iki model var butcemize uygun aradimiz ozellikte. 12 v pilsan extreme yada 6v babytoys kirmizi mercedes. Simdi birinde görüntü harika, 12v olanda da renk secenegi yok. Sizin oneriniz nedir? Hangi marka hangi model alinmali? Simdiden Teşekkürler.
ozan
9 Nisan 2016 at 23:11
merhaba şu anda 2,5 yaşında oğlum için bir araba almak istiyorum. önceliklerim şu an için kumandalı olması ve mümkünse 12v olması. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. syg.
Teknoloji
10 Nisan 2016 at 14:07
Pelin Hanım kararınız bir kere kesinlikle 12V olsun. Zaten 6V olarak kullanabilirsiniz.Yedek parça v.s. destek konusunda belirtiğiniz marka çok çok iyi.
Teknoloji
10 Nisan 2016 at 14:08
ozan Bey Pelin hanımın belirttiği markayı öneriyoruz.
Cagatay
11 Nisan 2016 at 19:47
İyi günler,
Paylaşımınız ve emeğiniz için teşekkür ederim.
Akülü araç modeli konusunda birkaç sorum var. Akülü araç alınacak olan çocuğun durumu biraz özel olduğu için durumu size mail yoluyla izah etmek isterim. Umarım böyle bir şey mümkündür.
Tekrardan teşekkürler.
Teknoloji
11 Nisan 2016 at 21:43
İyi günler çağatay bey,
Mail atmak istiyorsanız adresimiz: info@teknoscrool.com (mail attığınızda lütfen burada bildiriniz)
Cagatay
11 Nisan 2016 at 22:04
Teşekkür ederim cevabınız için. Size mail yolladım.
Ufuk
13 Nisan 2016 at 12:35
Merhabalar 12v en uygun fiyat ve marka oneriniz nedir cok secenek cok kafa karistiriyor
Gülsüm
13 Nisan 2016 at 23:44
Merhaba,oğlum 3 yaşında 15kg.1000 tl limitimiz var.Uzaktan kumandalı ayrıca çocuğumun kendisinin kullanabileceği 12v ayarlanabilir koltuklu bir araba.istiyoruz.uygun marka ve model önerisinde bulunabilir misiniz.Simdiden teşekkür ederim.
Teknoloji
14 Nisan 2016 at 09:14
Gülsüm hanım mail attık kontrol edebilirmisiniz.
Eğer gelmediyse tekrardan size gönderelim
Gülsüm
14 Nisan 2016 at 10:07
Mailiniz gelmemiş tekrar gonderebilir misiniz .
Ali Hakan
18 Nisan 2016 at 09:34
Merhaba oglum 15 aylık ve akülü araba konusunda çok kararsız kaldık. Hem 6 hem 12 volt olan Modeller konusunda bilgi verirmisiniz?
Fatma
18 Nisan 2016 at 15:49
Merhaba. Teşekkür ederim bilgi için. 12 voltluk araba almak istiyoruz. Bütçemiz 500-600 tldir. Düşük ücrette uzun kullanımlık bir araba. Çok teferruatlı olmak zorunda değil. Teşekkür ederim. İyi günler.
Erhan
18 Nisan 2016 at 18:58
kızım 3 yaşında ekonomik bir uzaktan kumandalı araba istiyoruz yardimci olursanız sevinirim hoscakalin
Sibel
18 Nisan 2016 at 19:04
Merhaba oğlum 1yaşında 4 yaşında kızım var önerebileceğiniz akülü araba nedir fiyat 400 500 tl olursa iyi olur
yahya
19 Nisan 2016 at 11:38
Hem cucuguma hemde kiralamak için şarjı en fazla giden 12 volt 12 a mış sanırım önerebileceğiniz model var mıdır?
Teknoloji
19 Nisan 2016 at 12:58
Merhabalar Yahya bey,
size mail attık kontrol edebilir misiniz?
Teknoloji
19 Nisan 2016 at 17:11
Sibel hanım,
Belirttiğiniz adrese mail attık kontrol edebilir misiniz?
Teknoloji
19 Nisan 2016 at 17:12
Erhan bey
Belirttiğiniz adrese mail attık kontrol edebilir misiniz?
Yusuf
20 Nisan 2016 at 11:47
Merhaba,
Oğlum 1,5 yaşında akülü araba almayı düşünüyorum. Bir kampanyadan 6v 7a 349 tl’ye satışı yapılıyor. MArkasını bilmiyorum fakat bilindik bir market satıyor ve 2 yıl garanti veriyor. Tavsiye eder misiniz? Tavsiye edebileceğiniz başka bir marka var mı?
metin
20 Nisan 2016 at 12:04
Mrb kolay gelsin
Ben 6v 7 ah lik bir markette satilan akulu arabadan alcam yarin fiyati 350 tl uzaktan kumandali sizce nasil cocugum 1 yasina gircek daha butcemde fazla degil o yuzden 500 1000 tl lere cikamiorum tesekkurler
kamil
20 Nisan 2016 at 17:41
Pilsan ekstreme 12v luk kumandalı araba nasıl acaba 3 yaş erkek çocuk için
Teknoloji
20 Nisan 2016 at 22:01
kamil bey belirttiğiniz model gerçekten çok başarılıdır
Teknoloji
20 Nisan 2016 at 22:02
Metin bey mail attık.
Teknoloji
20 Nisan 2016 at 22:10
Yusuf bey size mail attık.
Kontrol edin.
Nursah
21 Nisan 2016 at 00:43
Oğlum 2.5 yaşında çok pahalı olmayan ekonomik ama dediginiz gibi ileriye donuk alalım çocuk sıkılmasın kullanırken,500 tl ye kadar düşünüyoruz var mi bu civarda araba 6v luk tavsiyenize de bakalım yinede çok teşekkür ederim
Orhan
21 Nisan 2016 at 11:05
18 aylık ogluma akülü 12 voltluk araba almak istiyorum.tavsiye alabilir miyim. Kumandalı olmasını iatiyorum. Tesekkurler
kadti
21 Nisan 2016 at 14:54
Metin beyin bahsettiği arabayı bizde dusunuyoruz bukonuda obetilerinizi rica ediyorum
fatih
22 Nisan 2016 at 00:34
Merhabalar
En uygun 12 v araba markasını mail atarmisiniz
ramazan
22 Nisan 2016 at 13:23
Merhaba oglum 2.5 yasinda 12 v akulu araba ne onerirsiniz lisansli olmasi tercihim butce 1250 tl
Simdiden tsk ler
Veysel
23 Nisan 2016 at 01:01
Bir market 6v markasini bilmedigim bir akülü araba satiyor. Fiyati 350 tl. Deger mi acaba yardimci olabilirmisiniz?
Teknoloji
23 Nisan 2016 at 18:58
350 TL çok pahalı.Ayrıca 6V tavsiye etmiyorum. 12v her zaman avantajlıdır.
Teknoloji
23 Nisan 2016 at 22:21
Fatih Bey mail atıldı.
Kontrol edebilir misiniz?
Alper Hakkı SAĞIR
24 Nisan 2016 at 03:03
(marka belirtilmedi) Mercedes SLS AMG 12V Akülü Araba 539 TL sizce fiyat ve kalite nasıldır?
Teknoloji
24 Nisan 2016 at 08:20
Alper bey belirttiğiniz akülü araba fiyatına göre çok iyi.
Teknoloji
24 Nisan 2016 at 15:02
Ramazan bey mail attık kontrol edebilir misiniz?
Gökhan
25 Nisan 2016 at 00:09
Merhabalar 4 yaşındaki yeğenime akülü araba almayı düşünüyorum bütçemiz 400 ile 650 arası en kötü 2 sene binmesini isteriz tabi kumandalı tercihimiz tavsiyeleriniz nedir
Teknoloji
25 Nisan 2016 at 20:25
Gökhan bey mail atıldı.
Mehmet AYDIN
28 Nisan 2016 at 11:34
3 yaşındaki kızım için düşünüyoruz. 12 volt 500 tl civarı sağlam bir model önerebilir misiniz?
Teknoloji
28 Nisan 2016 at 11:45
Mehmet bey size mail attık kontrol edebilir misiniz?
Ahmet
1 Mayıs 2016 at 14:24
2,5 yaşındaki kızım için 12 v en az 5 yaşına kadar kullanabileceği sağlam akülü araba öneriniz nedir?bütçe için birşey demiyorum sağlam olsun büyüyene kadar idare etsin yeter
Eyüp
1 Mayıs 2016 at 15:03
Merhabalar kızım 4.5 yaşında hangi marka model uygun fiyat akülü araba tavsiye edersiniz, teşekkürler
Nuray
3 Mayıs 2016 at 15:24
Merhaba oğlum 4 yaşında. Pilsan Dynamiç 12 V arabayı tavsiye edermisiniz. Önerebileceğiniz 12 V luk en uygun marka/model nedir
gök türk
4 Mayıs 2016 at 16:45
merhaba kolay gelsin,ben yiğene hediye almak istiyorum 4 yaşında. bütçem sınırlı, 6v lık araç alsam birkaç yıl binebilirmi_? yani 12v çekişidemi güçlü_? 12v lık en uygun araba tavsiyeniz nedir? sağolun.
Murat
5 Mayıs 2016 at 03:11
Merhaba 3 yaşındaki ogluma kumandalı 12 volt şarjı uzun dayanan kauçuk lastikli araba bakıyorum bitcem 1000 TL oneriniz nedir marka model
Teknoloji
5 Mayıs 2016 at 11:14
Nuray hanım belirttiğiniz model parasını hak eden bir model. Tavsiyelerimiz arasında yer alıyor.
Teknoloji
5 Mayıs 2016 at 11:20
Eyüp bey bütçeniz çok fazla yüksek değilse pilsan racing modeli idealdir
Teknoloji
5 Mayıs 2016 at 11:22
Murat bey merhabalar,
1000 TL civarında lastikli akülü araba pek bulunmamaktadır.Ayrıca şarj konusu malesef akülü arabalarda hemen hemen aynı gitmektedir.Ne kadar çok aksesuar okadar çok şarj harcamaktadır.
Teknoloji
5 Mayıs 2016 at 11:23
Merhabalar Göktürk Bey,
6V alırsanız pişman olursunuz.4 yaşında olan yiğeninize yavaş gelecektir.Bütçe limitinizi belirtirseniz size bir model önerebiliriz.
Teknoloji
5 Mayıs 2016 at 11:26
Merhabalar Ahmet bey ;
Akülü arabalarda yedek parça önemli olduğu için yerli tanıdık markalar tercih edebilirsiniz.Pilsan racing modeli size yeterli gelecektir.
Ersin
5 Mayıs 2016 at 16:28
Tam shelby roc 318 akülü motorun siparişini verecekken bu siteye denk geldim. Kızım 4 yaşında, 6v’tan burda okuduklarımdan dolayı vaz geçtim. Uygun fiyatlı, kardeşi olduğu için uzun ömürlü, 12v, akülü motor tavsiyesi alabilir miyim? 350-500 arası bir şey.
ramazan
5 Mayıs 2016 at 19:39
Merhaba oglum 2.5 yasinda 12 v akulu araba almak istiyorum uzaktan kumanda ayarlanabilir koltuk guzel gorunumlu butce 1250 tl ne onerirsiniz
Teknoloji
5 Mayıs 2016 at 20:07
Pilsan yada kraft’ın 12V olanlarını düşünebilirsiniz.
Biz pilsan jaguar modelinden memnun kaldık.Fakat üretimi bitmiş.Racing modeline bakabilirsiniz.
Teknoloji
5 Mayıs 2016 at 20:12
Ramazan Bey,
Mercedes Akülü Araba diye google’da aratırsanız inceleyebilirsiniz.
Fırat güneş
6 Mayıs 2016 at 01:52
Mrb kolay gelsin oğlum 4 yaşında hangi marka model önerirsiniz biz klasik modelde çok takıldık ama karar veremedik tşkler
Teknoloji
6 Mayıs 2016 at 09:48
Mail attık fırat bey
ilker
6 Mayıs 2016 at 09:53
slm lar 12 voltluk bir araba önerebilirmisiniz.uzun süre çocugumun kullanabileceği sağlam bir araç olsun lütfen teşekkür ederim
Teknoloji
6 Mayıs 2016 at 10:02
İlker bey mail atıldı size.
kadri
6 Mayıs 2016 at 10:36
Pilsan dynamic 12 ww hakkında görüşlerinizi ve başka önerilerinizi rica edebilirmiyim
Teknoloji
6 Mayıs 2016 at 15:09
Kadri bey tam bizde bu modeli önerecektik size.Parasına göre iyi performansı var.
Songül
7 Mayıs 2016 at 15:39
Merhaba benim oğlum 3 yaşında akülü ve uzaktan kumandalı araba almak istiyorum sağlam olması ve servisinde sıkıntı yaşamamak için hangi marka arabaları önerirsiniz ben mercedes ve pilsan extreme 12v arasında kaldım bana marka tavsiye edermisiniz sağlam olması önemli bütçem 500 tl.
RAMAZAN GÜNAYDIN
7 Mayıs 2016 at 16:00
OĞLUM 2 YAŞINDADIR 12 VOLT ANTİKA MARKA ARACI ALACAM FİYATI 480 TL TAVSİYE EDERMİSSİNİZ.
Teknoloji
7 Mayıs 2016 at 16:29
Merhabalar Songül hanım;
İkinci belirtmiş olduğunuz extreme modelini öneririz.Yedek parça çok önemli olduğu için sıkıntı çekmeyeceğinizi düşünüyorum.
Teknoloji
7 Mayıs 2016 at 16:31
Ramazan bey belirttiğiniz fiyatta 12v klasik araba bulmak azcık zor olacak.6V bir sürü bulabilirsiniz fakat biz tavsiye etmiyoruz.Klasik olsun ve 12v olmasını istiyorsanız fiyat limitinizi artırmanız gerekmektedir.
pınar
8 Mayıs 2016 at 17:18
Yeğenime hediye almak istiyorum 7 yaşında hnagi marka ve model önerirsiniz? ( aslında iki kardeşler diğeri 2 yaşında ama öncelikle 7 yaşındakine yönelik istiyorum ufaklıkta kullanabilirse iyi olur)
Teknoloji
9 Mayıs 2016 at 12:13
Pınar hanım iyi günler,
7 yaşındaki yiğenizin boyu kaç cm? Genellikle 6 yaşından sonra pek binilemiyor. Küçük yiğeniniz için miktarınız ne kadar acaba?
ZEHRA YALÇIN
9 Mayıs 2016 at 17:26
MERHABA,
BENDE 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMA AKÜLÜ ARABA ALMAK İSTİYORUM. 12V,ÇİFT KOLTUK OLURSA İYİ OLUR AMA ÇOK PAHALI OLURSA TEK KİŞİLİKTE YETERLİ.YORUMLARA BAKTIM ÇIKARILIR ŞARJ OLURSA İYİ OLUR YAZMIŞLAR. SUNNY MARKA MERCEDES MODELİNİ ÇOK BEĞENDİM FAKAT SERVİS VE YEDEK PARÇA HİZMETİDE ÇOK ÖNEMLİ.BU MARKAYI ÖNERİRMİSİNİZ.ÇOCUĞUMUN BOYU 1,18 CİVARINDA.TEŞEKKÜR EDERİM..
Teknoloji
9 Mayıs 2016 at 17:36
Merhabalar Zehra hanım
Belirttiğiniz modelin yedek parça durumu nasıl bilmiyorum.Yedek parça sıkıntısı olmayan yerli markaları tercih edebilirsiniz.İki koltuklu almanız dezavantajdır.Akülü araba iki kişiyi taşımak için daha çabuk şarjı bitecek ve motor daha zorlanacaktır.24V olanları gayet iyi fakat onlarında fiyatı çok yüksek.
ZEHRA YALÇIN
9 Mayıs 2016 at 17:40
ANLADIM TEŞEKKÜR EDERİM.BANA SONUÇ OLARAK 12V,ÇIKARILIP DOLDURULAN ŞARJ,SERVİS VE YEDEK PARÇADA SIKINTI ÇIKARMAYACAK TEK KİŞİLİK BİR MODEL TAVSİYE EDERMİSİNİZ?
Teknoloji
9 Mayıs 2016 at 19:21
Zehra hanım mail attık.
İBRAHİM
10 Mayıs 2016 at 15:48
Merhaba
4 yaşındaki oğlum için 12V, uzaktan kumandalı, emniyet kemerli, hız kademeli, max 700-800 TL arasında, spor-jeep tarzı akülü araba önerebilir misiniz?
duygu
13 Mayıs 2016 at 19:02
merhaba,
uzun sureli kullanim icin 12v, kumandali kumandasiz kullanima uygun ve kumandasi antensiz olan hangi marka alinabilir acil cevap donerseniz sevinirim
Gül
14 Mayıs 2016 at 00:24
Merhaba oğlum 4.5 yaşında 17 kg bikac yıl kullanabilmesini istiyorum ama hangi model tavsiye edersiniz boyut konusunda sorun yasarmiyiz? Butcem 400_550 arası tavsiyenizi bekliyorum.
Gül
14 Mayıs 2016 at 00:33
Tekrar merhaba bana oğlumun 8 yaşına kadar kullanabileceği bir akülü araba modeli tavsiye edermisiniz.ben pilsan 12 volt eksterme baktım aslında hoşuma gitti ama boyutu konusunda sıkıntı yasarmiyim oğlum 8 yaşına kadar kullanabilirmi bilemedim yardımcı olursanız sevinirim.
Teknoloji
14 Mayıs 2016 at 09:37
Gül hanım merhabalar;
Belirttiğiniz model 8 yaşına kadar kullanamaz.Fakat 6-6.5 yaşına kadar sizi rahatça götürecek bir model olduğunu söyleyebiliriz.
Teknoloji
14 Mayıs 2016 at 09:40
Gül hanım belirttiğiniz model ve pilsan racing modeli işinizi görebilir.
Teknoloji
14 Mayıs 2016 at 09:41
Duygu hanım bulabilirseniz pilsan jaguar modeli var.
Gül
14 Mayıs 2016 at 13:24
Anladım peki rica etsem bana en azından 7 yaşına kadar kullanabileceği bir model soyleyebilirmisiniz oğlum su an 5 yaşında 17 kg yani kullanma süresi çok kısa olmasın en azından 2 yıl bari kullanabilsin istiyorum rica etsem bir marka model onerirmisiniz butcemi zorlamaya çalışırım tesekurler
Teknoloji
14 Mayıs 2016 at 21:12
Merhabalar Gül hanım;
pilsan snappy modelini öneririz.
cihan
16 Mayıs 2016 at 13:41
sizden ricam etsem model tavsiye edebilirbmisiniz
Betülay
16 Mayıs 2016 at 23:52
Merhaba oğlum 4 yaşına girecek 20 kg ve 1.20 boyunda sıkılmadan 7 yaşa kadar kullanabileceği bir model arıyorum. Baby2go 9362 önerir misiniz? Ya da başka öneriler?
Önder
17 Mayıs 2016 at 11:38
Merhabalar bizde sizden fikir istiyoruz çocuğumuz şu 2 yaşında fakat 8-9 yaşına kadar kullanabilceğimiz akülü araba istiyoruz kumandalı emniyetli fiyat olarak 2000 civarı ayrıca çift koltuklu sağlam ne önerirsiniz
Önder
17 Mayıs 2016 at 12:26
Ayrıca aküsü çıkarılıp doldurulan tercihimizdir
Teknoloji
21 Mayıs 2016 at 15:34
Merhabalar önder bey;
Sorunuzu elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalıştık.Linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
http://www.teknoscrool.com/genel/2-kisilik-akulu-araba-modeli-hangisi-4710/
Teknoloji
21 Mayıs 2016 at 15:37
merbahalar Betülay hanım,
Belirttiğiniz model iyi bir modeldir.Eğer bütçeniz el veriyorsa alabilirsiniz.Eğer daha fazla miktara çıkabilirseniz size bir model önerebiliriz.Daha ileri zamanlar için..
Naciye
24 Mayıs 2016 at 23:44
Oğlum 2 yaşinda 12V akulu araba düşünüyorum, uygun fiyatlı ve sağlam bir araba onerirmisiniz
altan akkan
25 Mayıs 2016 at 16:01
Merhaba 3 yas erkek cocugu icin 12 v lastikleri ve motoru cok ses cıkarmyana 700 tl ye kadar bir araba oneriniz var mı ?tşk.
Teknoloji
26 Mayıs 2016 at 15:07
Altan bey merhabalar,
Belirttiğiniz fiyatta malesef tekerlikleri plastik olanlar olmaktadır.Buda normal olarak ses çıkarmaktadır.Fakat fiyatınızı yükseltirseniz güzel modeller bulunmaktadır.
ZEHRA YALÇIN
26 Mayıs 2016 at 17:47
MERHABA,
TEKERLEKLERİ PLASTİK OLMAYAN VE SES ÇIKARMAYAN AKÜLÜ ARABA İÇİN ÖRNEK BİRKAÇ MODEL YAZAR MISINIZ?
ZEHRA YALÇIN
26 Mayıs 2016 at 17:48
AYRICA PİLSAN MARKADAN ÖRNEK VERMENİZ MÜMKÜNSE SEVİNİRİM
Orkun
27 Mayıs 2016 at 16:31
merhabalar. 6 Volt ile 12 volt arasında şarj süresi ile ilgili nasıl bir fark vardır? Birde 12 volt yerine çift 6 volt luk (örneğin: Babyhope A-068) aküsü olan bir araba alsak nasıl olur? Ticari amaçla yapacağımız için sizin öneriniz hangisi olur? teşekkürler…
Elif
30 Mayıs 2016 at 01:20
Merhaba, bu bizim 2. Akülü arabamız olacak çift kişilik 24 volt. Aküsü çıkarılabilir bir model istiyorum, oğlum 5 yaşında 2 yıl binse yeter, kardeşide olduğu için çift kişilik tercihim, bütçem 1200 tl. Yardımcı olursanız çooook sevinirim, şimdiden teşekkürler….
Teknoloji
30 Mayıs 2016 at 09:59
Elif hanım merhabalar,
24V önerimizi size mail olarak attık.
Kontrol ediniz.Eğer gelmediyse lütfen bilgilendirin bizi.(mail sunucularında sıkıntı olabiliyor)
Teknoloji
30 Mayıs 2016 at 10:01
Zehra hanım merhabalar,
Jaguar yada racing modeline bakabilirsiniz
Teknoloji
30 Mayıs 2016 at 10:05
Merhabalar Orkun bey,
Ticari amaç ile yapacağınız için seçenek sunmanız her zaman iyi olacaktır.Fakat benim şahsi görüşüm tek akü her zaman iyi olacaktır.Şarj süresi konusundada malesef size net bir bilgi veremiyeceğim. Çünkü 6V’luk akülü araba deneyimimiz olmadı.6V’luk akülü arabayı ben desteklemiyorum.12V olanlarda bildiğiniz üzere çift hız kademesi olduğu için ileriye dönük bir araba.
Teknoloji
30 Mayıs 2016 at 10:08
Merhabalar zeynep hanım;
akülü araba limitiniz nedir acaba? Tekerlikleri plastik olmayanların fiyatı yüksek olmaktadır.Hangi amaç için kauçuk lastik istiyorsunuz.
Teknoloji
30 Mayıs 2016 at 10:10
Merhabalar naciye hanım;
Pilsan jaguar veya racing modellerine bakabilirsiniz.
Teknoloji
30 Mayıs 2016 at 10:31
Merhabalar İbrahim bey,
” Nevada 12V Akülü Araba ” diye google’da aratınız.
oktay
6 Haziran 2016 at 08:35
İyi gunler siteniz cok guzel benim oğlum 2 yaşina girmek uzere ve araba hastasi bir kaç marka var gordugum ama nedir bilmiyorum.oncelikle 12 v dusunuyorum.arabayi apartmanin girisine birakmayi dusunuyorum akuyu sokup evde sarj imkani yok mu bunlarda ? En cok merak ettigim bu. Babyhope a068 nasildir yada pilsan nevada 12 v nasildir ? Yada sizin onerebilceginiz bu fiyatlarda bir sey var mi? Sanirim uzaktan kumandali olmali ilk baslarda amabizim oglan direksiyonuda tutuyor kumandayla pek saga sola oynatma imkani tanimiyor bize.12v lerin hepsi 2 ileri 1 geri vites mi acaba ? 2ileri 1 geri vites olursa tavsiyeniz iyi olur
Teknoloji
6 Haziran 2016 at 21:20
Merhabalar oktay bey,
Belirttiğiniz model sizin işinizi uzun bir süre görecektir.12V olan akülü arabaların hepsi 2 ileri 1 geri vites olmaktadır.Uzaktan kumandalı arabalarda çocuk daha güçlü müdahale ederse kumandayı devre dışı bırakır.Emin olun erkek çocuklar çok çabuk öğreniyor ve uzaktan kumandaya pek ihtiyacınız olmayacaktır.
Hande
7 Haziran 2016 at 22:10
merhabalar 12v akülü araba olarak ne önerirsiniz
gulcin
7 Haziran 2016 at 22:22
Merhaba oglum 4 yasinda 500 600 tl lik akulu araba dusunuyorum banada yardimci olurmusunuz
gulcin
7 Haziran 2016 at 22:40
Merhaba oglum 4 yasinda 600 650 tl ye akulu araba dusunuyorum banada yardimci olurmusunuz hic bi bilgim yok
Salih irey
7 Haziran 2016 at 22:59
Merhabalar.Oğlum 1.5 yaşında.Bu arabalarda hız çeşitliliği varmı acaba?Şu an küçük olduğu için daha düşük hızda gidebileceği büyüyünce hızının arttırılabileği bir seçenek. Ayrıca düşündüğüm diğer özellikler:
-kapılarının açılabilir olması
-içinde mümkün olduğu kadar fazla düğme ve ışığı olan
-fren sistemi başarılı
-ileri geri gidebilen
-uzaktan kumandalı
-kornası olan
-aşırı ısınmaya karşı güvenliği tam
-farlı(yanan)
-lastikleri plastik olmayan
Bu özelliklerin birçoğuna sahip birkaç tane marka ve model önerebilirseniz sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim…
feride
8 Haziran 2016 at 21:55
Merhaba 4 yaşında iki erkek cocuk icin pilsan Extreme yada nevada arasında kararsız kaldık, iki tane Extreme yada 1 tane nevada düşünüyoruz
Tavsiyeniz nedir
Teknoloji
9 Haziran 2016 at 10:47
Feride hanım 2 erkek çocuğunuz varsa kesinlikle iki tane almanız gerekmektedir.Aksi takdirde çok problem yaşarsınız.Şarj süresi uzun olduğu için gün içinde 2 kez binmek çok zor.
Teknoloji
9 Haziran 2016 at 10:54
Merhabalar salih bey;
Oğlunuzun yaşı küçük olsada 12V akülü araba almak ileriye dönük avantajlı olacaktır.12V akülü arabalar 2 ileri hız kademesi ile hem yavaş kullanabilir hem hızlı kullanabilir.Fiyat limitinizi bilmediğim için bir kaç modeli yazmak istedik;
MERCEDES BENZ AMG ML63 AKÜLÜ ARABA
MERCEDES BENZ G55 AMG AKÜLÜ ÇOCUK ARABA
Bmw X5 Akülü Araba 12 Volt
Fiyat limitinizi belirtirseniz size daha çok seçenek sunabiliriz.
Teknoloji
9 Haziran 2016 at 10:55
Merhabalar Gülçin Hanım;
Pilsan Nevada modeline bakabilirsiniz
Teknoloji
9 Haziran 2016 at 10:57
Fiyat limitiniz nedir Hande Hanım
gül
9 Haziran 2016 at 13:39
merhaba oğlum 5 yaşında 20 kg pilsan snapyy ile pilsan nevada arasında tercih yapamıyorum.önceliğim oglumun rahat kullanabilmesi ve en az 7-8 yaşına kadar kullanabilmeşı lütfen bana bir öneride bulunun hangisi daha doğru seçim olur veya farklı bir öneriniz varmı büyük olmaşını ve bu ikişinin fiyatlarında olmaşını iştiyorum teşekkür ederim yanıtınızı bekliyorum.
gulcin
9 Haziran 2016 at 14:37
Bisey daha sorcam a101 markette bir dahaki hafta akulu araba gelcekmis fiyati 350 tl sizce o nasil dir
Teknoloji
9 Haziran 2016 at 17:48
Gülçin Hanım marka modeli alabilir miyim gelecek olan ürünün?
Teknoloji
9 Haziran 2016 at 17:53
Merhabalar Gül hanım;
Pilsan Snappy modeli diğerine göre çok iyi ve kalitelidir.7-8 yaşına kadar boyu çok uzamazsa rahatça kullanabilir.Sadece akü değişir ortalama 1.5 sene içinde.
Mustafa önen
9 Haziran 2016 at 18:35
Merhaba
Ebebekten rastar bently 6v arac aldim ama motorlari uzerinde 12 v yaziyor akudede 12v yaziyor. Gittigidiyor uzerinden 370 tlye aldim normalde 800 tl civari sarji iyi gidiyor yokuslari vs iyi cikiyor. Kafama takilan12 mi 6 mi acaba nasil anlarim ? Birde iki kademesi var yavas ve hizli. Tahmini 5 m\s hizla gidiyor daha hizlilari var midir ?
Teknoloji
9 Haziran 2016 at 18:41
Hep 6V olarak yazmaktadır.Fakat 2 kademeli hız seçeneği olduğu yazmaktadır.Normalde 12V olanlar ortalama olarak 7 km civarında hız yazmaktadır.
gulcin
9 Haziran 2016 at 18:45
Marka belirtilmemis 3-8 yas 6V -7 A hiz 3km emliyet kemeri ve uzaktan kumandali yaziyor
Teknoloji
9 Haziran 2016 at 21:56
İyi akşamlar Gülçin Hanım,
6V’luk akülü arabalar ileri dönemlerde beklentiyi karşılamamaktadır.12V’luk almanız daha iyi olacaktır.
gulcin
9 Haziran 2016 at 23:22
Tesekkur ederim yarin size danisacagim bi kac model daha var rahatsizlik veriyirum kusura bakmayin
Teknoloji
9 Haziran 2016 at 23:54
Estafurullah Gülçin Hanım
Elimizden geldiği kadar size yardımcı oluruz.Çekinmeden her türlü konuyu sorabilirsiniz…
Ali
10 Haziran 2016 at 13:22
İyi günler oğlum 2.5 yasındA 12 v çıkarılabilen akü 1000 tl civarında önerebileceğiniz model varmıdır şimdide çok tşk ederim
mustafa önen
10 Haziran 2016 at 17:36
merhaba
6v bentley gtc beyaz akülü araba aldım. Ancak kontrol ettiğimde aküsünün üzerinde 12v 7 A yazıyor. bu durumda 12 v oluyor değil mi ?
selamlar
Teknoloji
10 Haziran 2016 at 19:19
Merhabalar Mustafa bey,
Belirttiğiniz model her yerde 6V’luk olarak yazmaktadır.Arabanız 2 hız kademelı ve ortalama 7 km civarı hız yapıyor mu ?
mustafa önen
10 Haziran 2016 at 22:54
merhabalar;
2 hız kademeli ve hızını ölçmedim ama en az 5 vardır hızı.bende çok şaşırdım. motorların üzerinde de 12 v yazıyor. Birde yedek batarya alırken 12 amper alsam şarjı daha uzun gider değil mi ?
Teknoloji
10 Haziran 2016 at 23:54
yedek aküyü çıkarıp takmanız kolay mı ?
Teknoloji
10 Haziran 2016 at 23:55
Ali Bey mail atıldı kontrol edebilir misiniz?
mustafa önen
11 Haziran 2016 at 08:22
evet çıkarıp fotoğrafını çekmiştim zaten.
gül
11 Haziran 2016 at 14:40
pilşan nevada, pilşan panter ve babyhope A-068 ürünlerini karşılaştırırmışınız rica etşem bunlardan hangişini şeçmeliyim o kadar kafam karışıkki yardımınızı bekliyorum
Teknoloji
11 Haziran 2016 at 16:52
Gül hanım Pilsan Nevada modeli diğerlerine göre ağır basmaktadır.Pilsan Snappy modeline bakmanızı öneririm.
mehmet tuncel
15 Haziran 2016 at 00:08
mrb kızım 3.5 yaşında hangi marka ve model önerirsiniz
ümit
15 Haziran 2016 at 12:32
merhabalar oglum için 6V akulu araba alacaktım.sizin paylastiklarinizi okuyunca işin açıkçası soğudum.sorum su olacak 6v ilerleyen zamanda 12 v olarak akusu değişir mi?
semra
15 Haziran 2016 at 17:27
Merhaba oğlum 3,5 yaşında fiyatı uygun olan hangi marka ve modeli önerirsiniz?
burcin
15 Haziran 2016 at 17:53
oğlum 10 aylık şimdilik kumanda ile gezdirmek istiyorum ama daha sonra tekrar yenisini almamak için hangi marka önerirsiniz
Teknoloji
15 Haziran 2016 at 19:30
Merhabalar Burçin Hanım/Bey
Limitiniz ne kadar acaba?
Teknoloji
15 Haziran 2016 at 19:31
Merhabalar Burçin Hanım,
Bütçeniz ne kadar acaba
Teknoloji
15 Haziran 2016 at 19:34
Merhabalar Semra hanım;
Pilsan jaguar yada nevada modeli
Teknoloji
15 Haziran 2016 at 19:34
Merhabalar Ümit bey,
Aküsü değişmez.12V avantajınız olacaktır.
Özge
15 Haziran 2016 at 21:31
MErhaba bende kizima bi akulu araba almak istiyorum.kızım 4.5 yasinda .Yarın bi yerde 6v 360 tl.ye indirime girecek.benim bütçeme uygun bi araba.kızımın yaşına uygun olir mu 6v . Siz ne önerirsiniz? Bu fiyttlarda bi araba düsünüyorum.
Teknoloji
15 Haziran 2016 at 22:45
Merhabalar özge hanım
6V önermiyoruz.Kızınızın yaşı büyük olduğu için arabanın hızı çok az gelecek ve hızlı gitmek isteyecek.12V almanızı ve istediğiniz zaman düşük hızda kullanabilirsiniz.
funda yüksel
16 Haziran 2016 at 09:23
12 v uzaktan kumandalı hem iyi hem ekonomik bir marka önerir misiniz
Gül
16 Haziran 2016 at 10:21
Oğlum 1.5 yaşında uzaktan kumandalı istiyoruz bütçe tl civarı. 6 volt bakıyorum yaş aralığı 3-8 yaş diyor 6 volt hız düşükse neden yaş aralığı 3 8 yaş belirtiliyor ayrıca 12 volt marka önerimizi rica ediyorum
Gül
16 Haziran 2016 at 10:22
Bu arada bütçe 400 tl civari
Semiye
16 Haziran 2016 at 10:43
Oğlum 2,5 yaş a101 den 6v aldım ama çok kararsizim geri iade edeyim mi iyi mi sizce
Ozlem
16 Haziran 2016 at 15:50
Merhaba oglum bir yasinda 13 kg 12 volt akülü araba istoyoruz fakat ozelliklerini bilmiyoruz 400 600 arasi nasil bi marka onerirsiniz Teşekkürler
TUĞBA
16 Haziran 2016 at 16:17
4 yaşındaki oğlum için hangi marka ve model önerisiniz ? 600 tl geçmeyecek
Teknoloji
16 Haziran 2016 at 18:06
Tuğba Hanım Snappy akülü araba diye aratın google’da
Teknoloji
16 Haziran 2016 at 18:12
Gül hanım merhabalar,
Eğer bulabilirseniz Pilsan Jaguar modeli fiyatı size göre ve 12V’dur.
Teknoloji
16 Haziran 2016 at 18:14
Merhabalar semiye hanım;
Oğlunuza 1 sene sonra yavaş gelecek bu araba.Eğer 1 yada 1.5 sene sonra yeni alabilirim diyebiliyorsanız iade etmenize gerek yok.
Fatih
16 Haziran 2016 at 19:27
İyi günler.
12V ve sert plastik olmayan, kauçuk yani gerçek araç lastiğinden, şişme ya da yumuşak lastikli bir akülü araç önerebilir misiniz? Sert zeminlerde kauçuk lastik ve amortisörlü araçların daha konforlu olacağını düşünüyorum
Fatih
16 Haziran 2016 at 19:28
Limitim 1500 civarı
Teknoloji
17 Haziran 2016 at 00:10
Merhabalar fatih bey,
Belirttiğiniz özelliklerdeki akülü araba için google’a MERCEDES BENZ G55 AKÜLÜ ARABA yazın.Önerimiz bu olacaktır.Memnun kalacağınız kalitede bir ürün.
Teknoloji
17 Haziran 2016 at 00:15
Merhabalar özlem hanım,
Belirttiğiniz özelliklere göre google’a ” racing akülü araba ” yazınız.
A.g
17 Haziran 2016 at 19:09
İyi günler. Kızım iki yaşında ve akülü araba düşünüyorum. Uzaktan kumandalı olmasına gerek yok. Şarjı uzun giderse ve ilerde de kullanırsa iyi olur. Hangi marka ve modeli önerirsiniz. Mailinizi bekliyorum. Teşekkürler
Teknoloji
18 Haziran 2016 at 09:52
Mail atıldı
burcin
21 Haziran 2016 at 17:40
600-700 tl ye kadar olabilir özellikle pilsan istiyorum ama bir sürü model var sağlam dayanıklı birşey alıp onunla büyüsün istiyorum hangi modelini önerirsiniz
cynus
23 Haziran 2016 at 08:11
Merhaba,1.5 yaşında İkiz çocuklarım için uzaktan kumandalı şarjı çabuk bitmeyen bir araç önerisi rica edebilirmiyim. Kraft marka akülü araçlar hem fiyat hem görsel olarak gayet güzel duruyorlar AUDI ve MERCEDES modelleri hakkında teknik yorumunuzu da rica ediyorum. Teşekkür ederim.
Teknoloji
23 Haziran 2016 at 12:05
Merhabalar Cynus,
Siz marka tercihinizi yaptığınız için Audi modeline baktım ve gayet tatmin edici özellikleri mevcut.Mercedes modelinde fakat 12V olanı göremedim.Bizim önerimiz 12V olmasından yanadır.Fakat ikiz kızlarınızı olduğu için şuan zar zor yan yana oturabilirler.Fakat ilerleyen bir 5-6 aylık dönemde oturamıyacaklardır.Eğer maddi imkanınız varsa ve iki kızınızıda bir arada kontrol etmek istiyorsanız çift kişilik akülü araba öneriyoruzç
İsmail
24 Haziran 2016 at 00:56
Yarın bim in verdiği bmv akülü motorsiklet var 4 yaşındaki oğlum için düşünüyorum 6volt tavsiye eder misiniz oğlum biraz iri 2 yaz binebilir mi mailinizi bekliyorum
Teknoloji
24 Haziran 2016 at 18:09
Merhabalar İsmail bey,
Biz 6V akülü araba tavsiye etmiyoruz.Hele birde sizin oğlunuz 4 yaşında.Birkaç kez bindikten sonra daha hızlı gitmesini isteyecek.Benim düşüncem alırsanız kötü bir hata yapmış olursunuz.
Teknoloji
24 Haziran 2016 at 18:12
Merhabalar Burçin Hanım;
nevada modelini bakabilirsiniz
Hüseyin
25 Haziran 2016 at 23:27
Merhaba. Sitede açıklayıcı bilgi verdiğinizi gördüm. Bu konuda teşekkür ediyorum.
5 yaşındaki oğluma akülü bir araba almak istiyorum. Kullanabileceği yaş aralığı göz önüne alındığında geç kalmış olduğumu görüyor aslında çok üzülüyorum. Çok istemesine rağmen yer sorunu nedeniyle alamamıştım.
O kullanırken kontrol de edebileceğim (kumanda) ve emniyet kemerinin olduğu her şeyden önce emniyet konusunun ön planda olduğu bir akülü araba önerirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Teknoloji
26 Haziran 2016 at 10:24
Merhabalar Hüseyin bey,
5 yaşınızdaki oğlunuz için geç kalmadınız.8 yaşına kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz.Çocuğunuzun yaşı büyük olduğu için malesef uzaktan kumandalı işe yaramıyacaktır.Nedeni ise oğlunuzun gücü kumandanın gücünden daha fazla olduğu için müdahale edemezsiniz.Zaten 5 yaşında olduğu için rahatlıkla kullanacaktır.Fiyat limitinizi belirtirseniz size model önerelim.
Gokmen
26 Haziran 2016 at 16:58
Merhaba benim 3 yasinda kızım ve yenidogacak bir oğlum var inşaallah çift kişilik 12v kumandali jeep lerden almak istiyorum hangi markayı önerirsiniz 1000tl yi gözden çıkarttım ?
Teknoloji
26 Haziran 2016 at 17:54
Allah analı babalı büyütsün.
İki model önereceğiz. Sunny Baby Mercedes Akülü Araba ve Pilsan nevada modellerine bakabilirsiniz.
A.G
27 Haziran 2016 at 10:38
iyi günler. 2 yaşındaki kızım için şarjı uzun süre dayanabilen ki şarj benim için ilk kriter ve ilerde de kullanabileceği akülü bir araba almak istiyorum. bu konuda tavsiyeniz ne olur daha önce de size yazmıştım mail atıldı diye cevap vermişiniz fakat bana öyle bir mail gelmedi. mail yoluyla ya da buradan cevap verebilirseniz çok sevinirim . çünkü bayramdan önce alsam iyi olur gibi. teşekkürler…
Teknoloji
27 Haziran 2016 at 13:32
Ahsen Hanım merhabalar,
Size hem mail attık hem buradan yazmak istedik.
Kusura bakmayın maili geç gönderdik.İlk olarak sizin kriteriniz akünün uzun süre şarjı gitmesi olduğunu yazmışssınız.Fakat bu akülü arabalarda ortalama olarak süreleri aynı gitmektedir.Çocuklar genellikle dur kalk,inip binme yaptığı için gün içinde yeterli olacaktır.
mustafa önen
27 Haziran 2016 at 14:41
Merhaba
aldığım aracın aküsü 12v 7 amper. ancak gelen şarj adaptörü 6 V 0.5 amper. bana doğru şarj cihazını voltaj ve amper değerlerini verirseniz almak istiyorum
selamlar
Teknoloji
27 Haziran 2016 at 15:15
Mrhabalar Mustafa Bey
Bizde bulunan 12V akülü arabanın adaptörüne baktım OUTPUT:12V DC:1000 mAh yazıyor.
Heja
6 Temmuz 2016 at 01:37
Merhabalar 8 temmuz 2016 cuma günü bim e gelen akülü arabayı önerirmisiniz.cocugum 4 yasında birde seneye kardeşi olacak ikisininde kullanabileceği beraber binebilecekleri bir akülü araba almak istiyorum bütcem kısıtlı siz hangi arabaları önerirsiniz acaba mümkünse sizden acil bilgi istiyorum cuma gününe kadar.. Tşkler emeğiniz için..
Uğur
6 Temmuz 2016 at 07:38
Benim oğlum üçbuçuk yaşında 16 kg civarında hangi marka ve modelleri önerirsiniz şimdiden tşk.
Uğur
6 Temmuz 2016 at 07:41
Bütçe 400 – 450 civarı
SEYMA CELIK
6 Temmuz 2016 at 23:15
Merabalar oglum 2 yasinda bana araba önere bilir misiniz
Teknoloji
7 Temmuz 2016 at 10:38
Merhabalar Heja hanım
Biz 6V’luk arabalar önermiyoruz.Neden derseniz çocuğunuz 4 yaşında olduğu için 6V’luk akülü araba yavaş gelecektir.Bir süre hevesle kullanır fakat daha sonra sıkılacaktır.12V’luk akülü arabalar öneriyoruz. Pilsan Racing,Jaguar,Nevada modellerine bakabilirsiniz.
Eğer benim limitim 500 TL’ye çıkmaz derseniz mecburen 6V’luk araba alabilirsiniz.BİM’in vermiş olduğu akülü araba 6V’luk olanlar arasında en iyilerinden diyebilirim.
Teknoloji
7 Temmuz 2016 at 10:42
12V pilsan jaguar,racing ve nevada gibi modellere bakabilirsiniz.
Teknoloji
7 Temmuz 2016 at 10:45
Fiyat limitiniz nedir.
Perihan
7 Temmuz 2016 at 22:42
Merhaba 2 yaşındaki kızıma 600-800 tl arasında uzaktan kumandalı akülü araba almak istiyorum. Kraft ve Pilsanın bu fiyat aralığında arabaları var . Hatta internette bu markaların 500 tl civarı 12 v uzaktan kumandalı arabaları var. Sizce seçim yaparken başka nelere dikkat etmeliyim Önerdiğiniz bir model ve mı? Teşekkür ederim
CEMAL
7 Temmuz 2016 at 23:33
3 yasındaki oğluma akülü araba almak istiyorum marka model onerebilirmisiniz.500-750 bütçeli
Tamer
8 Temmuz 2016 at 00:43
İyi gunler benim oglum 17 aylik.uzaktan kumandali evin icerisinde ve terasimda kullanabilecegim bir araba arayisi icerisindeyim onerinizi alabilirmiyim?
6 v almayi dusundum uygun diye ama sizi okuduktan sonra kararsiz kaldim,oneriniz nedir acaba ?
tamer
8 Temmuz 2016 at 04:56
oğlum 17 aylık ve sadece evde,terasta kllanılacak.acaba bim in verdiği araba yeterli gelirmi?
bim in verdiği tek tekerdenmi çekiş yoksa çift tekermi onu merak ediyorum.nette tek teker diyor ama bim de çift teker diyor?
tamer
8 Temmuz 2016 at 04:57
bir sorum daha olucak.nette okuyorum yorumları 6v için kimisi canavar gibi diyor kimisi ise az yokuşta bile çıkmıyor diyor,kafam karıştı.
Teknoloji
8 Temmuz 2016 at 08:07
Tamer bey 6V’luk arabanın hız sınırı bellidir ve üstüne çıkmaz.Yani canavar olsa nereye kadar?
Teknoloji
8 Temmuz 2016 at 08:10
Tamer bey emin olmamakla beraber 6V’luk olanların tek tekerden çekişi olduğunu biliyorum.Akülü araba evde ve terasta pek kullanılışlı olmuyor.İleriye dönük düşünüyorsanız 12V’luk her zaman iyidir.
Teknoloji
8 Temmuz 2016 at 08:12
Merhabalar perihan hanım,
12V’luk pilsan modellerini öneririm.Nevada ve Racing modellerini inceleyebilirsiniz.
Teknoloji
8 Temmuz 2016 at 08:14
Merhabalar cemal bey,
Bütçenize göre Pilsan 12V ürünlerine bakabilirsiniz.Nevada olabilir
Mehmet ali
8 Temmuz 2016 at 08:38
Merhaba. Verdiginiz degerli bilgiler icin tesekkur ederim.Bim, Mercedes Benz 300 SL Akülü Araba 6v olan arabayi 300 tl ye satiyorlar. Acaba almak mantikli mi
Tamer
8 Temmuz 2016 at 17:26
Bim e gelen urunden aldim,malzemesi cok iyi.gucu 6v ama cift tekere baglamislar akuyu ve cift teker dondugu icin yokus yukari test ettim ve engebeli yerlerde test ettim hic takilmadi.kumandasi var farlari isikli muzikli kornali ve emniyet kemerli cok kaliteli bir urunmus tavsiye ederim.hizi gayet ideal yurume hizimizda bizim.cocuk iyice iyice buyudugu zaman 12v alirim olayi cozerim ama gercekten yokus yukari cok iyi cikiyor hizids fena degil.
Tamer
8 Temmuz 2016 at 17:30
12v aku alip degistiririm bozykunca bu aku varsa 9 akicam ama 12 hizli olabilir bu bile iyi geldi bana
adem
9 Temmuz 2016 at 14:13
Merhaba..oglum 3 yasinda uzun sureli kullanabilecegi bi akulu araba almak istiyorum…hangi marka modeli ve kac voltluk aku onerirsiniz..bi sefer alalim tam alalim
Teknoloji
9 Temmuz 2016 at 15:01
merhabalar adem bey,
12V’luk akülü araba almanızı öneriyoruz.Limitiniz ne kadar?
Teknoloji
9 Temmuz 2016 at 18:00
Merhabalar Adem bey,
Oğlunuz gayet hızlı kullanma yaşına gelmiş.Pilsa 12V’luk olan modelleri tercih edebilir siniz.
Uğur
10 Temmuz 2016 at 19:45
Benim oğlum 3,5 yaşında 400 – 500 tl bütçeme hangi marka ve modelleri önerirsiniz şimdiden tşk.
gokhan
11 Temmuz 2016 at 09:49
ıyı gunler kızıma 12 volt bır akulu araç almayı düsünüyorum babyhope JY 20K8 modeline abktım ama karar veremedim sizin bi tavsiyeniz varmı kuçük olması biizm için önemli teşekkürler
Teknoloji
12 Temmuz 2016 at 11:14
Merhabalar Gokhan bey,
Model gayet iyi.Kızınıza uygun renk bulabilirseniz alabilirsiniz.Kız çocukları için akülü arabada renk çok önemlidir.
mustafa genel
12 Temmuz 2016 at 16:37
merhabalar. 1,5 ve 4,5 yaşında ki çocuklarım için hangi akülü arabayı tavsiye edersiniz? 800-1200 arası olabilir. birde özellikle sunny baby marka tavsiye edermisiniz? yorumlara baktım çok ilgilisiniz. şimdiden teşekkürler.
Teknoloji
12 Temmuz 2016 at 17:02
Merhabalar Mustafa bey,
Güzel yorumunuz için teşekkür ederim.Biz genellikle tanınmış markaların ürünlerini öneriyoruz.Yedek parça sıkıntısı olmasında ve ürün boşa gitmesin istiyoruz.Belirttiğiniz marka gerçekten iyidir.Bütçenizde iyi olduğu için seçenekleriniz çok olacaktır.
sancar
12 Temmuz 2016 at 20:35
merhaba kardeşim 7 yaşında 500 tl civarında bi araba istiyorum önerirmisiniz 🙂
Teknoloji
12 Temmuz 2016 at 21:13
Merhabalar Sancar bey,
Pilsan Jaguar modeline bakabilirsiniz.
Kürşat
14 Temmuz 2016 at 10:26
Merhaba, oğlum 1,5 yaşında ve acayip araba sevdası var. Evde pedallı arabasından inmiyor. Amcası veya dedesini gördüğünde ise devamlı arabanın anahtarını istiyor. Arabaya bindiğinde de arabadan inmek istemiyor. Sokakta tüm arabaların kapısına yapışıyor. Benim zaten uzaktan kumandalı akülü arabaya hevesim var. Ama oğlum için daha erkenmidir bilemedim. Araba alsak kullanabilirmi? Tavsiye ediyorsanız rica etsem 500TL civarında bir araba önerebilirmisiniz
ilker
14 Temmuz 2016 at 11:32
Merhaba
kraft bmw 4 series sanırım yeni bir araç tavisye edermisiniz ?
Oğlum 2 buçuk yaşında, bu arac 12V ama max hızı sanırım 4 km civarı.
biraz buyudugunde sıkıntı olur mu ? Jeep turu modeler cok buyuk, onun haricinde siz hangi ürün önerirsiniz ?
teşekkurler
ilker
Kürşat
14 Temmuz 2016 at 17:06
Merhaba,
Oğlum 1,5 yaşında ve arabalara karşı çok düşkün. Arabadan hiç inmek istemiyor. Dışardayken tüm arabaların kapısına yapışıyor resmen. Evde pedallı arabası var onu henüz kullanamıyor ama arabadan hiç inmiyor. Akülü araba almayı düşünüyorum. Ama erkenmidir yoksa kullanabilir mi bilmiyorum. Açıkçası benim de hevesim var almak için. Uzaktan kumandasıyla bir süre idare edebilirmiyiz? Bu konuda fikir verirseniz çok sevinirim. Kullanabilir ilgisini çeker diyorsanız maksimum 500-600 arası araba tavsiyesinde de bulunabilirmisiniz?
Şimdiden teşekkür ederim.
cengiz
14 Temmuz 2016 at 20:04
merhaba 5 yaşında oğluma akülü araba alıcam ama kararsız kaldım sizce hangi marka daha kullanışlıdır selamlar
Burcu
15 Temmuz 2016 at 01:23
Merhaba bizim 25 aylık oğlumuz araba hastası almayı düşünmüyorduk fakat olucak gibi değil kimde görse nerde görse istiyor ? Bize önerebileceğiniz nedir boyumuz biraz uzun şuan 94 cm miz ileride arabaya sığmaz sanırım ne önerirsiniz?
Teknoloji
15 Temmuz 2016 at 10:44
Merhabalar Kürşat bey,
Erkek cocukları cok erken ogrenıyor.Almanız için bence erken degıl. Pilsan racing,jaguar modelleri işinizi fazlasıylagörür.
esra
15 Temmuz 2016 at 23:18
bana da marka ve model konusunda yardımcıolur musunuz.internetten almak mantıklı mı acaba.oğlum 3 buçuk yaşında
esra
15 Temmuz 2016 at 23:22
bütçem 700 civarı.acaba baby2go kraft pilsan hangi marka ve model önerirsiniz.lütfen yardımcı olun bana
Teknoloji
16 Temmuz 2016 at 12:12
Merhabalar Esra Hanım,
Pilsan nevada modeline bakabilirsiniz.
Merve
16 Temmuz 2016 at 12:49
Merhaba bende 15 aylik bebegim icin akulu araba almayi dusunuyorum suanda arayis icerisindeyim . Farindan anahtarina koltuk kademesinden emniyet kemerine akusu cikarilan bi model onerebilirmisiniz uzaktan kumandali ve gercek gibi bir araba istiyorum .. en fazla 700 tl verebilirim ne onerirsiniz binek arac dusunuyorum jeep degil
esra
16 Temmuz 2016 at 16:52
kraftın bab2gonun modelleri daha gösterişli.ama pilsan daha mı dayanıklı dersiniz
Teknoloji
17 Temmuz 2016 at 10:52
Esra hanım belirttiğinzi model ile pilsan modeli gerçekten akülü arabalarda çok iyi.Hangisini alırsanız alın memnun kalırsınız.
Teknoloji
17 Temmuz 2016 at 10:53
Merve hanım Pilsan Nevada modeline bakabilirsiniz.
Teknoloji
17 Temmuz 2016 at 10:55
Burcu hanım oğlunuzun boyu uzun oldugu için jeep tarzı almanızda fayda var.12V’luk bir jeep işinizi görecektir.
Teknoloji
17 Temmuz 2016 at 10:56
Pilsan 12V’luk modellerine bakabilirsiniz.Bütçenizi belirtmemişsiniz.
Teknoloji
17 Temmuz 2016 at 10:59
Merhabalar ilker bey,
Kraft,babygo ve pilsan 12V modellerine bakabilirsiniz.
esra
17 Temmuz 2016 at 12:10
çok teşekkürler yardımınız için.harikasınız
Teknoloji
17 Temmuz 2016 at 17:47
Biz teşekkür ederiz Esra Hanım;
Her türlü sorularınızı bize iletebilirsiniz.
heja
17 Temmuz 2016 at 18:10
Daha önce sizden bilgi istemiştim sizde bilgi vermiştiniz öncelikle bunun icin tşk ederim ancak o günden beri size atılan her msj ve yorum bana mail olatak gelmekte ltf bunu düzeltin..
Teknoloji
17 Temmuz 2016 at 22:33
Mail aboneliğiniz kaldırılmıştır.Kontrol edebilir misiniz
Havva
19 Temmuz 2016 at 13:28
Pilsan ile baby2 go arasında servis açısından iyi olam hangisidir pilsan forza ,raider ve panter veya baby2go 6514 bunların içinde hangisini önerirsiniz sağolun
Teknoloji
20 Temmuz 2016 at 10:55
Havva hanım iki modelde çok iyi.Belirttiğiniz modellerin özellikleri hemen hemen aynı.Tamamen estetik zevkinize kalmış
Neşe
22 Temmuz 2016 at 19:19
Merhabalar 3 yasindaki ogluma akulu araba almak istiyorum uzun sure kullaniacak saglam vesorun cikarmayacak bir urun olsun istiyorum. Genelde pilsan oneriliyor servis yonunden ama kararsizim.Tavsiyeniz nedir
Teknoloji
22 Temmuz 2016 at 19:54
Bizde belirttiğiniz markayı öneriyoruz.12V olanlardan bütçenize uygun olanı alabılırsınız
mücayit
27 Temmuz 2016 at 11:27
oğlum 1,5 yaşında hangi marka ve özellikte akülü araba almam gerek mail atarsanız sevinirim teşekkürler
Murat
27 Temmuz 2016 at 22:23
Merhaba 2.5 yaşındaki oğlumuz için bmw i8 modelini düşünüyoruz fakat sunny baby yada denver cars arasında kararsız kaldık 300 tl bir fiyat farkı var teknik destek yedek parça temini ve akü dayanıklılığı açısından hangi markayı önerirsiniz yada başka bir tavsiyeniz var mı max 1500 tlye kadar
Teknoloji
27 Temmuz 2016 at 23:58
Merhabalar murat bey,
Yedek parça olayı önemli olduğu için kökenli ve kaliteli markaları tercih ediniz.sunny baby denvers cars,pilsan gibi markalar yedek parça konusunda sıkıntı yok.1500 TL çok iyi bir miktar olduğu için zaten kaliteli alacaksınız.Olay sadece sizin görsel zevkinize kalmaktadır.Diğer teknik özellikleri zaten bu miktar ile aynı olacaktır.
Emine
28 Temmuz 2016 at 09:29
Merhaba öncelikle verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim bizde akülü araba alma gibi bir düşüncemiz yoktu fakat a101 de satılan akülü arabayı oğlum görünce çok istedi kırmak istemediğim için alalım dedik fakat ne kadar güvenilir olabileceğini bilemedik 350 tl fiyatı çok çok uygun fakat 6 v uzaktan kumandalı ama o kadar çok fiyat ve model var ki kararsız kaldık ekonomik ve kullanışlı araba modellerini yazarsanız çok sevinirim.
Teknoloji
28 Temmuz 2016 at 09:57
Emine hanım oğlunuz kaç yaşında bilmiyorum fakat 3-4 yaş civarındaki çocuklar bile 6V’luk olanları çok yavaş bulmaktadır.Gerçektende yavaştır.Örneğin yokuş yukarı çıkacaksınız ve arkadan destek vermelisiniz.
12V’luk kesinlikle almanız lazım. Pilsan Jaguar ve racing modellerine bakabilirsiniz.
Murat
28 Temmuz 2016 at 19:58
Çok teşekkür ederim bilgilendirmeleriniz için sunny baby tercih ettik inşallah memnun kalırız
Teknoloji
29 Temmuz 2016 at 18:06
Mucait bey merhabalar,
Mail attık kontrol edebilir misiniz?
abdullah özfiliz
30 Temmuz 2016 at 16:51
merhaba oğlu aralıkta 5 yaşında dolduracak küçük bir araba alıp hevesini kesmek istemiyorum çok da devasa olmasını da istemiyorum ama onu tatmin etsin kaliteli olsun marka ve model önerinizi bekliyorum
Ruhiye
30 Temmuz 2016 at 19:38
merhabalar verdiginiz bilgiler icin cok tesekkurler..ben de 3 yasindaki kizimiz icin fikrinizi almak istiyorum..12v,servis sıkıntısı olmayan,uzaktan kumandalı en onemlisi de dısarda kullandiktan sonra eve sokmamak bakimindan çıkarılabilir akülü bir model önerebilirmisiniz..simdiden tesekkürler.
Teknoloji
31 Temmuz 2016 at 11:00
Ruhiye hanım malesef her modelin aküsü çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum. Fakat 12V garantili almak istiyorsanız baby2go ve pilsan ürünlerine bakabilirsiniz.
Teknoloji
31 Temmuz 2016 at 11:01
Bütçeniz nedir Abdullah bey
Sebile çırpı
31 Temmuz 2016 at 16:22
Mrb oğlum 2,5 yaşında bu bime gelen akülü arabadan almak mantıklımıdır acaba ewimiz site değil diğerleri çok ağır indir kaldır çok mu zor olur yada ne tavsiye edersiniz ?
Teknoloji
31 Temmuz 2016 at 18:23
Merhabalar sibel hanım,
Belirttiğiniz yere gelen 12V ise tercih edebilirsiniz.Diğer akülü araba ortalama 20 – 30 kg arasındadır.Taşımada pek zorluk olmamaktadır.
salih egüz
2 Ağustos 2016 at 23:03
Merhaba yeğenim 2 yaşında 12 v araba marka model tavsiyeniz nedir belirtirseniz sevinirim. iyi çalışmalar.
İsmail Arslan
2 Ağustos 2016 at 23:12
Merhaba oğlum 2 yaşına girecek akülü araç almak istiyorum tavsiye edeceğiniz bir model var mı ? Jeep olması daha güvenli mi ?
Selis
3 Ağustos 2016 at 00:09
Oğlumun akulu atv si için akü almaya çalışıyoum.Ama araştırırken akuler kafamı çok karıştırdı. 12 volt 4 ampr, 12 volt 7 amper, 12 volt 12 amper, 12 volt 20 amper diye gidiyor. ben 12 12 olanı almayı düşünüyordum ama 12 20 olanı alırsam araca zarar verirmiyim. ayrıca alacağım akü yu ne kadar şarj etmeliyim
Teknoloji
3 Ağustos 2016 at 15:12
Merhabalar ,
Orjinal aldığınız akü haricinde yüksek amperli alırsanız zarar verirsiniz.Akü ortalama 8 saat civarında şarj oluyor.
Teknoloji
3 Ağustos 2016 at 15:13
Google’a nevada akülü araba yazınız İsmail bey
Teknoloji
3 Ağustos 2016 at 15:14
merhabalar salih bey,
Pilsan Nevada modeline bakabilirsiniz.
Hakaik
5 Ağustos 2016 at 01:27
Merhaba;
Akülü araba yerine bagaja sığacak ve evde az yer kaplayacak akülü 12v motor almak istiyorum.
Bahsettiğim gibi iri olmayan ama bizi uzun süre götürecek tavsiyenizi bekliyorum.
Uzaktan kumandalı olursa iyi olur ama sağ sol olmayacağı için sanırım biraz zor gibi aklımda hiç olmazsa dışarıdan garaj kumandası gibi bir sistemle motor elektriğini kesecek bir sistem yapmayı düşünmekteyim.
Saygılarımla
Seyhmus
5 Ağustos 2016 at 14:45
8 yaşında kızım 5 yaşında ikizlerim var 12V hangi marka modeli önerirsiniz
Teknoloji
6 Ağustos 2016 at 00:17
Butcenız nedır acaba?
Teknoloji
6 Ağustos 2016 at 00:19
Merhabalar,
12V akülü arabaların boyutları hemen hemen aynıdır.Sadece Jeep ile spor araba arasında yükseklik farkı bulunmaktadır.Uzaktan kumandalı olduğu zaman sağ sol ayarı mevcuttur.
Talip
7 Ağustos 2016 at 21:02
2 yaşındaki kardeşime akülü araba alacağız. Bütçemiz maksimum 550 tl. Uzaktan kumandası olan hangi arabaları önerirsiniz?
Teknoloji
8 Ağustos 2016 at 10:42
Pilsan racing modeline bakabılırsınız
Abdullah
8 Ağustos 2016 at 14:33
6 yasinda oğlum icin12v akülü araba düşünüyorum butce 500 600
Teknoloji
8 Ağustos 2016 at 14:56
Pilsan jaguar ve racing modelleri fiyatına göre idealdir.
esra
14 Ağustos 2016 at 12:11
oğlum bu modeli çok beğendi.arkada polis arabası gibi ışıkları olduğu için.üç buçuk yaşında ama uzun süre kullansın istiyorum acaba önerir misiniz.
esra
14 Ağustos 2016 at 12:12
148 kg diyor ürün için.oldukça ağır değil mi
esra
14 Ağustos 2016 at 12:15
sanırım 14.8 olmalı
ben yanlış anladım
Teknoloji
15 Ağustos 2016 at 10:35
Esra hanım belirttiğiniz model tasarım olarak çok güzel.Fakat 6V olduğu için önermiyoruz.Oğlunuzun yaşı iyi olduğu için 6V çok az gelecektir.Pişmanlık yaşayabilirsiniz.
Mehmet
15 Ağustos 2016 at 21:05
Merhabalar, oğlum 4 yaşında doğum gunü hediyesi olarak akülü araba almayı düşünüyorum. Marka model olarak yardımcı olabilir misiniz. Fiyatında uygun olması önemli. Şimdiden çok teşekkürler
esra
15 Ağustos 2016 at 22:02
HAKLISINIZ EŞİM BEĞENMİŞ BUNU.BEN PİLSAN TARAFTARIYIM.BAŞKAMODEL BAKAYIM EN İYİSİ.TEŞEKKÜR EDERİM
esra
17 Ağustos 2016 at 02:18
PİLSAN DYNAMİC DİĞER 12V LARA GÖRE OLDUKÇA UYGUN FİYATLI.BUNUN ÜÇ KATI FİYATI OOLAN PİLSAN ARAÇLAR VAR ANCAK BAKTIĞIMIZ ZAMAN ÖZELLİKLER HEMEN HEMEN AYNI GİBİ.SEBEBİ NEDİR SİZZ HANGİSİNİ ÖNERİRSİNİZ ACABA.
İbrahim
17 Ağustos 2016 at 16:05
12 v dusunuyorum uzaktan kumandali uygun fiyatli istiyorum
Teknoloji
17 Ağustos 2016 at 21:42
Mail atıldı ibrahim bey
Teknoloji
17 Ağustos 2016 at 21:44
Merhabalar Esra Hanım,
Genellikle arabanın tasarımı ve araba üzerindeki ekstra aksesuarlar fiyatı artırmaktadır.
esra
17 Ağustos 2016 at 23:45
ne olur bana 800-1000 tl civarı, 12 v, maximum taşıma kapasiteli(8 yaşa kadar kullanabilecek)
birkaç öneride bulunurmusunuz
ibrahim Yusuf ırmak
18 Ağustos 2016 at 23:10
Çift motorlu demek drieksiyon motoru+tekeri hareket ettiren motor mu demek. yoksa tekere 2 adet motor mu takilmis demek. yoksa 4×4 mu demej… onun haricinde butcem max 700 uzaktan kumandalı 12v ne onerirsiniz. buraya yazsaniz da olur;)
Teknoloji
19 Ağustos 2016 at 22:21
Esra Hanım,
Pilsan Jaguar,racing,nevada modellerine bakabilirsiniz.
Teknoloji
19 Ağustos 2016 at 22:27
Tek motor arka iki tekerliği hareket ettirmektedir.Pilsan Nevada,racing modellerine bkabilirsiniz
oktay
20 Ağustos 2016 at 13:51
Polsan panther uzaktan kumandali 12 v diye gozukuyor tavsiye edermisiniz ? Yoksa direk nevada ya mi bakayim oğlum 2 yaşinda uzaktan kumandaya gerek yok ama 2. Çocuk dusunuyoruz o kullanirken kumandayla kullaniriz diye dusunduk? Siz ne dersiniz ?
Teknoloji
20 Ağustos 2016 at 23:42
İki modelde başarılıdır.Ama garanti yönünden bakarsanız tanınmış marka her zaman iyidir.
selahattin selçuk çıplak
23 Ağustos 2016 at 17:30
Oğlum 2.5 yaşında şimdilik kumanda ile gezdirmek istiyorum ama daha sonra tekrar yenisini almamak için hangi marka model önerirsiniz.
Teknoloji
23 Ağustos 2016 at 19:29
Pilsan babygo urunlerıne bakabılırsınız.12V olanlarına
Tugba
24 Ağustos 2016 at 13:23
3 yasinda kizim icin 12v akulu araba almak istiyorum ancak almaya gittigimde karar veremedim, fiyat 2. Planda. Oncelikli olarak kaliteli ve guvenli olmali. Akusunun cikarilabilmesini tercih ederim ama magazadaki hicbir aracin akusu cikarilamiyordu. Kapilari yukari dogru acilan modeller de kullanissiz gorunuyordu. Marka model onerebilirmisiniz? Bir de cocuk arabayi kendisi kontrol ederken acil durumda biz kumandadan mudahale edebiliyormuyuz yoksa kumandanin aktif olmasi icin aractaki dugmeye basmak mi gerekiyor?
Teknoloji
25 Ağustos 2016 at 10:33
Tuğba hanım akülü arabalarda uzaktan kumandayı aktif etmek için araçta düğme açık olması gerekmektedir.Fakat kızınız 3 yaşında olduğu için kumandaya gerek duymayabilirsiniz.Aküsü kolay çıkan modeller genellikle traktör olan modelleridir.Diğer modellerde mecburen alt tarafa koyulduğu için çıkarılması zordur.Pilsan,Baby go gibi tanınmış markalara bakmanız sizin için avantajlı olacaktır.
Yasemin
1 Eylül 2016 at 13:18
Merhaba oğlum 3 yaşında 15 kg bizde akülü araba almak istiyoruz ancak bütçemiz kısıtlı 400_500 tl model ve marka konusunda bilgi verirseniz seviniriz.12 wolt almak istiyoruz
Teknoloji
2 Eylül 2016 at 11:11
Yasemin hanım,
Pilsan Racing yada bulabilirseniz Pilsan jaguar modelleri 12V uzaktan kumandılır.
sarenur esener
2 Eylül 2016 at 14:58
merhaba, açıklamanız için teşekkürler. 500-750 tl arası bütçemiz var. uzaktan kumandalı akülü araba 3 yaş oğumuz için almayı planlıyoruz. öneriniz ne olur?
Teknoloji
3 Eylül 2016 at 01:49
Pilsan nevada modeline bakabilirsiniz.Racing modelide size hitap etmektedir.
Armağan
3 Eylül 2016 at 21:45
5 yaşında kızım için akülü araba almak istiyorum.ekonomik/orta ölçekli ve pahalı olarak 3 sınıftada 12 volt önerisi alabilir miyim?
Teknoloji
4 Eylül 2016 at 11:28
Kızınız 5 yaşında olduğu için yavaş yavaş akülü araba yaşını geçiyor.Şu an için önereceğimiz Pilsan Prenses modelidir.
Esra
20 Eylül 2016 at 08:36
Merhaba oğlum 1 yaşında ve akülü arabalara çok meraklı görünce istiyor. Bizde kumandalı istiyoruz marka önerir misiniz?
Teknoloji
20 Eylül 2016 at 12:23
Bütçeniz nedir Esra hanım,
Şu an oğlunuz bir yaşında olduğu için kendisi kullanamaz.Mecburen uzaktan kumandalı almanız gerekiyor.Bütçenizi söylerseniz size öneri sunabiliriz.
Mustafa
23 Eylül 2016 at 09:03
Merhaba
Oğlum 3 yaşına girdi. Havalar soğumaya başladığı için dışarıya artık çok fazla çıkamayacak. Ev içerisinde rahatça kullanabileceği 500-700 TL arası bir model önerebilir misiniz?
Teknoloji
23 Eylül 2016 at 11:14
Merhabalar Mustafa bey,
Akülü arabaları evde oynamak çok çok zordur.Tekerliklerin dönüş açısı dar olduğu için evde manevra yapamaz.Mecburen havalar iyi olduğunda dışarı çıkarmanız gerekiyor.
yaman
23 Eylül 2016 at 17:08
oğlum 2 yaşında 5 6 yaşına kadar kullanabileceği 700tl civarı bir araç düşünüyorum. model ve marka önerinizi bekliyorum
Teknoloji
25 Eylül 2016 at 17:31
Yaman bey Pilsan jaguar ve racing modellerine bakabilirsiniz.
SinanKOCAK
26 Eylül 2016 at 20:21
Iyi gunler yardimlariniz icin cok tesekkurler. Benin cocugum 3.5 yasinda erkek cocugum icin akulu motor almayi dusunuyorum gecen ay bim marketin satisa sundugu bmw marks 6 volt plan motorized tavsiye edermisiniz
Teknoloji
26 Eylül 2016 at 23:11
Merhabalar Sinan Bey,
6V’luk olan aküleri kesinlikle önermiyorum.Nedeni ise ileride çok yavaş geleceği için ekstradan ikinci kez masraf olacaktır.Sizin ayrıca çocuğunuz 3.5 yaşında erkek.12V her zaman candır.
Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana..İyi günler
Egemen
28 Eylül 2016 at 11:46
Merhaba oğlum 1 yaşında ama arabalara aşırı ilgi duyuyor, emniyet kemerli ve kumandalı bir araç alsak kullanabiliriz diye düşünüyoruz yardımcı olur musunuz lütfen…
Teknoloji
28 Eylül 2016 at 19:45
Merhabalar Egemen Bey,
Oğlunuzun yaşı küçük olduğu için mecburen uzaktan kumandalı ve emniyet kemerli olması gerekmektedir.Pilsan Snappy modeline bakabilirsiniz.
Büşra
5 Ekim 2016 at 00:42
Merhabalar…
3,5 yaşında oğluşum var akülü araba almak istiyorum uygun fiyata sağlam güvenli alabileceğim en iyi araba hangisi olur acaba yardımınız için şimdiden teşekkür ederim ?
Teknoloji
5 Ekim 2016 at 19:29
Büşra hanım Pilsan ve Babygo modellerine bakabilirsiniz.Fiyat aralığınız nedir
rahmi
7 Ekim 2016 at 23:04
pilsan dynamic 12 v nasıldır acaba oğlum 4 yaşında
Teknoloji
8 Ekim 2016 at 09:34
Gayet başarılı bir modeldir.
Murat
14 Ekim 2016 at 10:06
6v şarzı 12v olurmu
Teknoloji
15 Ekim 2016 at 09:45
Murat Bey şarzı derken anlayamadı?Tam açıklayabılır mısınız
Tuncay
18 Ekim 2016 at 23:06
Akülü arabaların indirim sezonu yılın hangi dönemleridir. Teşekkürler.
Samet Kaya
25 Ekim 2016 at 17:53
Mrb çocuğum 4 yaşında 12v düşünüyorum ama marka konusunda kararsız kaldım yardım edermisiniz.
Teknoloji
26 Ekim 2016 at 10:10
Samet bey fiyat limitiniz nedir.
aynur
31 Ekim 2016 at 19:50
merhaba benim oğlum 2 yaşında nasıl bir araba önerirsiniz teşekkürler
Teknoloji
3 Kasım 2016 at 09:23
Aynur hanım limitiniz nedir acaba?
Fikret
3 Kasım 2016 at 21:34
Oğlum 2 yasında Rastar bmw z4 modeli nasıl bilgi alabilirmiyim
mehmet
4 Kasım 2016 at 13:18
2.5 yaşında oglum var 700 tl ye ne önerirsiniz bi tane buldum e bebek te 6 v gliba bu işime yaramayacak
Teknoloji
5 Kasım 2016 at 13:46
Mehmet Bey merhabalar,
Kesinlikle 6V almayın.700 TL’ye pilsan yada baby go 12V olanlarına bakabilirsiniz.
Teknoloji
5 Kasım 2016 at 13:49
merhabalar fikret bey;
Belirttiğiniz model 6V modelidir.Biz kendi görüşümüz olarak 6V akülü araba önermiyoruz.12V almanızı öneririz.Düşük hız modu ilede kullanabilirsiniz.
ALİ
16 Kasım 2016 at 11:07
MERHABA KIZIM 3 YAŞINDA HANGİ MARKA VE MODELİ ÖNERİRSİNİZ 400-600 TL BÜTÇE
Mustafa
17 Kasım 2016 at 16:09
Oğlum 12 yaşında hangi arabayi önerirsiniz
Teknoloji
18 Kasım 2016 at 09:36
Mustafa bey merhabalar,
Oğlunuz 12 yaşında büyük olduğu için akülü arabalar sığmayacaktır.Fakat 24V’luk akülü arabalara bakmanızı öneririm.
Teknoloji
18 Kasım 2016 at 09:38
Merhabalar Ali bey,
Pilsan veBabygo ürünlerine bakabilirsiniz.
Emine
19 Kasım 2016 at 19:01
Yeğenime Doğum günü hediyesi alacağım henüz bir yaşında ilerleyen zamanlarda kullanacak fakat karar veremiyorum.. bana marka konusunda yardımcı olur musunuz ?
Teknoloji
22 Kasım 2016 at 12:53
Eminem hanım fiyat limitiniz nedir?
mustafa
22 Kasım 2016 at 17:03
iyi günler yiğenim 2 yaşında 12v ne önerirsiniz uzaktan kumandalı bütçe=400-600
Teknoloji
23 Kasım 2016 at 17:54
Mustafa bey merhabalar,
Pilsan jaguar modeline bakabilirsiniz.
soner
27 Kasım 2016 at 11:40
akulu arabam var turbo cooper fakat niye kumandayla yavaş calışıyo ve cabuk kumandayla aku bitiyo
Burak
27 Kasım 2016 at 14:13
Mrb 1.5 yasinda oglum var yaza 2 yasinda olucak sizin tavsiyenizle 12 volt aküsü cikan kumandali bir arac dusunuyorum görüntü olarak mercedes g kasalar hosuma gidiyor ama sizin öneriniz nedir simdiden teşekkür ederim
Teknoloji
27 Kasım 2016 at 15:22
Mercedes G akülü araba modelleri oldukça fiyatı yüksek bir arabadır.Çok kaliteli bir araba olduğunu belirtelim.Fiyat limitinizde sorun yoksa uzun süre binebileceğiniz bir akülü arabadır.
Teknoloji
27 Kasım 2016 at 15:36
Kumanda ile hız kısıtlaması olmaktadır.
Hakan yasli
4 Aralık 2016 at 17:54
Merhaba oglumuz 2 yasinda ve kizimiz 6 yasinda 25 kg agirliginda,ikisininde kullanabilecegi 500–600TL araliginda 12 V akulu araba onerinizi alabilirmiyim.Tesekkurler
Teknoloji
5 Aralık 2016 at 17:46
Merhabalar hakan bey,
Pilsan jaguar modeline bakabılırsınız
semih
6 Aralık 2016 at 19:08
merhabalar
audi gorunumlu 12 v akulu araba almak ıstıyorum
tavsıyenız nedır acaba max 1.000
Sadık
8 Aralık 2016 at 15:47
merhaba, 6v-12v farkını çok güzel açıklamışssınız.
üç bucuk yaşında ikiz erkek çocuklarım var.
iki kişilik hangi akülü arabayı tavsiye edersiniz? teşekkürler
Teknoloji
8 Aralık 2016 at 17:15
Merhabalar sadık bey,
İki kişilik araba fiyatları malesef yüksektir.Araba sürme konusunda kavga kaçınılmaz olacağından dolayı iki tane 12V’luk alarak daha ucuza getirebilir ve manevi olarak kazanç sağlayabilirsiniz.
Esma
10 Aralık 2016 at 10:55
3 yaşındaki oğluma 12v hem manuel hem uzaktan kumandalı traktör modeli bişey arıyorum 400 500 arası tavsiyeniz nedir
Teknoloji
11 Aralık 2016 at 14:29
Esma hanım malesef bu fiyatlara traktör tarzı alamazsınız.750 TL civarlarındadır.
Özgür
14 Aralık 2016 at 23:06
En uzun ömürlü ve kaliteli olan marka ve model hangisidir?
Nadide
16 Aralık 2016 at 13:36
Merhabalar 5 yaşında 16 kilo oğlum pilsan Wind 12v motoru önerir misiniz teşekkürler,
Şahin
16 Aralık 2016 at 19:06
Merhaba 500 tl ye kadar 12v araba arıyorum babyhope a068 araba nasıldır. Hız konusunda sorun yaşarmıyız oğlum 5 yaşında. Başka model ve marka Öneriniz varsa mailinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim şimdiden
Teknoloji
16 Aralık 2016 at 22:26
Merhabalar Nadide hanım,
Motorsiklet tasarımlı akülü arabalar çok fazla tercih edilmiyor.Nedeni ise özellikle erkek çocukları araba tarzındakilere daha fazla ilgi göstermektedir.Ayrıca çocuğun düşme tehlikesi olması ile (sırt kısmını dayayacağı kısım yok) teknoscrool olarak önermiyoruz.
Teknoloji
17 Aralık 2016 at 08:52
Merhabalar Şahin bey bu ürün gayet başarılıdır.
Serdar
20 Aralık 2016 at 10:12
Şahin bey merhaba.benim sorum size yedek parçası sıkıntı yaşatmayacak, emniyet kemerli, uzaktan kumandalı, dayanıklı ve 12 volt fiyatı da 1000 tl civarı marka model önerebilir misiniz ?
Armagan
21 Aralık 2016 at 22:34
Sahin bey merhaba..sorum sudur 15 aylik bebegime denver i8 12v akulu araba almak istiyorum.sizce nasil?onerirmisiniz?