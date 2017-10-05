600 TL’ye kadar uydu alıcısı içinde olan LED TV’ler

Bir takipçimiz 600 TL’ye kadar alınabilecek uydu alıcısı içinde LED TV modelleri önermemizi istemiştir.

Bizde araştırma yaparak sizlere önerebileceğimiz 3 modeli yazmak istedik.600 TL’ye kadar baktığımızda uydu alıcısı içinde olan modellerin hepsi 22 ile 24 inç ekran büyüklüğüne sahiptir.Uydu alıcısı içinde olması ayrı bir rahatlık katmaktadır.Ekstradan bir HD uydu alıcısı ortalama 80 TL civarındadır.İkinci bir kumanda ve kablo kalabalığı derken can sıkmaktadır.

İlk model SEG 24SEH5520

Bu model 61 CM ekran boyutuna sahip ve dahili HD uydu alıcı içinde bulunmaktadır.1 adet HDMI çıkışı bulunuyor.Fiyatı ise 599 TL’dir.

İkinci model Axen 24″ AX024LED071

Bu model 61 CM ekran boyutuna sahip ve içinde dahili HD uydu alıcısı bulunmaktadır.1 adet HDMI girişi ve 1 adet USB girişi yer almaktadır.Fiyatı ise 549 TL ile 599 TL arasında değişmektedir.

Üçüncü ve son modelimiz Sunny 24″ (SN024LED071)

Bu model 61 CM ekran boyutuna sahip ve içinde dahili HD uydu alıcısı bulunmaktadır.1 adet HDMI girişi ve 1 adet USB girişi yer almaktadır.Fiyatı ise 529 TL civarlarındadır.

Sizlerin kullandığı ve önerebileceğiniz model var ise bize yorum yazarak ulaşabilir ve önerinizi buraya ekleyebiliriz.

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