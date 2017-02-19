Uzay hakkında sürekli yeni araştırmalar yapılıyor ve yeni bulunan birçok gezegen veya yıldızla karşılaşıyoruz.

Son yapılan araştırmalar kapsamında dünyaya yakınlığıyla göze çarpan 60 tane yeni gezegen bulundu. Yeni bulunan bu gezegenlere bir dev dünyada dahil.

Özellikle bulunan bu dev dünya ile gezegenler daha fazla dikkat çekmeye başladı.Astronotlardan oluşan araştırma ekibi yaptıkları araştırma çerçevesinde 60 tane gezegenin yanı sıra 54 gezegenin varlığına dair de bazı kanıtlar buldu. Fakat belirttiğimiz gibi 54 gezegene dair edinilen bilgiler sadece kanıt çerçevesinde yani henüz bu konuda bir netlik kazanılmadı. Bu yüzden bu 54 gezegeni bulunanlar arasında dahil edemeyiz.

Astronomlar buldukları 60 tane gezegeni izlerken bir gezegen diğer gezegenlere nazaran daha fazla dikkatlerini çekmiş. Gliese 411b ismindeki bu gezegeni astronomlar kayalık yüzeyli sıcak dev dünya olarak adlandırıyor. Gliese 411b hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Fakat öncesinde araştırma ekibinin bu gezegene neden dev dünya dediğini açıklayalım. Dev dünya terimini astronomlar, kütlesi dünyadan büyük fakat Uranüs ve Neptün’den küçük olan gezegenler için kullanıyor. Aynı zamanda bir gezegene dev dünya denilebilmesi için gezegenin güneş sisteminin dışında kalması gerekiyor.

Dev dünya denildiği zaman insanların akıllarına yaşanabilirlikte gelebilir. Fakat belirttiğimiz gibi bu terim sadece kütle ve güneş sistemi dışında olmasından dolayı kullanılıyor. Yani bir yaşam belirtisi aranmıyor.

Gliesse 411b’nin bir diğer özelliği ise gezegenin, Güneş’e en yakın dördüncü yıldız sisteminde bulunuyor olmasıdır. Bu da yapılan araştırmalara göre dev dünyayı güneşe en yakın gezegen sistemi halline getiriyor. Geliesse 411b, Geliesse 411 yıldızının yörüngesinde bulunuyor. Bu durumda bir hesaplama yapacak olursak Gliesse 411b dünyamıza yaklaşık 8 ışık yılı uzaklıktadır.

Gezegenler bulunduğu zaman akıllara ilk gelen soru gezegende yaşamın var olup olmamasıdır. Merak edilen bu konuyla ilgili Hertfordshire Üniversitesi’nde Astrofizik Merkezinde görevli olan Dr. Mikko Tuomi, Fox News’e açıklamada bulundu. Tuomi yaptığı açıklamada gezegenin insanların yaşayabilmesi için çok sıcak bir yüzeye sahip olduğunu belirtti.

Şuanda keşfedilen çok fazla yeni gezegenler mevcut fakat bu gezegenler henüz insanlar yaşayabilecek düzeyde değil.

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