Bilim ve Teknoloji

6 yıllık temayı değiştirdik

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 13 Ekim 2021
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Teknoscrool.com olarak 6 yıldır aralıksız olarak sizlere paylaşım yapmaktayız. 2015 yılında ilk kurulduğu günden bugüne kadar web sitemizde aynı tasarım ile devam etmekteydik. uzun sürede temamızda güncelleme olmadığı için hatalar vermeye başlamıştı. Eski tasarımımız özellikle yorumlar kısmında çok fazla hata veriyordu. Yapılan yorumlar gözükmüyordu.

Göze hoş görünen ve daha hızlı bir temaya geçmek şart olmuştu. 59 dolarlık ücreti ile şuan kullandığımız temaya geçtik. Önceki temaya göre kat ve kat daha hızlı açılmaktadır. Birçok eklenti ile kullanıcı odaklı bir temadır. Ayrıca Gece modu ile fark yarattığımızı düşünüyoruz. Birçok kullanıcı gece modu tercih etmektedir.

Sitemizin temasını beğendiyseniz bize bir yorum yaparsanız çok memnun oluruz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 13 Ekim 2021
0 2 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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