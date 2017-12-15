6 yaşında YouTube’dan milyon dolarlar kazanıyor

Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım platformu kimileri için vakit geçirme yeri olsada artık çoğu kişi tarafından ekmek kapısı olarak kullanılmaktadır.

Yeni nesil YouTuberlar çıkmaya devame ediyor.Bugün bahsedeceğimiz kişi inanmayacaksınız ama 6 yaşında ve YouTube sayesinde milyon dolarlar kazanıyor.

Oyuncak tanıtımlarını 4 yaşından beridir yapan Ryan, geçtiğimiz yıl YouTube’dan 11 milyon dolar kazandı.Ryan şu an 6 yaşında ve YouTube kanalı hergeçen gün daha fazla izlenmeye devam ediyor.Ryan’ın YouTube kanalına baktığımızda ise 10.225.973 abone görmekteyiz.Bu rakam hafife alır bir rakam değildir.16 Mart 2015 günü kanalı açan Ryan, bugüne kadar videoları tam 17.000.879.400 görüntüleme aldı.1 Temmuz 2015 günü yayınlanan bir videosu 805 milyon kez izlendikten sonra popülerliği arttı.Daha sonra Ryan’ın evinin bahçesine alınan şişme oyun bahçesi videosu ise 1.038.106.565 görüntüleme aldı.Bu kanalı genellikle çocuklar çok izliyor.Ailesi tarafından videoları hazırlanan bu kanalda çok fazla bir profesyonel çekimler olmada doğallığı sayesinde çok sevildi.Bu kadar izlenme oranları olunca haliyle para kazanma olayıda kendi kendine geliyor.Öyle ki Forbes’in yaptığı haberde YouTube’dan en çok kazanan ünlüler arasında yer aldı.Resmi olmayan rakamlara göre Ryan aylık 1 milyon dolara yakın para kazandığı söyleniyor.

Ryan’ın ikiz kardeşleri doğduktan sonrada ailesi onlar için bir kanal açtı.Bu kanalda 1 yıl içerisinde 1.053.194 abone’ye ulaştı.Bu kanalında izlenme oranı 1.287.397.642’dir.

Sizde çocuklarınızın bu tarz videolarını hazırlayıp YouTube’a koyarak para kazanabilirsiniz.

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