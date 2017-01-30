500 TL ile 750 TL arası akıllı telefonlar

Teknoscrool.com olarak sizlere bu sefer 500 TL ile 750 TL arasında olan akıllı telefon modellerinden bir kaç tane sunmak istedik.Bu yazdığımız modelleri özellikle seçmedik.

Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL (700 TL)

Uygun fiyatıyla öne çıkan Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL, biraz eski sayılsa da hâlâ fiyat-performans telefonu arayanlar için ideal. Çift SIM kartı desteğine sahip olan, 5.5 inçlik IPS LCD HD ekranla gelen cihazın paneli ise Corning Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Kutudan Android 5 ile çıksa da Marshmallow güncellemesi alan telefonda 2 GB RAM, f/2.0 diyaframlı 13MP arka kamera, lazer otomatik odaklanma, çift LED flaş ve 5MP selfie kamera yer alıyor. Çıkarılabilir, 3000mAh gücündeki batarya da cabası.

Lenovo P70 (700 TL)

P70 de pek çok atı yönü olan, bütçe dostu bir akıllı telefon. IPS LCD 5 inçlik HD bir ekran paneliyle gelen cihazda kapasitif dokunmatik ekran tercih edilirken, piksel derinliği Zenfone 2 Laser’e oranla daha iyi. MediaTek MT6572 işlemci çipseti kullanılan Lenovo P70’de 16GB hafıza olsa da, microSD kartla bu yükseltilebiliyor. Ana kamerası 13MP lense sahip ve diyafram oranı f/2.0. Otomatik odaklanma ve LED flaş da mevcut.

1080P HDR videoları 30fps ile kaydedilen telefonun ikincil kamerası 5MP lense sahipken, cihazda Bluetooth 4.0 mevcut.

Lenovo A7000 (650-700 TL)

Yine bir Lenovo modeli olan A7000, uygun fiyatlı, çift SIM kartlı bir telefon. IPS LCD HD ekranla gelen phablet modelde, 5.5 inç ekran mevcut. Android 5.0 ile kutudan çıkan Lenovo A7000, aynı zamanda Android 6.0 Marshmallow güncellemesi de aldı. MediaTek MT7752 işlemci çipseti kullanılan cihazda, grafik birimi de Mali-T760MP2 olarak dikkat çekiyor. Tek eksiği 8GB’lık düşük dahili hafızası olsa da, microSD kartla bunu 32GB’a kadar yükseltmek mümkün. Cihazın ana kamerası 8MP ve ön kamerası da 5MP lense sahip.

CASPER Via E1 (700 TL)

Yerli malı olan Casper’ın Via E1 modeli, 5 inç HD IPS LCD ekran paneline sahip. 16 GB dahili hafızası microSD kartla 64GB’a kadar yükseltilirken, 1.3GHz dört çekirdekli çipset mevcut. Ayrıca 2500mAh gücünde de bir bataryası var.

Casper VIA E1 işlemci gücüne baktığımızda ise 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6735 yonga seti bulunmaktadır.

2 GB RAM ile başarılı bir hız sağlayan bu modelde 16 GB’Lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstra takılabilen microSD hafıza kartı ile kapasitesini 64 GB‘a kadar artırabilirsiniz.Casper VIA E1 kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 8 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Yani saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilmektedir.Parmak izi okuyu özelliği ile fiyatına göre oldukça başarılı bir telefondur.Casper VIA E1 modeli 699 TL‘den satılmaktadır.

(1 votes, average: 2,00 out of 5)

votes, average:out of 5)