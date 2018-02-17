500 TL altı en iyi tablet (2 favori model)

Sizlerden gelen destek sorularınızı elimizden geldiği kadar yanıtlamaya çalışıyoruz. Bir ziyaretçimiz bize 500 TL altı en iyi tablet modelleri hakkında görüşümüzü istemiştir. Teknoscrool.com olarak kendimize göre belirlediğimiz 2 model önermek istiyoruz. Bu modellerin haricindeki diğer modelleri yazmak isterdik fakat özellik olarak çok yetersiz kaldığı için yazmadık.

1.Model: Casper VIA L8

– Casper sadece akıllı telefon kategorisinde değil, tablet sektöründe de etkili modelleri bulunmaktadır. VIA L8 modelinde 8.0 inçlik bir IPS LCD ekranı bulunuyor. Bu ekran 189 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir.

– 4500 mAh’lık batarya kapasitesi ile oldukça şarj süresi tatmin edicidir.

– Performans’a geçtiğimizde ise 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT8735 chipset bulunuyor. 2 GB RAM ile akıcı bir kullanım hedefliyor. Grafik işlemcisi ise Mali-T720’dir.

– 16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken bu kapasiteyi 32 GB’a kadar artırabilirsiniz.

– 2 Megapiksellik arka ve ön kamera yer alıyor.

– Bu modelde 4.5G desteği bulunmuyor fakat 3G desteği yer alıyor. SIM kart ile her yerde internet keyfi yaşayabilirsiniz.

– İşletim sistemi ise Android 5.1.1’dir.

GPS ve Bluetooth özelliğinde olduğu Casper VIA L8 tableti 489 TL civarlarında satın alabilirsiniz.

2.Model: Reeder M8 Plus

– Reeder markası tabletler sektöründe etkili modelleri bulunuyor. Bu modelde 8.0 inçlik 187 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunuyor.

– 4000 mAh’lık batarya kapasitesi çok olmasa da iyi seviyededir.

– 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli 2 GB RAM’li MediaTek MT8163 chipset bulunuyor.

– 16 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 64 GB’a kadar artırabilirsiniz.

-5 Megapiksel arka ve 2 megapiksel ön kamera yer alıyor.

– Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelmektedir. Bu işletim sistemi size avantaj sağlayacaktır.

– HDMI çıkışı diğer telefonlara göre büyük bir avantaj sağlıyor. Eşdeğer modellerinde bu fiyatta HDMI çıkışı bulmak çok zor diyebiliriz.

Reeder M8 Plus modeline 449 TL karşılığında sahip olabilirsiniz.

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