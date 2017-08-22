500 TL altı akülü araba seçenekleri

500 TL altında akülü araba arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Pilsan Spear Atv 12 Volt – 500 TL

Daha uygun fiyatlı akülü araba arayanların tercih edebileceği 6V akülü Pilsan Spear ATV akülü arabası, 1-3 yaş arası çocuklara hitap diyor. Elden gazlı olan modelde 6 sesli müzikli korna da yer alırken, aynı zamanda harekete geçtiğinde farları yanıyor.

Ön koltuğu kitlenebilen ve araç üzerinden de şarj edilebilen Pilsan Spear, aşırı ısınma ve akıma karşı da devre koruma sistemine sahip. Yani güvenliği de elden bırakmamış oluyor.

Dolu Nitro 6 Volt – 400 TL

Dolu Oyuncak tarafından üretilen Dolu Nitro 6 Volt modeli, oldukça uygun fiyatlı bir akülü araba. İleri geri vitesleri bulunan Nitro, gaz kesildiğinde devreye giren otomatik bir frene de sahip. Bu sayede de çocuğunuzun güvenliği sağlanmış oluyor.

Rahatlıkla taşınması için sökülür takılır hâlde tasarlanan arabayı yanınızda istediğiniz yere götürebilirsiniz. Aynı zamanda tekerleklerde de kauçuk çemberleri var ve bu sayede kolaylıkla zemin kavranıyor.

Babyhope A068 12V – 500 TL

12V motorlu akülü araba çift motora ve çift şanzımana sahipken, harekete geçtiğinde LED farları yanıyor. Müzikli konsolu da bulunan araç 2-4 yaş arası çocuklara hitap ederken, hem hızlı hem de yavaş sürüş ayarları mevcut.

Geri vitesi de olan Babyhope A068 12V, 30kg’ye kadar olan çocukları da taşıyabiliyor. Ürün 24 ay garantiyle satılırken, siyah renk seçeneği mevcut.

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