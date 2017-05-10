500-850 TL arası en iyi akıllı bileklikler

Açıkçası, aktivite bileklikleri yani akıllı bileklikler yıllar içinde epey mesafe aldı. Artık çok daha fazla özelliğe sahipler ve adımlarınızı sayıyorlar, ne kadar mesafe yürüdüğünüzü hesaplıyorlar, yaktığınız kaloriyi bildiriyorlar ve uykunuzda dahi çalışıyorlar. Spor yapanlar veya kilo vermek isteyenler için ideal birer cihaz oldukları ortada. Biz de bu yazıda Android platformu için en iyi akıllı bileklikler hangileri konusuna değineceğiz.

Garmin vívosmart HR+

600-650 TL arası bir fiyat etiketiyle sahip olabileceğiniz Garmin vívosmart HR+, şu anda satın alabileceğiniz en iyi fitness takip bilekliği. Birçok özelliği tek bir ortamda barındıran ürün, geniş bir ekrana sahip ve bu sebeple de dış ortamlarda okuması son derece rahat. 50 metreye kadar da su geçirmez olan Garmin markalı akıllı bileklik, kendi içinde bir GPS’e de sahip.

Fitbit Charge 2

700-850 TL arası fiyatlarla satın alabileceğiniz ve sektörün en tanınan akıllı bilekliklerinden olan Fitbit Charge 2, adı gibi ikinci sırada yer alıyor. Garmin’e göre biraz daha pahalı olsa da, onun kadar başarılı ve kayış değiştirme özelliğine de sahip. Yeni Charge 2’de bu sefer daha büyük bir ekran kullanılmış, dolayısıyla akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Cihaz kardiyo seviyenizi ölçerken, aynı zamanda nefes alışlarınız konusunda da yardımcı oluyor ve hem stresinizi, hem de kan basınç seviyenizi düşürüyor. Tek eksiği ise kendi içinde bir GPS’e sahip olmaması.

Fitbit Alta

700 TL gibi bir fiyatla sahip olabileceğiniz Fitbit Alta, üçüncü sırada yer alıyor ve o da sınıfının en iyi akıllı bileklikleri arasında. Eğer kalp monitörü ihtiyacınız yoksa (Fitbit Alta’da kalp monitörü yer almıyor) kendisi ideal bir seçim olabilir. Çok fazla ucuz olmayabilir fakat gerek şık tasarımı, gerek teknik özellikleriyle gayet başarılı bir cihaz.

Fitbit Alta’nın bataryası 5 güne kadar dayanıklıyken, eğer standart plastik kayıştan memnun değilseniz metal veya deri kayış da takabiliyorsunuz. OLED bir ekranla karşımıza çıkan ve gayet ince yapısı olan cihaz, tere, yağmura ve su sıçramalarına dayanıklı fakat doğrudan su temaslarında bozulabiliyor. GPS özelliği ise maalesef yer almamakta.

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