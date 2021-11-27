3000 TL fark var: iPhone 12 mini ile iPhone 13 mini farkları

Bu yazımızda sizlere iPhone 12 mini ile iPhone 13 mini arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz. Aralarındaki fiyat farkına baktığımızda 3000 TL gibi ciddi bir rakam bulunmaktadır. Artan dolar fiyatlarından sonra akıllı telefon alacaklar ince eleyip sık dokumak zorunda kalmaktadır.

İlk olarak iki telefonun fiyatlarını yazalım.

iPhone 13 mini : 13.999 TL

iPhone 12 mini : 10.999 TL

İki modelin özelliklerini tek tek yazmak istemiyoruz. Sadece farklarını belirtirsek almak isteyenler daha hızlı yazımızı okuyup karar verecektir.

iPhone 12 mini modelinde Apple A14 Bionic yonga seti, iPhone 13 mini modelinde ise Apple A15 Bionic chip set bulunmaktadır.

iPhone 12 mini’de 2227 mAh‘lık, 13 mini’de ise 2425 mAh‘lık batarya bulunuyor.

Kamera olarak merak ediyorsanız Her iki modelde de 12 Megapiksel f/1.6 ana kamera ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açılı lens bulunuyor.

iPhone 12 mini modeli standart optik görüntü sabitleyici, iPhone 13 mini’de ise sensör bazlı optik görüntü sabitleyici özelliği bulunmaktadır.

Aralarındaki fiyatı verip vermemek tamamen size kalmıştır. Bütçeye göre değerlendirme yapmanız sizin için daha faydalı olacaktır.