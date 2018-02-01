3 önerimiz olan 600 TL altı telefonlar

Bir takipçimiz bizden 600 TL altı akıllı telefon modelleri hakkında önerebileceğimiz birkaç model istemiştir.Ayrıca alacağı bu telefonu sadece sosyal medya uygulamalarını kullanacağını ve oyun pek oynamıyacağını yazmıştır.

İlk model General Mobile GM 5

General Mobile ülkemize çok fazla ilgi görüyor.GM 5 modeli 5 inçlik bir ekrana sahiptir.294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunuyor.Corning Gorilla Glass 4 ile korununa modelin ekran/gövde oranı yüzde 70.33’dur.2500 mAh’lık değiştirebilir bataryası bulunmaktadır.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 megapiksellik arka ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.Performansına baktığımızda ise 1.2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 410 chipset yer alıyor.2 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.General Mobile’ın modelleri Google işbirliği ile en son işletim sistemine hemen kavuşmaktadır.Bu modelde de Android 7.0 Nougat sürümü bulunurken Android 8.0 Oreo sürümünüde alacaktır.4.5G desteği ile internette hızlı bir sörf yapabilirsiniz.GM 5’te radyo var mı diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.GM 5 fiyatı ise 569 TL ile 599 TL arasında değişmektedir.

İkinci model Vestel Venus 5530

İkinci model Vestel Venus 5530 modelinde 5.5 inçlik büyük bir ekran bulunuyor.267 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunuyor.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 70.79’dur.Batarya kapasitesi ise 2920 mAh’lık değiştirebilir bataryası bulunmaktadır.8 megapiksellik bir arka ve 5 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor.Performansa baktığımızda da 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm snapdragon 212 yonga seti bulunuyor.2 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefon diyebiliriz.16 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 64 GB’a kadar artırabilirsiniz.4.5G desteğininde olduğu Vestel Venus 5530 modeli 549 TL ile 559 TL arasında değişmektedir.

Üçüncü model Teknosa Preo P3

Bu model 5 inçlik 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunuyor.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 66.11’dir.Batarya kapasitesi ise 2300 mAh’lık değiştirelemez bataryası bulunmaktadır.Preo P3 modelinde 8 megapiksellik ve 2 megapiksel olmak üzere 2 adet arka kamerası bulunuyor.Selfie kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğüne sahiptir.Performasına baktığımızda ise 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6737 chipset yer alıyor.2 GB RAM ile gayet başarılı bir hız performansı bulunuyor.16 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan hafıza kartı takarak 64 GB’a kadar artırabilirsiniz.4.5G desteğininde olduğu Preo P3 modeli 579 TL’den satılmaktadır.

Sonuç olarak baktığımızda 3 modelin özellikleri birbirlerine benzemektedir.Aslında 600 TL altı yazacağımız daha fazla model bulunuyor fakat size en çok tatmin edecek modelleri seçtik ve yazdık.Sizlerinde önerisi olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.

500 TL altı en iyi akıllı telefonlar

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