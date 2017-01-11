3 adet kamerası ile Zenfone AR çığır açıyor

Asus Zenfone AR‘ın kamerası nasıl diyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

Asus’un yeni amiral gemisi modeli Zenfone AR modeli üstün özellikleri ve tasarımı ile büyük ilgi gördü.Şüphesiz Zenfone AR modeli her yönden tam donanımlı bir telefon olduğu gözükmektedir.Özellikle Zenfone AR modelinde kameraya çok önem verildiğini görüyoruz.

Neden derseniz? Arka tarafta 3 adet kamera bulunmaktadır.Normal şartlarda çok az modellerde 2 adet arka kamera bulunmaktadır.Zenfone AR modelinde 1.kamera 23 megapiksellik çözünürlüğe sahipken, 2. kamera hareket tabiki (Motion Tracking) özelliği ve 3.kamerada derinlik algılama (depth Sensing) özelliği bulunmaktadır.

Bu kameralar ile HD fotoğraftan kat kat daha iyi fotoğraflar çekebileceksiniz.Tabi bu modelin kamerası iyi olduğu için normal olarak video kayıt çözünürlüğüde çok yüksektir.Video olarak 2160p Ultra HD 4K kayıt yapabilirsiniz.

Asus Zenfone AR özellikleri linkine tıklayarak daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

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