29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı iki büyük arama motoru unutmadı

Google kurulduğu ilk günden itibaren ülkelerin yıl dönümleri ve ünlü kişilerin doğum günlerini kutlamaktadır.

Google, şüphesiz dünyanın en büyük arama motoru sitesidir.Her sene olduğu gibi bu sene Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94.yılını ana sayfasında hazırladığı özel bir doodle ile kutladı.Gece saat 00:01’den itibaren Google.com.tr adresine giriş yapanlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak hazırlanmış hareketli bir doodle ile karşılaşıyorlar.Google bu yapmış olduğu jest ile kalitesini bir kez daha göstermiş oldu.

Tabi ülkemizde sadece google kullanılmıyor.Popüler olarak google kullanılsada yandex arama motoruda kullanılmaktadır.Yandex’te ana sayfasında arama çubuğunun sol tarafına Türk Bayrağımızın logosunu koyarak jest yapmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyeti ilan etmesinden sonra her sene 29 ekim günü şenlikler yapılır.Stadyumlarda şenlikler ve akşamlarıda fener alayları düzenlenmektedir.Yüce Türk Milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı Teknoscrool.com olarak kutluyoruz.

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