2500 TL ile 3000 TL civarında incelenmesi gereken akıllı telefonlar

2500 TL ile 3000 TL arasında bir telefon arıyorsanız bu yazımızı kesinlikle okumanız gerekmektedir.

Samsung Galaxy Note 5 (2500 TL)

Bildiğiniz gibi Samsung son Galaxy Note 7 patlama faciasından sonra ciddi zarar görmüştü. Ürün piyasadan geri çekilince, Samsung’un elindeki son amiral gemisi ve Note serisi olarak Galaxy Note 5 kaldı. Buna rağmen Galaxy Note 5 hala çok kaliteli ve para verilmeyi hak eden bir telefon.

Galaxy S7 ve LG G5 gibi rakipleriyle benzerlik gösteren Samsung Galaxy Note 5’te Super AMOLED panel mevcut. 5.7 inç ekranıyla büyük ekran sevenlere hitap eden telefonda 2K çözünürlük mevcut. Android 6 Marshmallow güncellemesi de alan cihazda Exynos 7420 işlemci çipseti ve Mali-T760MP8 grafik kartı mevcut.

microSD kart desteği sunmayan Samsung Galaxy Note 5’te 32/64 ve 128 GB hafıza seçenekleri mevcut. Ürünün kamerası ise 2K video çekebiliyor ve 16MP arka kamera lensi var.

Samsung Galaxy S7 (2600 TL)

Samsung Galaxy S7 kesinlikle geçen senenin en beğenilen modellerindendi. 2500-2700 TL arası bir fiyatla sahip olabileceğiniz ürün, Note 5’in aksine daha güncel bir cihaz. Geçen sene satışa sunulan 5.1 inç ekranlı akıllı telefonda Super AMOLED panel tercih edilmiş.

Android Nougat 7 güncellemesi de alan telefonda Qualcomm Snapdragon 820 veya Exynos 8890 işlemci çipseti seçenekleri var. Ayrıca Adreno 530 da grafik kartı. Farklı dahili hafızalarla gelen telefonda Samsung bu sefer geri adım atıp eskisi gibi microSD kart desteği de sundu. Samsung Galaxy S7, 12MP ana kameraya ve LED flaşa sahip. 2K videoları 30fps’de çekebilen telefonun selfie kamerası ise 5MP lense sahip.

Ayrıca 3000mAh bataryaya sahip ve hızlı şarj özelliği var.

LG G5 (2300 TL)

IPS LCD 5.3 inç ekranla gelen 2K çözünürlüklü LG G5, geçtiğimiz yılın başarılı akıllı telefonlarından. Hala gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz cihaz aynı zamanda Android 7 Nougat güncellemesini de aldı.

32 GB dahili hafızayla gelmesine rağmen microSD kart desteği sunan telefonda 4 GB RAM tercih edilmiş. Çift 16MP kamerasıyla oldukça iddialı olan LG G5, 2K videoları da 30FPS’de çekebiliyor. Ayrıca 8MP ön kamera lensi var.

Hızlı şarj özelliği de olan LG G5’te, çıkartılabilen 2800mAh batarya mevcut.

(1 votes, average: 4,00 out of 5, rated) votes, average:out of 5,