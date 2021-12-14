2500 TL civarı telefon arıyorsanız Oppo A15s modeline bakalım

Oppo A15s teknik özelliklerine kısaca bakalım. Artan akıllı telefon fiyatlarından sonra 2500 TL civarında çok fazla bir telefon modeli kalmadığı için Oppo A15s modelini incelemek istedik. Bu arada bu model 2599 TL civarlarında satılmaktadır.

İlk olarak bu modelde 6.52 inçlik IPS LCD ekran bulunmaktadır. Ekran büyük olsun diyorsanız bu sizin için ideal bir ekran boyutudur. 269 PPI Piksel yoğunluğunda 60 Hz ekran yenileme hızı bulunmaktadır. 4230 mAh’lık bir bataryası bulunuyor. Hızlı şarj desteği bulunmuyor.

Oppo A15s kamera donanımına geçtiğimizde ise 13 MP arka ana kamera, ikinci ve üçüncü arka kamera 2 MP’dir. Selfie kamerası 8 MP çözünürlüğe sahiptir.

Performans bölümüne geçtiğimizde ise 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediTek Helio P35 chipset bulunuyor. 4 GB RAM ile sıkıntı çıkarmayacak bir performans elde edebilirsiniz. 64 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan hafıza kartı takarak kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz. 4.5G, radyo ve parmak izi okuyucusu olduğunu belirtelim.

Bu telefon ile PUBG Mobile gibi yüksek performans isteyen oyunlar oynayamazsınız. Fakat sosyal medya uygulamaları, internette sörf, film, v.s. işleri sıkıntısız yapabilirsiniz.