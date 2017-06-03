2500-3000 TL civarında alınabilecek televizyonlar

2500 ile 3000 TL arasında alınabilecek televizyon modelleri arasında kararsız kalıyorsanız sizlere birkaç önerimiz olacaktır.

LG 43LH590V DVB-S2 /T2/C FULL HD WEBOS 3.0 SMART LED LCD TV

2200 TL civarı bir fiyatla satılan ve 2 yıl garanti süresi sunan bu LG televizyonu, çift çekirdekli işlemcisi, Miracast ve WiDi teknolojileriyle dikkat çekmekte. 1920x1080p yani Full HD olan televizyon kutudan standart kumandayla çıkarken, 8.4 kg ağırlığında ve HDMI ile optik çıkışlara sahip.

Picture Wizard III, Virtual Surround Plus ve Clear Voice III gibi çeşitli görüntü ve ses teknolojilerini bir arada barındıran LG telvizyonu aynı zamanda Smart TV özelliklerine de sahip. Bu sayede televizyonu rahatlıkla Wi-Fi yardımıyla internete bağlayabiliyor ve internet mağazaları üstünden çeşitli uygulamalar, oyunlar indirebiliyor, film kiralayabiliyorsunuz. Tam anlamıyla multimedya deneyimi sunan televizyon, Resim Sihirbazı 3 programı sayesinde resim kalitesini rahatlıkla kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Televizyonda bahsettiğimiz gibi Virtual Surround Plus ses teknolojisi de mevcut ve bu sayede sinema-konser kalitesinde bir ses deneyimi yaşıyorsunuz. Bu özellikle ses yukarıdan ve tüm yönlerden geliyor, dolayısıyla üç boyutlu bir ses hissi alıyorsunuz.

GRUNDIG 49VLE6565 BL DVB-T/C/S2 FHD SMART 4.0+ LED TV

3 yıl boyunca, yani 36 ay garanti sunan Grundig televizyonu Full HD ve Smart TV özelliklerine sahipken, şu anda ortalama olarak 2200 TL’ye satılmakta. Oldukça geniş, 123cm bir ekrana sahip olan cihaz DTS-TruSurround ses teknolojisiyle geliyor.

GRUNDIG 49VLE6565’de aynı zamanda entregre Bluetooth da yer alıyor ve bu sayede ses evinizin her yerine taşınıyor. Bluetooth özelliği ile telefonlarınızdaki, tabletlerinizdeki içerikleri de rahatlıkla televizyona aktarabiliyor, buradan kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklık, subwoofer ya da soundbar gibi diğer cihazlar da televizyonla eşleşebiliyor.

Grundig’in televizyonunda ekran paylaşımı özelliği de mevcut ve bu şekilde Extended Live Share teknolojisi yardımıyla tüm diğer akıllı cihazlarınızla televizyonu bağlayabiliyorsunuz. Örneğin, cep telefonunuzda açtığınız bir oyunu Grundig televizyon üstünden oynamak da mümkün oluyor. Ayrıca televizyonda USB kayıt özelliği de mevcut ve bu USB bellek takmanız hâlinde, istediğiniz programları veya filmleri doğrudan bellek üstüne kaydedebiliyor, istediğiniz zaman tekrar izleyebiliyorsunuz.

Samsung 40KU7000 40 7 Serisi UHD TV, Smart (Tizen)

Samsung’un bu modeli, bu fiyat bandında (2500 TL’ye satılıyor) satın alınabilecek en iyi televizyonlar arasında yer alıyor. 3D özelliği olmasa da, dahili UHD uydu alıcısyla gelen televizyon 4K yani Ultra HD çözünürlük tipine sahip. USB 2.0 ve USB HID formatlarını da destekleyen, HDMI çıkışına sahip televizyon 2500 TL’ye satın alabileceğiniz en iyi televizyon diyebiliriz.

102 cm paneliyle HDR içerikleri de başarıyla yansıtan televizyon, renkleri oldukça doğru ve doğal gösteriyor. Bunu PurColour adlı özel renk teknolojisiyle başaran cihaz, aynı zamanda Samsung’un SmartHub Smart TV fonksiyonuna da sahip ve bu sayede oyunlara, uygulamalara ve daha pek çok içeriğe erişim sağlıyor.

Tizen teknolojisiyle gelen, dört çekirdekli bir işlemciyle son derece hızlı ve performanslı olan bu televizyonu rahatlıkla tavsiye edebiliriz.

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