Bilim ve Teknoloji

22.000 TL’lik Garmin MARQ Adventurer

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 15 Ekim 2021
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Profesyonel akıllı saat markası denilince akla ilk gelen genellikle Garmin olmaktadır. Eğer profesyonel bir atletseniz, paraşütçü, oryantiring sporu v.s. bu tarz ilgi alanlarınız varsa 22.000 TL’lik Garmin MARQ Adventurer akılı saat tam size göredir.

Garmin MARQ Adventurer Özelliklerine kısaca bakalım;

1.2 inçlik 240 x 240 piksel’lik canlı bir IPS ekranı bulunuyor. Cihazın gövde ağırlığı 87 gram’dır. Bu modelde kamera, mikrofon, hoparlör ve telefon görüşmesi bulunmamaktadır. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Bağlantı teknolojisi olarak GPS, Bluetooth, Wi-Fİ ve NFC özelliği bulunuyor.

Garmin MARQ Adventurer bataryası ise yoğun kullanımda 48 saat gitmektedir. Tabi bu yoğun kullanım daima aktivite kullanımındadır. Normal bir kullanım yaptığınızda 28 gün şarj süresi görebilirsiniz.

Sensörler listesi

İvmeölçer: Var
Jiroskop : Var
Kalp Atış Hızı Sensörü: Var
Pusula: Var
Barometre: Var
Termometre: Var
Altimetre: Var

Garmin MARQ Adventurer E-Ticaret sitelerinde 22.000 TL civarlarında satılmaktadır. 2019 yılınca piyasaya çıktığını hatırlatalım.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 15 Ekim 2021
0 2 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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