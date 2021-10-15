22.000 TL’lik Garmin MARQ Adventurer
Profesyonel akıllı saat markası denilince akla ilk gelen genellikle Garmin olmaktadır. Eğer profesyonel bir atletseniz, paraşütçü, oryantiring sporu v.s. bu tarz ilgi alanlarınız varsa 22.000 TL’lik Garmin MARQ Adventurer akılı saat tam size göredir.
Garmin MARQ Adventurer Özelliklerine kısaca bakalım;
1.2 inçlik 240 x 240 piksel’lik canlı bir IPS ekranı bulunuyor. Cihazın gövde ağırlığı 87 gram’dır. Bu modelde kamera, mikrofon, hoparlör ve telefon görüşmesi bulunmamaktadır. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Bağlantı teknolojisi olarak GPS, Bluetooth, Wi-Fİ ve NFC özelliği bulunuyor.
Garmin MARQ Adventurer bataryası ise yoğun kullanımda 48 saat gitmektedir. Tabi bu yoğun kullanım daima aktivite kullanımındadır. Normal bir kullanım yaptığınızda 28 gün şarj süresi görebilirsiniz.
Sensörler listesi
İvmeölçer: Var
Jiroskop : Var
Kalp Atış Hızı Sensörü: Var
Pusula: Var
Barometre: Var
Termometre: Var
Altimetre: Var
Garmin MARQ Adventurer E-Ticaret sitelerinde 22.000 TL civarlarında satılmaktadır. 2019 yılınca piyasaya çıktığını hatırlatalım.