Profesyonel akıllı saat markası denilince akla ilk gelen genellikle Garmin olmaktadır. Eğer profesyonel bir atletseniz, paraşütçü, oryantiring sporu v.s. bu tarz ilgi alanlarınız varsa 22.000 TL’lik Garmin MARQ Adventurer akılı saat tam size göredir.

Garmin MARQ Adventurer Özelliklerine kısaca bakalım;

1.2 inçlik 240 x 240 piksel’lik canlı bir IPS ekranı bulunuyor. Cihazın gövde ağırlığı 87 gram’dır. Bu modelde kamera, mikrofon, hoparlör ve telefon görüşmesi bulunmamaktadır. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Bağlantı teknolojisi olarak GPS, Bluetooth, Wi-Fİ ve NFC özelliği bulunuyor.

Garmin MARQ Adventurer bataryası ise yoğun kullanımda 48 saat gitmektedir. Tabi bu yoğun kullanım daima aktivite kullanımındadır. Normal bir kullanım yaptığınızda 28 gün şarj süresi görebilirsiniz.

Sensörler listesi

İvmeölçer: Var

Jiroskop : Var

Kalp Atış Hızı Sensörü: Var

Pusula: Var

Barometre: Var

Termometre: Var

Altimetre: Var

Garmin MARQ Adventurer E-Ticaret sitelerinde 22.000 TL civarlarında satılmaktadır. 2019 yılınca piyasaya çıktığını hatırlatalım.