2022 yılının en ucuzu: Awox U2400STR yorumları

Awox U2400STR modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. 2022 yılının şu an bizim gördüğümüz en ucuz televizyonun Awox U2400STR modeli olduğunu gördük. Almak isteyenler için teknik özelliklerini yazmak istedik.

24 inç yani 61 cm ekran boyutuna sahiptir. HD Ready çözünürlüğü ile LED ekran teknolojisi bulunmaktadır. Bu televizyonda dahili HD uydu alıcısı bulunuyor. Ekstradan uydu alıcısı masrafınız olmayacaktır. 1 adet USB 2.0 çıkışı, 1 adet HDMI, Scart ve uydu alıcısı girişi bulunmaktadır.

Awox U2400STR fiyatı 1.399 TL‘dir.

Genel olarak baktığımızda uydu alıcısı içinde olduğu için sizi ekstradan ortalama 100 TL’lik masraftan kurtarıyor. Bu boyuttaki ekran genellikle mutfak, iş yerlerinde kamera izleme olarak tercih ediliyor. Sonuç olarak fiyatına göre yeterli donanıma sahip olduğunu düşünüyoruz.