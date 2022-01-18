Bilim ve Teknoloji

2022 yılının en ucuzu: Awox U2400STR yorumları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Ocak 2022
0 Bir dakikadan az

Awox U2400STR modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. 2022 yılının şu an bizim gördüğümüz en ucuz televizyonun Awox U2400STR modeli olduğunu gördük. Almak isteyenler için teknik özelliklerini yazmak istedik.

24 inç yani 61 cm ekran boyutuna sahiptir. HD Ready çözünürlüğü ile LED ekran teknolojisi bulunmaktadır. Bu televizyonda dahili HD uydu alıcısı bulunuyor. Ekstradan uydu alıcısı masrafınız olmayacaktır. 1 adet USB 2.0 çıkışı, 1 adet HDMI, Scart ve uydu alıcısı girişi bulunmaktadır.

Awox U2400STR fiyatı 1.399 TL‘dir.

Genel olarak baktığımızda uydu alıcısı içinde olduğu için sizi ekstradan ortalama 100 TL’lik masraftan kurtarıyor.  Bu boyuttaki ekran genellikle mutfak, iş yerlerinde kamera izleme olarak tercih ediliyor. Sonuç olarak fiyatına göre yeterli donanıma sahip olduğunu düşünüyoruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Ocak 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Onvo OV43250 kullananlardan yorumlar bekliyoruz

17 Ocak 2022

Fenoti FN43250 nasıl? Fiyatına göre donanımlı duruyor

17 Ocak 2022

Google Spam sitelere çözüm bulmuyor

17 Ocak 2022

Büyük kapasiteli videoları göndermek için Ling Sharing kullanın

16 Ocak 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu