2017 yılının en iyi Ultrabook modellerini sizler için derledik

2011 yılında ilk Ultrabook bilgisayarlar duyuruldu ve hedef Apple menşeli MacBook Air’e ciddi bir rakip olmuştu. O tarihten bugüne Ultrabook o kadar aşama kaydetti, Apple dahi buna kayıtsız kalamayarak modellerinde incelme ve hafifleşmeye gitti.

Pek çok Ultrabook bilgisayarda düşük seviyeli Intel Core işlemciler yer alırken, asıl amaç uzun batarya ömrü ve hızlı SSD hafıza oluyor. Yani özetlersek, Ultrabook bilgisayarlar 4K video düzenleme veya yüksek seviye oyun oynamak için ideal değil. Bunun yerine bu bilgisayarları günlük işlerde, internet gezintilerinde veya ofis programlarında tercih edebilirsiniz. Peki 2017 senesinde alınabilecek en iyi Ultrabook bilgisayarlar hangileri? Gelin bunlara bir göz atalım.

Dell XPS 13

Dell’in XPS 13 modeli şüphesiz şu anda evrende bulunan en iyi Ultrabook ve gerçek bir şaheser. Tek eksiği kötü webcam pozisyonu ve Windows Hello bulunmaması olan Dell XPS 13, Intel Core i5 veya i7 işlemci seçeneklerine sahip. Intel HD Graphics 620 ve 16GB RAM’le gelen üründe, 13.3 inç Full HD veya Quad HD ekran seçenekleri mevcutken, SSD olarak da 128 – 512GB modelleri tercih edebiliyorsunuz.

Sadece 1.29kg ağırlığındaki bu muazzam ürün, 7 saatlik bir batarya ömrüne sahipken, görüntü kalitesi de çok iyi. Maalesef Dell XPS 13 oldukça pahalı ve cep yakan cinsten bir Ultrabook fakat kesinlikle teknoloji harikası.

Asus ZenBook UX305

Daha uygun fiyatlı bir Ultrabook arayanlara tavsiye edebileceğimiz ZenBook UX305, Full HD veya Quad HD ekran seçeneklerine sahip. İnanılmaz derecede ince ve hafif yapısıyla, parlamalara duyarsız ekranıyla dikkat çeken bu cihazın hoparlörleri biraz daha büyük olsaydı kesinlikle tam puan alabilirdi.

Razer Blade Stealth

Razer zaten adıyla kendini kanıtlamış bir firma ve Blade Stealth modeli de bu kadar pahalı olmasaydı keşke diyoruz. Rengarenk ekranı, inanılmaz derecede geliştirilmiş bataryasıyla dikkat çeken Blade Stealth, Intel’in son nesil Kaby Lake CPU mimarisini kullanırken, film izlerken dahi 6 saate kadar açık kalabilen bir bilgisayar. Biraz daha iyi bir klavyesi olsaydı, Razer Blade Stealth için de kusursuz diyebilirdik.

HP Spectre x360

İnanılmaz ince bir model olan, tasarımıyla dikkat çeken HP Spectre x360, batarya yönünden de kuvvetli. Fiyat olarak ilk üç cihaza göre daha uygun olan HP Spectre x360’ın eksiği ise SD kart okuyucusu olmaması.

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