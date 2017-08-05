2017 Yılının en çok tutulan akıllı telefonları

Bu yılın en çok tutulan akıllı telefon modellerinde kendi fikrimize göre sizlere bir liste çıkarmak istedik.

1- iPhone 7/7 Plus

Her yıl küçük tasarım düzenlemeleriyle bizlere sunulan iPhone modellerinde artık köklü değişikliğe gidildi ve kasa neredeyse tamamen yenilendi. Eski modellerden alışık olduğumuz düz anten çizgileri ve çıkıntısız kamera yerini kasayla devam eden anten çizgileri ve çıkıntılı bir kameraya bıraktı. Ancak köklü bir donanım değişikliği veya yeniliğine gidilmedi, tavsiyemiz yeni tanıtılacak olan iPhone 8’i beklemeniz yönünde ancak bu iPhone 7 ve 7 Plus alınmayacağı anlamına gelmiyor.

2- Samsung Galaxy S8/S8+

Listemize Samsung’un amiral gemisi olan S8/S8+ ile devam ediyoruz. %84’lük çok başarılı bir ekran kasa oranına sahip ve son teknoloji donanım özellikleriyle bizlere sunulan S8 ve S8+ şüphesiz 2017’nin en yüksek donanıma sahip akıllı telefonu. Bu özelliklerini değerlendirerek 20 Milyon’dan fazla satış rakamına ulaşan S8/S8+ fiyatını sonuna kadar hak ediyor.

3- Samsung Galaxy S7/S7 Edge

Her ne kadar S8 ve S8+ çıkmış olsa da 3500TL fiyat etiketine sahip bir telefon almak istemeyenlere önerimiz S7 ve S7 Edge olacaktır. Gerek yeterli donanım özellikleri gerekse başarılı tasarımı ile 2500TL fiyat etiketini hak ettiğini söyleyebiliriz.

4- Xiaomi Mi 6

Türkiye’de resmi satışı bulunmayan ancak bu benim için hiç problem değil diyenlere önerebileceğimiz telefon kuşkusuz Xiaomi Mi 6 olur. Türkiye’de ve diğer ülkelerde satılan amiral gemilerinden hiçbir eksiği bulunmayan Xiaomi Mi 6 Çin’de üretildiği için de çok uygun bir fiyat etiketine sahip. Bu da cihazı tam bir fiyat/performans ürünü yapıyor.

5- Sony Xperia XZ/XZ Premium

Her ne kadar ekran kasa oranında geride kalmış olsa da su geçirmeyen yapısı, üstün kamera özellikleri ve performansı ile hala seveninin olduğu Sony’nin yeni modeli Xperia XZ ve XZ Premium satışa çıktı. Önceki modellerde kamera konusunda farklılıklar deneyen ve kullanıcıları memnun edemeyen Sony bu modelde en uygun kamerayı seçerek bizlere en iyi kamera deneyimini sunuyor. Kamera performansının yanında başarılı donanım özellikleriyle de kullanıcıları tatmin eden bu cihaz için söylenecek tek söz; “Bu sefer olmuş!”.

6- Huawei P10/P10 Plus

Listemize kamera tutkunlarının telefonu Huawei P10 ve P10 Plus ile devam ediyoruz. Başta da belirttiğim gibi bu cihaz tam bir fotoğraf makinesi! Bildiğiniz üzere Huawei cihazlarında Leica lens kullanıyor bu da Huawei modellerinin kameralarının çok başarılı olmasında rol oynuyor. Ancak sanmayın ki bu model sadece fotoğraf çekebiliyor, son teknoloji donanım ve yazılım özellikleriyle gelen Huawei P10 ve P10 Plus sizlere çok güzel sonuçlar çıkarabiliyor. Aynı zamanda telefon yoğun kullanımda dahi ısınmıyor ve 3200 mAh batarya kapasitesiyle sizlere 1 gün aralıksız kullanma imkanı sunuyor.

7- LG G6 – 2500TL

Neredeyse yok denilecek çerçeveye sahip olan G6 2500TL fiyat etiketiyle bizlere sunuluyor. İlk çıktığı zamanlar 2500TL olan bir cihazda neden Snapdragon 821 kullanıldı diye sorular sorulmuş olsa da çıktıktan sonra gördük ki Snapdragon 821 bu cihaz için gayet yeterli bir performans sunuyor.

8- Asus Zenfone 3

Bu modelimiz ise hem fazla para vermek istemeyen hem de amiral gemisi sahibi olmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Asus’un son modeli olan Zenfone 3 1500TL Fiyat etiketiyle bizlere sunuluyor. Donanım ve yazılım özelliklerini de dikkate alacak olursak 1500TL bu cihaz için ideal görünüyor.

9- Lenovo P2

Listemize bir Lenovo klasiği olan pil canavarı P2 ile devam ediyoruz. Lenovo’nun P Serisi pil özellikleriyle tanındı bu da P2 Çıktı cümlesini duyan kullanıcıların aklına ilk olarak “pil ne durumda?” sorusunu getirdi, Lenovo ise başarısını sürdürerek bu modelde de başarılı bir pil ve performans sunuyor.

10- Samsung Galaxy C9 Pro

Fiyat performans cihazı arayanlar için vazgeçilmez bir model olan Galaxy C9 ve C9 Pro ülkemizde yeni tanınmaya başladı, üstün özellikleri, performansı ve yazılımına rağmen bizlere sadece 1699TL Fiyat etiketiyle sunulan bu model 2000TL fiyat bandına kadar sunulan cihazların arasından en başarılısı olduğu su götürmez bir gerçek.

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