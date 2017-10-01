2017 yılı 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi telefonlar

Bugün sizlere 1500-200 TL arasında alınabilecek 2017 yılında çıkmış performanslı telefon modellerinden oluşan bir yazı hazırlamak istedik.Akıllı telefona çok para vermek istemiyorum ama en iyi performansı almak istiyorum diyorsanız bu yazımız size fikir verecektir.

1.Model Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi markası şüphesiz son zamanlarda çok tutulmaktadır.Xioami’nin 2017 yılında üretmiş olduğu bu telefon 6.44 inçlik dev bir ekrana sahiptir.Bu telefonu cepte taşımak neredeyse imkansız diyebiliriz.Ekran/Göve oranı ise yüzde 74.04’tür.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 5300 mAh batarya kapasitesine sahip Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahiptir.Batarya süresi ise oldukça tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz.12 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera çözünürlüğü bulunmaktadır.Performansına baktığımızda ise 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti bulunuyor.4 GB RAM ile telefonu yavaşlatmak neredeyse imkansız diyebiliriz.128 GB’lık dahili depolama hafızasına destek olarak kart takarak artırabilirsiniz.4.5G desteği,radyo ve parmak izi okuyucusu bulunan Xiaomi Mi Max 2 1519 TL civarlarında satılmaktadır.

2.Model Huawei Nova 2 Plus

5.5 inçlik bir ekran boyutuna sahip olan bu modelde 3340 mAh’lık bir batarya bulunuyor.105 dakika içerisinde yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşabiliyorsunuz.12 MP ve 8 MP olmak üzere arka tarafta iki adet kamera ve 20 MP çözünürlüğüne sahip bir ön kamerası yer almaktadır.Performansına geçtiğimizde ise 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 659 chipset yer almaktadır.4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak çok zor diyebiliriz.64 GB dahili depolamaya ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.4.5G teknolojisi olarak CAT 6 desteklemektedir.Parmak izi okuyucusu olan Huawei Nova 2 Plus modeli 1899 TL civarlarında satılmaktadır.

3.Model Huawei P10 Lite

Huawei’nin bu modeli çok tutuldu diyebiliriz.Uygun fiyat ve performansı ile incelenmesi gereken bir model olduğunu hatırlatalım.Özelliklerine geçtiğimizde ise 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu telefonu 3000 mAh’lık bir batarya destekliyor.Hızlı şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 43’lük doluluk oranına ulaşmaktadır.12 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik ön kamerası bulunmaktadır.Performansa baktığımızda da 2.1 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 658 yonga seti bulunuyor.4 GB RAM ile çok hızlı bir telefondur.32 GB’lık dahili depolama hafızasına hafıza kartı takarak kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.12 MP arka kamera ve 8 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.CAT 6 ve parmak izi okuyucusu bulunan Huawei P10 Lite 1599 TL ile 1699 TL aralığında satılmaktadır.

4.Model Sony Xperia XA1 Ultra

Sony akıllı telefon dünyasında etkili modelleri ile çizgisini korumaktadır.2017 yılında üretilen bu model kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.6.0 inçlik oldukça büyük bir ekranı bulunuyor.Bu ekranı 2700 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Hızlı şarj desteği olan bu modelde malesef değiştirebilir batarya bulunmamaktadır.2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6757 chipset yer alıyor.4 GB RAM,32 GB dahili depolama hafızası,microSD hafıza kartı desteği ve CAT 6 (4.5G) yer alıyor.Birçok akıllı telefonda radyo bulunmazken Sony hemen hemen her modeline radyo koymaktadır.23 MP arka kamera ve 16 MP çözünürlüğüne sahip ön kamerası bulunuyor.Tasarımı ve inceliği ile incelemeniz gereken Sony Xperia XA1 Ultra modeli 1699 TL civarlarında satılmaktadır.

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